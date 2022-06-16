«Читер и волшебник!» Кучеров сравнялся с Гретцки и Лемье, нарисовав гениальный гол

Никита Кучеров — игрок плей-офф. Это уже знают все, но каждый раз не перестаёшь восхищаться тому, насколько хорош наш форвард в матчах Кубка Стэнли.

Очередную магию Кучеров сотворил в первой игре финальной серии с «Колорадо». К середине матча «лавины» весьма уверенно вели 3:1, нарисовав антирекорд Василевскому, но на 33-й минуте Кучеров решил эпизод в пользу «молний» в привычно изящном и эстетском стиле. На входе в зону «Эвеланш» Кучеров обыгрался с Палатом, затем издевательски «раздел» Тэйвза и выдал обратный пас чеху на пустые ворота. Тот не подвёл, даже не заметив находящегося на пятачке претендента на MVP плей-офф Макара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Кучеров — гений, Кучеров — читер, Кучеров — волшебник!». Североамериканские соцсети наполнились восторженными эпитетами в адрес российского суперфорварда, организовавшего очередной шедевр в важнейшем матче. Вот уж действительно — Кучеров из тех редких хоккеистов, кто даже в самой нервной и ответственной обстановке не забывает, что хоккей — это игра, причём очень красивая игра.

Передача на Палата стала юбилейной, 100-й для Кучерова в плей-офф НХЛ. На счету Никиты стало 151 очко в матчах Кубка Стэнли — это чистое 29-е место в списке бомбардиров плей-офф всех времён, сегодня россиянин обогнал легенду «Чикаго» Стэна Микиту.

Кроме того, изящный пас на чешского одноклубника позволил Кучерову набрать 90-е очко за три последних плей-офф — просто фантастический показатель! В Кубке Стэнли — 2020 россиянин выбил 34 балла, через год — 32 очка. Сейчас на его счету 24 (7+17) балла, и шоу продолжается. Чтобы понять, насколько уникален Кучеров, достаточно сказать, что он стал лишь третьим хоккеистом за всю историю НХЛ с таким достижением. Никита встал в один ряд с величайшими — Уэйном Гретцки и Марио Лемье.

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Как это часто бывает, красота от Кучерова благоприятно сказалась на «Тампе». «Молнии» встрепенулись и быстро превратили счёт 2:3 в 3:3 — постарался Михаил Сергачёв, запустивший очередную «пулю» с кистей в этом плей-офф всего лишь через 48 секунд после шайбы Палата.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» организовала быстрый камбэк и выравняла игру, которая в третьем периоде уже пошла до решающего гола, но в итоге докатилась до овертайма.