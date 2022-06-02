«Мы не боимся». Не все легионеры струсили возвращаться в Россию

Вопрос бегства и впоследствии возможного возвращения некоторых легионеров в КХЛ в новом сезоне – один из наиболее актуальных на сегодняшний день. Достаточно вспомнить, как, например, финны из «Салавата Юлаева» и «Авангарда» подставили свои команды ещё по ходу плей-офф, как позднее сбежали из «Трактора» чехи Вилл, Гика и Седлак, имея на руках действующие соглашения с клубом. Да, в Челябинске пошли иностранцам навстречу и договорились полюбовно, но осадок всё равно остался.

После подобных поступков листок со слоганом о том, что спорт вне политики, можно окончательно смять и выбросить в мусорное ведро. Политика на регулярной основе стала вмешиваться в спортивные мероприятия, о чём регулярно свидетельствуют примеры со стороны.

Конечно, наибольшее давление в нынешней ситуации оказывается на европейцев, которых на родине пугают отстранением от сборной, всевозможными санкциями, а то и вовсе угрожают им. Представители Европы моментально забывают, как их холили и лелеяли в России, какие жирные контракты выписывали, какой огромной была любовь со стороны болельщиков. Вспомните Теэму Хартикайнена, которого в Уфе считали иконой спорта и авторитетно называли Big Boss. И где теперь Хартикайнен? Выигрывает медали со сборной Финляндии, но не с «Салаватом Юлаевым».

Всё это, конечно, печально. Вряд ли стоит ждать, что струсившие европейцы наберутся смелости и вернутся в Россию. Да и не нужны они здесь при таком отношении к делу. Приятно то, что есть и противоположные, положительные примеры. Гораздо порядочнее ведут себя североамериканцы, а если быть более точными – канадцы. Да, это тоже недружественная России страна, но там на спортсменов не оказывается такого сумасшедшего давления, как в Европе.

Многое зависит и от представителей игроков – их агентов. Так, словенский агент Алёша Пилко давно работает в КХЛ и является основным поставщиком иностранных хоккеистов в Россию. При этом Пилко везёт в страну действительно сильных игроков, а не всех подряд. И, что ещё важнее, проводит со своими клиентами правильную работу, объясняя им некоторые вещи.

«Мы не боимся. И мы возвращаемся», – выложил накануне Алеш фотографию с подписью в одной из своих социальных сетей. Рядом со своим представителем стояли форварды Брендан Лайпсик и Филипп Майе. Оба – нападающие магнитогорского «Металлурга». Если у Лайпсика был действующий контракт, то с Майе договорились буквально накануне. Канадец поставил подпись под однолетним соглашением с «Магниткой». Более того, вчера ещё один клиент Пилко – канадский вратарь Эдди Паскуале – сменил прописку и тоже перебрался в Магнитогорск, покинув «Локомотив». Думается, вернётся в «Металлург» и ещё один канадец – Джош Карри. У него другой агент, но, когда перед глазами есть пример друзей-соотечественников, долго думать не приходится.

Эдди Паскуале Фото: photo.khl.ru

Сам Алеш никогда не скрывал и даже публично говорил, что ему, как и его хоккеистам, нужно кормить семью. А все эти бойкоты и отказы серьёзно бьют по бизнесу и не дают нормально зарабатывать. Денежный вопрос важный, но есть и другие факторы, оказывающие влияние на иностранцев. Повторимся, важно выстроить грамотную беседу с людьми, объяснить каждый нюанс, рассказать о всех возможных раскладах. И в этом направлении работа Пилко видна невооружённым взглядом. Кстати, поговаривают, что в Россию может вернуться даже финн (!) Теэму Пулккинен, выступающий за «Трактор». Это и вовсе станет сенсацией.

Вообще же именно «Металлург» на сегодняшний день является ярким примером того, как нужно работать на трансферном рынке и договариваться с хоккеистами, создавая для них все необходимые условия в столь трудное время. Огромная заслуга в решении этого вопроса принадлежит в том числе и главному тренеру уральцев Илье Воробьёву, под чьим руководством команда вышла на абсолютно новый для себя уровень. Сами канадцы тоже не скрывают, что хоккей, который прививает Воробьёв, абсолютно их устраивает и позволяет раскрыть свои сильные стороны. Это ещё один важный момент, который должен послужить примером для других клубов, где с приглашением легионеров пока что возникают сложности.