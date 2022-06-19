В матче финала Кубка Стэнли произошла стычка с участием восьми игроков. Видео

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 2 – 0 в пользу «Колорадо».

Игра закончилась массовой стычкой. За четыре с небольшим минуты до конца третьего периода на льду началось выяснение отношений, по итогам которого по двойному малому штрафу получили сразу восемь хоккеистов. Со стороны «Колорадо» были удалены Валерий Ничушкин, Арттури Лехконен, Даррен Хельм и Джек Джонсон. У «Тампы» удаления получили Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос, Эрик Чернак, а также Алекс Киллорн.

ВИДЕО массового столкновения можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».