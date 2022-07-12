Малкин хочет выбирать, от Самсонова отказались. Все русские на рынке свободных агентов НХЛ

Эта ночь принесла целых две бомбовые новости. Евгений Малкин так и не договорился с «Питтсбургом» и выйдет на рынок свободных агентов. Илья Самсонов из ограниченно свободного агента стал неограниченным, то есть «Вашингтон» не сделал ему новое предложение. Рынок сделок открывается завтра, 13 июля, а пока напоминаем обо всех россиянах, кто будет там.

Евгений Малкин («Питтсбург»)

Эта сага всё никак не кончится. Переговоры с Малкиным идут, «Питтсбург» хочет его сохранить. Потом Малкин отписывается от соцсетей клуба, снова подписывается, снова отписывается. Наметился прогресс в переговорах, где стороны расходятся по сроку контракта. «Питтсбург» предлагает три года с зарплатой $ 6 млн, Джино хочет четыре.

И вот грянула новость, что Малкин впервые в карьере окажется свободным агентом и сможет выбирать из других предложений. Хочется верить, что Джино всё-таки не сменит команду. Владельцы «Питтсбурга» хотят сохранить россиянина, Кросби и Летанг этого хотят, да, пожалуй, все в команде. И, по последним слухам, стороны уже начали обсуждать параметры четырёхлетнего соглашения, но факт остаётся фактом. Если в ближайшие сутки с небольшим соглашения не будет, Малкин сможет получать предложения от других клубов.

Илья Самсонов («Вашингтон»)

Ещё одна неожиданная новость. После того, как «Вашингтон» обменял Витека Ванечека, всё выглядело так, что Самсонов останется в команде и ему будут искать опытного партнёра и наставника. Но нет, «столичные» решили полностью пересмотреть свою вратарскую бригаду и не сделали Илье квалификационного предложения.

Как пишет The Athletic, это решение продиктовано стоимостью Самсонова. Он может рассчитывать на зарплату более $ 3 млн в год, и «Вашингтон» считает нецелесообразным тратить столько на запасного вратаря, который, пусть и обладает хорошим потенциалом, не показывает стабильной игры (да и за пределами льда не раз отличался со знаком «минус»). Ещё пару лет назад Самсонов считался будущим стражем ворот номер один в «Вашингтоне», а теперь оказался безработным.

Никита Задоров («Калгари»)

Задоров провёл отличный сезон в «Калгари» — установил личный рекорд по количеству очков (22), был вторым после Милана Лучича по силовым приёмам (181). Североамериканские инсайдеры пишут, что Задоров хотел бы остаться в «Калгари», но клуб сейчас занят другим – переговорами с Джонни Годро. Пока не разрешится ситуация с лучшим бомбардиром клуба, «Флэймз» скованы на всех остальных фронтах.

Скорее всего, жёсткий великан снова сменит клуб и теперь, в отличие от предыдущих сезонов, сможет рассчитывать на долгосрочное соглашение с зарплатой около $ 4 млн. Предложения у него точно будут, среди возможных кандидатов называется «Сент-Луис».

Никита Задоров Фото: nhl.com

Владислав Наместников («Даллас»)

Об этом нападающем в межсезонье вообще нет никаких новостей. В «Далласе» он провёл совсем немного времени и мало чем запомнился, хотя в «Детройте» выступал довольно неплохо. Вероятно, он вновь сменит команду. Почему бы не вернуться в «Тампу», где он начинал карьеру и проводил свои лучшие сезоны?

Илья Михеев («Торонто»)

«Торонто» хотел обменять права на Михеева, чтобы не терять его бесплатно, но шансы на это тают с каждым часом. «Никогда не хочется полностью закрывать дверь, посмотрим, что случится. Если Михеев не останется в команде, то он провёл три великолепных года за «Торонто», и для нас это отличная история. Он приехал к нам как свободный агент и сейчас сможет заработать денег», — заявил недавно генменеджер клуба Кайл Дубас.

Деньги должны быть очень приличными. Как сообщал инсайдер Пьер Лебрюн, Михеев будет просить зарплату от $ 4,75 до $ 5,5 млн за сезон. И отбоя от желающих у талантливого универсального нападающего, который сделал выходы «один в ноль» своей визитной карточкой, точно не будет.

Илья Михеев Фото: Getty Images

Илья Любушкин («Торонто»)

Если Михеев уже практически точно покинет «Торонто», то у защитника Ильи Любушкина чуть больше шансов остаться в команде. «Мы бы хотели его сохранить, хотя для него выход на рынок будет большой возможностью. Однако мы будем рады, если сможем прийти к соглашению. Вопрос в том, сколько мы сможем потратить на него, учитывая его роль в команде», — сказал недавно Дубас. Но и на рынке свободных агентов недорогой защитник оборонительного плана для третьей пары способен найти себе работу.

Евгений Свечников («Виннипег»)

Свечников-старший, на удивление, не получил квалификационного предложения от «Виннипега», где провёл один сезон, хотя свой контракт он отработал сполна. В 72 матчах он набрал 19 очков, хотя играл менее 11 минут в среднем за матч, и провёл 104 хита.

Силовой форвард для третьего-четвёртого звеньев, который способен забивать и при этом не будет дорого стоить. Думается, у нападающего не должно возникнуть проблем с поиском работы в НХЛ.