«Мы не боимся». Не все легионеры струсили возвращаться в Россию

Вопрос бегства и впоследствии возможного возвращения некоторых легионеров в КХЛ в новом сезоне – один из наиболее актуальных на сегодняшний день. Достаточно вспомнить, как, например, финны из «Салавата Юлаева» и «Авангарда» подставили свои команды ещё по ходу плей-офф, как позднее сбежали из «Трактора» чехи Вилл, Гика и Седлак, имея на руках действующие соглашения с клубом. Да, в Челябинске пошли иностранцам навстречу и договорились полюбовно, но осадок всё равно остался.
После подобных поступков листок со слоганом о том, что спорт вне политики, можно окончательно смять и выбросить в мусорное ведро. Политика на регулярной основе стала вмешиваться в спортивные мероприятия, о чём регулярно свидетельствуют примеры со стороны.
Конечно, наибольшее давление в нынешней ситуации оказывается на европейцев, которых на родине пугают отстранением от сборной, всевозможными санкциями, а то и вовсе угрожают им. Представители Европы моментально забывают, как их холили и лелеяли в России, какие жирные контракты выписывали, какой огромной была любовь со стороны болельщиков. Вспомните Теэму Хартикайнена, которого в Уфе считали иконой спорта и авторитетно называли Big Boss. И где теперь Хартикайнен? Выигрывает медали со сборной Финляндии, но не с «Салаватом Юлаевым».
Всё это, конечно, печально. Вряд ли стоит ждать, что струсившие европейцы наберутся смелости и вернутся в Россию. Да и не нужны они здесь при таком отношении к делу. Приятно то, что есть и противоположные, положительные примеры. Гораздо порядочнее ведут себя североамериканцы, а если быть более точными – канадцы. Да, это тоже недружественная России страна, но там на спортсменов не оказывается такого сумасшедшего давления, как в Европе.
Многое зависит и от представителей игроков – их агентов. Так, словенский агент Алёша Пилко давно работает в КХЛ и является основным поставщиком иностранных хоккеистов в Россию. При этом Пилко везёт в страну действительно сильных игроков, а не всех подряд. И, что ещё важнее, проводит со своими клиентами правильную работу, объясняя им некоторые вещи.
«Мы не боимся. И мы возвращаемся», – выложил накануне Алеш фотографию с подписью в одной из своих социальных сетей. Рядом со своим представителем стояли форварды Брендан Лайпсик и Филипп Майе. Оба – нападающие магнитогорского «Металлурга». Если у Лайпсика был действующий контракт, то с Майе договорились буквально накануне. Канадец поставил подпись под однолетним соглашением с «Магниткой». Более того, вчера ещё один клиент Пилко – канадский вратарь Эдди Паскуале – сменил прописку и тоже перебрался в Магнитогорск, покинув «Локомотив». Думается, вернётся в «Металлург» и ещё один канадец – Джош Карри. У него другой агент, но, когда перед глазами есть пример друзей-соотечественников, долго думать не приходится.
Эдди Паскуале
Фото: photo.khl.ru
Сам Алеш никогда не скрывал и даже публично говорил, что ему, как и его хоккеистам, нужно кормить семью. А все эти бойкоты и отказы серьёзно бьют по бизнесу и не дают нормально зарабатывать. Денежный вопрос важный, но есть и другие факторы, оказывающие влияние на иностранцев. Повторимся, важно выстроить грамотную беседу с людьми, объяснить каждый нюанс, рассказать о всех возможных раскладах. И в этом направлении работа Пилко видна невооружённым взглядом. Кстати, поговаривают, что в Россию может вернуться даже финн (!) Теэму Пулккинен, выступающий за «Трактор». Это и вовсе станет сенсацией.
Вообще же именно «Металлург» на сегодняшний день является ярким примером того, как нужно работать на трансферном рынке и договариваться с хоккеистами, создавая для них все необходимые условия в столь трудное время. Огромная заслуга в решении этого вопроса принадлежит в том числе и главному тренеру уральцев Илье Воробьёву, под чьим руководством команда вышла на абсолютно новый для себя уровень. Сами канадцы тоже не скрывают, что хоккей, который прививает Воробьёв, абсолютно их устраивает и позволяет раскрыть свои сильные стороны. Это ещё один важный момент, который должен послужить примером для других клубов, где с приглашением легионеров пока что возникают сложности.
- 2 июня 2022
-
17:37
-
16:40
-
16:20
-
15:56
-
15:20
-
14:31
-
14:26
-
14:15
-
13:52
-
13:05
-
12:37
-
11:19
-
10:50
-
10:17
-
09:53
-
09:36
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
07:59
-
07:55
-
07:33
-
07:05
-
06:52
-
06:52
-
06:44
-
06:37
-
06:30
-
06:30
-
06:25
-
06:19
-
06:03
-
05:58
-
05:51
-
05:24