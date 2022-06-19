Лишь однажды в финалах НХЛ был зафиксирован более крупный разгром, чем 7:0 от «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 2 – 0 в пользу «Колорадо».

За всю историю матчей финала Кубка Стэнли лишь один раз был зафиксирован более крупный сухой разгром соперника, чем сегодня. Эта была игра финальной серии 1991-го года, в которой «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 8:0.

Напомним, Валерий Ничушкин, записавший на свой счёт дубль, был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.

Третья игра в серии между командами состоится 21 июня и начнётся в 03:00 мск.