Лицемеры. НХЛ слабó отказаться от русских, но Кубок Стэнли в Россию не пускают

В этом году как минимум один наш хоккеист станет чемпионом. Но традиционного дня с трофеем на родине он не получит.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн по традиции провёл пресс-конференцию перед стартом первого матча финала Кубка Стэнли, на которой вместе с Биллом Дэйли рассказал о доходах в этом сезоне, уровне потолка зарплат в следующем, о подготовке к Кубку мира, а главной новостью для россиян стало то, что главный трофей лиги в этом году до нас не доедет.

Кубок Стэнли не приедет в Россию

Как минимум один российский хоккеист в этом году станет обладателем Кубка Стэнли. Либо Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв впишут свои имена на трофей в третий раз подряд, либо чемпионом станет нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Одна из главных чемпионских традиций – каждый член команды получает свой день с Кубком Стэнли. Летом трофей путешествует по всему миру, но до России не доедет. По крайней мере, не в этом году.

«Мы поставили в известность оба клуба-финалиста, что этим летом Кубок не поедет в Россию или Беларусь. Возможно, мы сделаем это в будущем, как мы делали в пандемию. Но этим летом этого не произойдёт», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Это, в общем, было ожидаемо, ведь ещё в конце февраля НХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила о приостановке отношений с бизнес-партнёрами из России и отказе от любых мероприятий НХЛ в России в ближайшем будущем. Хотя от звёздных россиян лиге отказаться слабó, и она продолжает активно их продвигать. Только бизнес, ничего личного – Овечкины, Кучеровы и Василевские приносят большие деньги. Что это, как не лицемерие? Кроме того, Дэйли подтвердил, что российские и белорусские игроки будут доступны для выбора на предстоящем драфте.

Доходы НХЛ растут, потолок зарплат тоже

НХЛ уже в этом году превысит доковидные доходы и выйдет на рекордные показатели в своей истории. За этот сезон лига заработает более $ 5,2 млрд, и это только по самым скромным подсчётам. До этого лучшим сезоном был 2018/2019, когда доходы лиги составили $ 4,6 млрд.

«Мы продолжили работать и выполнять основные принципы нашего бизнеса. Посещаемость вернулась на былые показатели, возможно, даже стала немного лучше. В первых двух раундах плей-офф доходы составили 88% от показателей первых двух раундов 2019 года. Мы продолжали делать хоккей НХЛ в самые сложные времена. Смогли стабилизировать бизнес и преодолеть [трудности]. Ожидаем, что доходы будут устойчиво расти. По моим расчётам, за два-три года мы выплатим долги. Не могу делать расчёты на следующий год, пока мы не зафиксируем доходы по текущему сезону, но ситуация крепкая и стабильная.

Валерий Ничушкин Фото: nhl.com

Думаю, возросшая результативность коррелирует с интересом к игре. Баланс нашей лиги не имеет себе равных в других главных лигах. Это даёт невероятные гонки в регулярке и совершенно непредсказуемый плей-офф», — заявил Беттмэн.

Потолок зарплат в следующем сезоне должен вырасти на $ 1 млн до $ 82,5 млн. В последующих сезонах, когда игроки закончат выплачивать долги владельцам, чтобы уравновесить доходы, вероятны более существенные повышения потолка зарплат.

«Уловка Кучерова» остаётся легальной

После того как «Тампа» хитростью справилась с проблемами потолка зарплат в прошлом сезоне, в Америке пошли разговоры о том, не пора ли прикрыть эту лазейку. Тогда Никита Кучеров после операции пропустил весь регулярный сезон – его контракт на $ 9,5 млн был выведен из-под потолка зарплат, что позволило «Тампе» сохранить чемпионский состав. Кучеров полностью восстановился аккурат к старту плей-офф, где потолок зарплат уже не действует, и стал одним из героев команды на пути к очередному титулу.

Беттмэн сообщил, что лига не планирует обсуждать изменения в системе долгосрочно травмированных. «Не думаю, что «Тампа» использовала лазейки, это несправедливая формулировка. Знаю, что этот вопрос обсуждают уже лет 17. Они используют не лазейки, а эффективное управление потолком зарплат. Все работают в рамках одного и того же коллективного соглашения», — заявил Беттмэн.

Кубок мира — 2024

НХЛ продолжает работать над организацией Кубка мира в 2024 году и ведёт переговоры с профсоюзом игроков и ИИХФ. Лига заинтересована в проведении турнира в феврале, однако некоторые европейские лиги проталкивают идею проведения турнира в сентябре, перед стартом сезона-2024/2025. Заместитель комиссара Билл Дэйли выразил оптимизм по поводу того, что Кубок мира, так или иначе, состоится.