«Мы никогда в жизни не увидим такого же игрока». Что пишут в Америке о хет-трике Овечкина

Александр Овечкин роскошно начал сезон и не думает успокаиваться. В центральном матче очередного игрового дня НХЛ (который, на минуточку, состоял из 13 встреч) с участием двух лидеров Восточной конференции – «Вашингтона» и «Флориды» — он вновь заставил всю хоккейную общественность преимущественно говорить только о нём. Массовые обсуждения начались ещё до стартового вбрасывания, когда исполняющий обязанности главного тренера «Пантерз» Эндрю Брюнетт назвал Александра вторым снайпером всех времён после Уэйна Гретцки.

Многие пользователи Интернета взъелись на Брюнетта, неправильно восприняв его слова (очевидно, что он пытался сделать комплимент россиянину), и начали призывать Овечкина доказать, что именно он, а не Гретцки, является номером один. Не факт, что Александр видел эти призывы, но сегодня он сделал очередную весомую заявку на обрушение позиций Величайшего.

Но сперва капитан «Вашингтона» получил неприятное повреждение, когда шайба от его клюшки отскочила ему в лицо. Овечкин на несколько минут отправился в раздевалку, но совсем скоро как ни в чём не бывало вернулся на лёд.

Новость по теме Овечкину досталось шайбой по лицу в начале игры с «Флоридой»

«Во время трансляции камера приблизила лицо Овечкина, сидящего на скамейке. На нём не было видно никаких швов или вмятин. Возможно, он действительно сделан из частей старого советского танка. Первое, что он сделал, когда вернулся на лёд, — выиграл вбрасывание. Он сделал это решительно. Это, пожалуй, самая чистая победа на точке за весь сезон», — поделился наблюдениями автор RMNB Иэн Оланд.

Это вбрасывание осталось единственным для Александра, поэтому он закончил матч со 100-процентным показателем. А вот со второго периода он приступил к непосредственным обязанностям, отличившись дублем в течение минуты.

«Овечкин забил два гола двум разным голкиперам за 56 секунд, это очень забавно, что за легенда», — написал автор EPRinkside Дмитрий Филипович.

«Помните, как Овечкин забросил четыре шайбы «Монреалю», когда ему сломали нос?» — спросил у подписчиков репортёр Newsday Тед Старки. Его слова отсылают нас к событиям 31 января 2008 года. Тогда Александру ударом клюшки по лицу сломал нос соотечественник Алексей Ковалёв, после чего нападающий «Кэпиталз» оформил хет-трик в основное время и принёс «столичным» победу в овертайме.

На этот раз Овечкин ограничился тремя голами. Хотя сейчас всё решилось в основное время, да и нос ему не ломали. Но и этого было вполне достаточно, чтобы впечатлить североамериканские СМИ.

«Этот парень – MVP прямо сейчас???» — задаётся вопросом «твиттер» Spittin’ Chiclets.

«Хет-трик Овечкина. 18 голов. 18 ассистов. 21 матч. 36 лет. MVP», — уже без вопросов в максимально лаконичной форме заявил репортёр NHL on TNT Лиам Макхью.

«Начинаю думать, что Александр Овечкин действительно побьёт рекорд Уэйна Гретцки… в этом году», — пошутил журналист The Athletic Дом Люшишин. Или нет?

Хоккейный мир увидел очередное историческое выступление Овечкина, который продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды и подниматься в списках лучших игроков в истории НХЛ. На перечисление всех его достижений в этом матче точно не хватит пальцев рук.

Радийный голос матчей «Вашингтона» Джон Уолтон в «Твиттере» прокомментировал одно из таких достижений: «Положите это в папку с названием «Мы никогда в нашей жизни не увидим такого же игрока, как Александр Овечкин».