У «Колорадо» ярче сияют звёзды, но нет Василевского. Чего ждать от необычного финала НХЛ

Маккиннон против Стэмкоса, Кучеров против Рантанена, Василевский против всех — вывеска финала-2022 будет самой звёздной за долгое время.

Финиш этого Кубка Стэнли необычен своей нормальностью. В последние годы мы видели достаточно безумных финалистов, которых никто и вообразить в главных матчах не мог — «Нэшвилл» с 16-м посевом регулярки, уже вроде бы списанный «Сан-Хосе», обладавший отрицательным балансом побед и поражений «Монреаль». Бумажные регулярочные фавориты год за годом проваливались, превращая сенсации в рутину.

А сейчас в финале встретились две команды, которых в октябре можно было запихнуть в прогноз, не обладая сверхглубокими познаниями в хоккее — действующий чемпион лиги и лучшая команда прошлой регулярки. Перед сезоном букмекеры давали на «Колорадо» и «Тампу» два наименьших коэффициента на чемпионство. В последний раз два букмекерских фаворита сходились в 2009-м, когда «Питтсбург» и «Детройт» решили повторить свой финал 2008-го.

Для нейтральных любителей хоккея это хорошо. НХЛ часто критиковали за то, что она не может раскручивать своих звёзд, а зачастую даже не мешает бить их в матчах плей-офф. Вывеска этого финала — точно самая звёздная за декаду: к Василевскому, Кучерову, Стэмкосу и Хедману мы уже привыкли, а Маккиннон, Макар, Рантанен и Ландескуг должны уравновесить флоридское созвездие. Но каким будет этот финал?

«Тампа» против «Колорадо» в матче регулярки Фото: NHL.com

Адекватно оценить силу команд перед сшибкой лбами мешает разный уровень их сопротивления в предыдущих раундах. «Колорадо» свой досрочный финал Запада, судя по всему, сыграл во втором раунде, где «Сент-Луис» как-то расклеился после потери Джордана Биннингтона. «Нэшвилл» в первом раунде, несмотря на отличную форму Йози, явно был разминочным соперником, «Эдмонтон» и сам удивился, что так далеко залез, поэтому был рад даже 0-4 в финале конференции.

Сравнить это с тем путём, который прошла «Тампа», даже как-то неловко. В любом случае на Востоке предстояла жесточайшая дорога к финалу, которая вымотала бы по максимуму. «Торонто» и «Флорида» — первая и вторая атаки регулярки, «Рейнджерс» — команда набравшего инопланетную форму вратаря, чуть ли не сильнее всех заслуживавшего «Харт Трофи». Не обошлось и без проблем — были 2-3 с «Торонто» и 0-2 с «Рейнджерс», но потом чемпионы вставали и давили соперника внезапно выросшей за последние годы стальной волей.

Вообще, интересно было бы исследовать, когда это вдруг «Тампа» завела себе такие морально-волевые. До печально известных 0-4 с «Коламбусом» «молнии» упустили два преимущества 3-2 в финалах конференции — с «Питтсбургом» (2016) и «Вашингтоном» (2018). Показательно, что в седьмых матчах Кучеров и Стэмкос каждый раз самоуничтожались и не могли найти себя. Нельзя объяснить это всё и «Гудроу с Коулманом», в этой команде их уже нет. Ни индивидуально, ни командно эта «Тампа» не расклеивается.

Стивен Стэмкос с кубком Принца Уэльского Фото: NHL.com

У «Колорадо» таких качеств пока, по-видимому, нет. У версии команды, построенной вокруг Маккиннона и Ко, историй преодоления пока просто не было — они либо прокатывались асфальтоукладчиком, либо упускали всё идиотским методом. Один из самых ярких примеров — седьмая игра серии с «Далласом», когда «лавины» на последних минутах забили шайбу, которая вроде бы стала победной, но пропустили не просто в следующей смене, а после первого же вбрасывания, затем проиграв в овертайме.

Вот это «проехаться асфальтоукладчиком», включив режим тотальной скоростной ультраатаки — план А команды Джареда Беднара. Есть ли у неё план Б, мы пока не поняли. В прошлом году «Вегас» получил дубиной в первом матче так (1:7), что вроде бы пахло 0-4, но быстро нашёл пути адаптации к такому режиму и довольно буднично обыграл «лавин». Плотная защита «Далласа» за год до этого довела всё до семи матчей, но всё-таки контролировала ход серии бóльшую её часть.

Кроме этого, в нынешнем плей-офф «Колорадо» впервые встретится с топовым вратарём. Конечно, Андрей Василевский не просто топ-голкипер — он лучший в лиге и уже делает неплохую заявку на место лучшего в истории (как минимум России). Но «лавинам» до этого не противостоял ни один вратарь из топ-10 лиги — против них выходили третий номер «Предаторз» Ингрэм, бэкап «Сент-Луиса» Хуссо и уже приблизившийся к концу карьеры Майк Смит.

Опять же — «Тампа», в отличие от западных соперников, прошла почти все возможные испытания. Журналист Джо Смит, освещающий жизнь команды, после очередного выхода в финал написал: «Хотите обыграть эту команду? Удачи. Когда сезон выходит на финишную прямую, а ставки растут до максимума, эти парни просто не знают, как проигрывать. Джон Торторелла был прав, три года назад его «Коламбус» создал монстра. Эта «Тампа» может обыграть соперника любым способом — закатать его в лёд за счёт своей атаки или сыграть унылую игру от обороны. Их победы кажутся такими же неминуемыми, как и восход солнца».

Однако при этом «лавины» воспринимаются фаворитами. Пробежимся по прогнозам и коэффициентам: победу «Колорадо» отдают 63% авторов официального сайта НХЛ, 74% журналистов The Athletic. Американские букмекеры принимают ставки на победу «Колорадо» с коэффициентом около 1.5 — это означает, что они отводят их победе 60% вероятности.

Второй матч серии «Колорадо» — «Эдмонтон» Фото: NHL.com

Какие реальные плюсы есть у «Колорадо»? Это глубина — правда, травмы Назема Кадри и Эндрю Кольяно оставляют большие вопросы, хотя Джаред Беднар не исключил их возможной игры в финале. Несколько лет назад «лавины» были командой одного звена — но Джо Сакик очень качественно поработал над усилением, а в системе клуба свои лучшие сезоны проводили всё тот же Кадри или парни типа Ничушкина или Обе-Кубеля, которые не пригождались их старым клубам.

Невероятную форму набрал Кейл Макар, у которого 22 очка в 14 играх плей-офф. Эксперты сравнивают его с Бобби Орром и называют главным претендентом на «Конн Смайт», уже предполагая победу «Колорадо». Главные звёзды «Колорадо» этот плей-офф пока проводят поярче, чем лидеры «Тампы» — это тоже может стать фактором.

Явное отставание у «Колорадо» пока только во вратарской бригаде. Павел Францоуз — уже не тот парень, который пускал смешные голы в «пузырном» плей-офф, он очень уверенно провёл серию с «Ойлерз», но ему не хватает габаритов для современной НХЛ и опыта игры на таком уровне. Первый вратарь Дарси Кемпер, кажется, полноценно не восстановился после того, как Райан Джохансен ещё в первом раунде заехал ему клюшкой в глаз — а ведь подобная травма у него уже была.

Дарси Кемпер пропускает буллит от Стивена Стэмкоса Фото: NHL.com

Сложно предсказывать ход серии в целом, но есть ощущение, что первый матч пройдёт по привычному сценарию: «Колорадо» выйдет топтать, давить, прессинговать и поливать Василевского бросками. То, что они закончили серию раньше «Тампы», для команды, ставящей на физику и скорость, как раз будет плюсом. Вполне возможно, «лавины» в первом матче снова создадут ощущение явного превосходства, ведь в Денвере просто тяжело играть. И тогда главным фактором будет то, сможет ли перестроиться команда Джона Купера — предыдущие три раунда ей это удавалось.

В отличие от американских журналистов, прогнозами на этот раз заниматься не хочется. Хочется, чтобы этот плей-офф НХЛ, который моментами был слишком уж читаемым, подарил нам что-нибудь яркое и незабываемое — и обязательно на семь матчей.