«Колорадо» — новый чемпион НХЛ! «Лавины» свергли «Тампу», заставив её игроков психовать

Перед победным голом произошёл очень спорный эпизод, но итоговый триумф «Эвеланш» никто не назовёт незаслуженным.

В пятой игре финала «Тампа» сумела сделать важный шаг к камбэку в серии с «Колорадо». «Молнии» выгрызли победу в Денвере и вернули противостояние на родной лёд, где рассчитывали сравнять счёт в серии и перевести её в решающий седьмой матч.

Начало для «Тампы» получилось отличным. «Молнии» активно стартовали и уже на 4-й минуте открыли счёт усилиями своего ударного звена. Никита Кучеров поборолся за шайбу за воротами Кемпера, снаряд попал в ногу Палата, отлетел к дежурившему на пятачке Стэмкосу, и капитан «молний» в ближнем бою переиграл голкипера «Колорадо».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Игра проходила на высоких скоростях и встречных курсах, но реальных моментов для взятия ворот у команд было не так уж много. У «Колорадо» была, по сути, одна реальная возможность сравнять счёт, но Кадри с пятачка не смог переиграть Василевского. Ближе к концу периода гости сумели удачно применить наложение смен, заперли «Тампу» в зоне, заставив её несколько раз подряд отброситься, но никаких дивидендов «лавины» извлечь не смогли.

«Тампа» в целом контролировала ход встречи, но в самом начале второго периода «лавины» получили шанс воспользоваться своим страшным оружием — большинством. Однако до розыгрыша «5 на 4» дело не дошло: на отложенном штрафе «Колорадо» разыграл комбинацию, которую броском в касание из круга вбрасывания завершил Натан Маккиннон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Молнии» тут же попытались вернуть себе преимущество, насели на ворота Кемпера, но обходилось без по-настоящему опасных моментов. «Колорадо» же искал счастья в контратаках, и одна из них на 33-й минуте завершилась голом. Арттури Лехконен поймал отскок и здорово бросил в касание — Василевский выручить не сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сразу после того, как шайба оказалась в воротах, Марун рубанул по ногам Мэнсона, а игроки «Тампы» стали что-то доказывать судьям. Вскоре выяснилась причина недовольства «молний»: голевая атака «Колорадо» началась с очень спорного эпизода в зоне Кемпера.

ВИДЕО.

Но если нарушение не было зафиксировано по факту, то задним числом его уже никак не оформить. У арбитров не было ни единого повода отменять гол, так что игра продолжилась при счёте 2:1 в пользу гостей.

Хоккеисты «молний» начали злиться и психовать, но это не шло «Тампе» на пользу. В одном из моментов Макдона в сердцах толкнул Хельма на борт, заработал справедливое удаление, и это ещё судьи простили Стэмкоса, который, не стесняясь, бросил шайбу в судью.

ВИДЕО.

Если бы «Колорадо» забил, то вопросы о победителе могли быть сняты уже в конце второго периода. Но третий гол «лавины» забить не сумели, поэтому развязка перенеслась на третью двадцатиминутку.

В заключительном отрезке основного времени «Тампа» долгое время не могла прийти в себя. За первые 10 минут «молнии» вообще ни разу не потревожили Кемпера, а первый акцентированный бросок с открытого льда нанесли только на 14-й минуте! Никита Кучеров хлёстко стрелял в касание, но Кемпер успел переместиться.

Лишь в последние пять минут «молнии» встрепенулись, затем сняли Василевского, устроили подобие финального штурма, но «Колорадо» уже не отдал эту победу, которую в Денвере ждали более 20 лет!

2:1 в матче, 4-2 в финальной серии! «Колорадо» обыграл невероятную «Тампу», закончив «молниеносную» мини-эпоху НХЛ! «Эвеланш» — обладатели Кубка Стэнли 2022 года.