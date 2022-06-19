Лишь однажды в финалах НХЛ был зафиксирован более крупный разгром, чем 7:0 от «Колорадо»
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:0. Таким образом, счёт в серии игр между командами стал 2 – 0 в пользу «Колорадо».
За всю историю матчей финала Кубка Стэнли лишь один раз был зафиксирован более крупный сухой разгром соперника, чем сегодня. Эта была игра финальной серии 1991-го года, в которой «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 8:0.
Напомним, Валерий Ничушкин, записавший на свой счёт дубль, был признан лучшим игроком сегодняшнего матча.
Третья игра в серии между командами состоится 21 июня и начнётся в 03:00 мск.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
06:59
-
06:54
-
06:49
-
06:42
-
06:39
-
06:34
-
06:30
-
06:15
-
06:04
-
06:03
-
05:54
-
05:32
-
05:24
-
04:50
-
04:29
-
04:23
-
04:00
-
03:27
-
01:57
-
01:30
-
00:00
- 18 июня 2022
-
23:22
-
23:07
-
22:30
-
22:23
-
22:07
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:14
-
21:12
-
20:39
-
20:27
-
20:15
-
20:05
Партнерский контент