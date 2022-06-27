Русский Кубок Стэнли! Наши берут главный трофей НХЛ уже 7 лет подряд

Сказка «Тампы» подошла к концу. Конечно, могла получиться красивая многоходовка, по результатам которой «молнии» завоевали бы три Кубка Стэнли подряд в эпоху потолка зарплат, что стало бы мощнейшим достижением. Но спорт, как и история, не терпит сослагательного наклонения. «Лайтнинг» с Джоном Купером у руля по-прежнему сильны, однако «Колорадо» в этом сезоне был лучше. Генменеджер «лавин» Джо Сакик давно строил эту чемпионскую команду, как когда-то собирал «Тампу» её бывший генменеджер Стив Айзерман, ныне занимающий аналогичную должность в родном «Детройте», где перестройка в самом разгаре.

Главное, что российским поклонникам хоккея переживать точно не стоит. Наши соотечественники-хоккеисты продолжают держать марку и вот уже семь лет подряд не уходят со льда без заветного трофея.

Итак, начиная с 2016 года в НХЛ два сезона подряд царила гегемония «Питтсбурга», который сперва обыграл в финале «Сан-Хосе» (4-2 в серии), а затем с аналогичным счётом справился с «Нэшвиллом». Весомую лепту в успех пенсильванской команды внёс второй центр «пингвинов», альтернативный капитан и большой друг Сидни Кросби – форвард Евгений Малкин. Далее результаты «Пингвинз» пошли на спад, но свою миссию на данном временном отрезке клуб выполнил.

Затем случилось то, чего так долго ждали миллионы фанатов Александра Овечкина. «Вашингтон» наконец-то добрался до своего первого Кубка Стэнли в истории, а Александр Великий, обросший бородой, получил чашу из рук комиссара НХЛ Гэри Беттмэна. Помимо Ови, чемпионами стали защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. У «Кэпиталз» сложилась классная команда и замечательный коллектив, где каждый мог постоять друг за друга.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Далее – сенсационный результат. В сезоне-2018/2019 «Сент-Луис» поначалу проваливал регулярный чемпионат, но затем резко прибавил и попал в плей-офф. Мало кто ставил на победу «музыкантов» в решающей стадии турнира, однако «блюзмены» в финале в семиматчевой серии дожали крепкий «Бостон». И снова не обошлось без наших ребят: обладателями Кубка Стэнли стали форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Если в 2015 году «Тампа» свой финал проиграла, то в 2020 и в 2021 годах вдоволь покуражилась. «Молнии» буквально сметали всех на своём пути, а на ведущие роли в команде вышли россияне – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. В «Тампе» собралась настоящая банда, в хорошем смысле этого слова. Приятно, что наши соотечественники сыграли в ней ключевую роль. Василевский и вовсе стал MVP плей-офф в 2021 году, а ранее, в 2019 году, вдобавок ко всему забрал «Везину». Вот такой бриллиант вырос во многом благодаря российской вратарской школе. Ещё одним россиянином-чемпионом в составе «Тампы» стал нападающий Александр Волков, выигравший в 2020 году, а затем обменянный в «Анахайм». Позднее спортсмен вернулся в Россию, где сейчас выступает за СКА.

Кучеров, Сергачёв и Василевский с Кубком Стэнли Фото: Getty Images

Безусловно, болельщикам «Тампы» жаль, что с чемпионским хет-триком под династию не срослось, но «Колорадо», повторимся, заслужил эту победу. Кстати, «лавины» — единственная команда, выигравшая три из трёх финалов Кубка Стэнли. Уровень!

Приятно, что в двух из трёх финалов с участием «Эвеланш» на лёд выходили российские хоккеисты. Так, в 1996 году Кубок Стэнли завоевали защитник Алексей Гусаров и нападающий Валерий Каменский, приявшие участие в разгроме «Флориды» со счётом 4-0.

А сегодня мы радуемся за другого Валерия – Ничушкина. Челябинца, которого кто-то давно списывал со счетов, смеялся над его безголевыми сериями в «Далласе» и пророчил скорое возвращение в КХЛ. Но габаритный нападающий не думал сдаваться и падать духом. Нынешний плей-офф Биг Вэл, как прозвали Ничушкина за океаном, провёл на таком уровне (при этом играя с травмой), что однозначно заработал себе на новый солидный контракт. Останется Валерий в «Колорадо» или нет – большой вопрос, это мы узнаем позднее. Но сам факт, что Кубок Стэнли на протяжении семи лет подряд во многом является «русским», не может не радовать. Так держать, парни!