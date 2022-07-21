Годы не прошли бесследно. Как изменились российские тренеры КХЛ за 15 лет

Через полтора месяца КХЛ вступает в юбилейный, 15-й сезон. «Чемпионат» рассказывает (и показывает), как по сравнению с первыми годами работы в КХЛ изменились российские тренеры.

Дмитрий Квартальнов

Кажется, тяготы тренерского труда сильнее всего отразились на Дмитрии Квартальнове. В 2009 году, когда специалист принял руководство «Северсталью», его голову украшали длинные тёмные волосы. Но сезон шёл за сезоном, и они становились всё белее. Работа в «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе» так и не привела Квартальнова к завоеванию Кубка Гагарина, хотя хорошо заметно, что нервов ради большой цели он не жалел. Сейчас 56-летний наставник отдыхает – возможно, более длительный, чем обычно, отпуск позволит Квартальнову восстановить силы и вернуть бодрость.

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Игорь Никитин

Зафиксировать изменения во внешности Игоря Никитина, который ассистировал Квартальнову на протяжении четырёх лет, гораздо сложнее. Некоторые новые его фотографии от старых можно отличить разве что по эмблеме, которая вышита на лацкане пиджака. Впрочем, при более детальном рассмотрении бросаются в глаза и проступающие морщины, и редкая седина, и куда более уверенный взгляд.

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И это совсем не удивительно: уроженцу Усть-Каменогорска пришлось начинать тренерскую карьеру начальником Яромира Ягра в «Авангарде». Позднее специалист успел поработать на Олимпийских играх и взять Кубок Гагарина. В новый сезон 49-летний рулевой «Локомотива» входит в качестве одного из самых авторитетных представителей своего ремесла.

Олег Знарок

Один из самых титулованных тренеров в российском хоккее запустил своё возвращение в большую игру с риторических атак на журналистов. После годичного простоя 59-летний Олег Знарок возглавил «Ак Барс». На заре КХЛ специалист совмещал посты в ХК МВД и сборной Латвии. Из обеих команд ему удалось сделать забористые, духовитые коллективы, но своего пика он достиг в другой национальной команде: со сборной России Знарок выиграл Олимпиаду и чемпионат мира – 2014.

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Зинэтула Билялетдинов

Зинэтула Билялетдинов тоже совершил камбэк в хоккей – правда, пока не в тренерскую профессию. 67-летний гуру стал советником исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали, благодаря чему вновь появился в объективах фотокамер. Но чтобы отличить сегодняшнего Билялетдинова от его копии 15-летней давности, понадобятся экстрасенсорные способности. Хотя уже и тогда на его голове нечему было седеть. Зато уроженец Москвы сохранил прекрасное телосложение, а его лицо, кажется, только посвежело.

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Сергей Фёдоров

В прошедшем сезоне трёхкратный обладатель Кубка Стэнли дебютировал в роли главного тренера – и сразу привёл свою команду к чемпионству. Вместе с ЦСКА Сергей Фёдоров раскусил в финале магнитогорский «Металлург» – за этот клуб он выступал в 2009-2012 годах ещё в качестве игрока. С тех пор черты его лица заметно изменились, однако похоже, что 52-летний Фёдоров – один из немногих тренеров в лиге, кто целенаправленно следит за личным имиджем: укладывает волосы, держит ровной бороду и надевает импозантную жилетку под пиджак – на показе мод КХЛ он тоже не нашёл бы себе равных.

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Андрей Назаров

Экс-тафгай клубов НХЛ до титулов не добирался, хотя начал тренировать за год до образования КХЛ. «Сочи», куда перешёл Андрей Назаров по ходу прошлого сезона, оказался девятым клубом в его резюме. С тех пор внешность Назарова изменилась значительно – в отличие от тренерских методов. Хрестоматийный в этом смысле знак – отношение к «Авангарду»: клубы Назарова дрались с омичами как в начале 10-х годов, так и в начале 20-х.

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Дмитрий Рябыкин

Возможно, 48-летний Назаров сменит гнев на милость с переходом 46-летнего Дмитрия Рябыкина из помощника в главного тренера «ястребов» – вместе эти хоккеисты выступали за «Авангард» в середине нулевых. С другой стороны, в последние сезоны игровой карьеры Назаров совсем не жалел экс-партнёра – Дмитрию тоже приходилось участвовать в серийных потасовках «ястребов» с «Витязем».

Теперь перед добавившим солидности Рябыкиным – важнейший в жизни вызов: команда под его руководством возвращается в Омск, откуда придётся чаще, дольше и дальше летать и куда сложнее заманить игроков. Правда, первые 12 матчей Дмитрию и его подопечным предстоит провести в разъездах из-за неготовности строящейся в городе арены.

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Виктор Козлов

Экс-нападающий с богатым энхаэловским прошлым обладает чуть бо́льшим тренерским опытом, хотя именно ближайшей осенью состоится полноценный дебют 47-летнего специалиста в качестве главного. С конца декабря 2017-го по апрель 2018-го Виктор Козлов начальствовал в «Магнитке», а два года до этого и два после работал в Магнитогорске ассистентом. Последние два сезона Козлов трудился помощником Томи Лямся в «Салавате Юлаеве» и теперь постарается успешно его заменить.

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Илья Воробьёв

Илья Воробьёв, которому Козлов помогал в «Металлурге», начинал тренерский путь с МХЛ, но уже совсем скоро оказался во взрослой лиге. С 2013 по 2015 год Воробьёв набирался опыта за спиной Майка Кинэна, а после его ухода сам возглавил «Магнитку». Под руководством Ильи Петровича уральцы с ходу взяли Кубок Гагарина, а на следующий год остались вице-чемпионами.

Потом Воробьёв попробовал себя в СКА и сборной, но эти годы он вряд ли может занести себе в актив. Теперь 47-летний тренер вновь работает в Магнитогорске.

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Алексей Кудашов

Алексей Кудашов триумфально завершил карьеру игрока так, как об этом мечтает Данис Зарипов: в 2012 году он вместе с московским «Динамо» завоевал Кубок Гагарина и покинул профессию. Без перерыва на отдых Кудашов переквалифицировался в тренера. Первые сезоны он работал в «Атланте», а затем на разных позициях в СКА и сборной России. Короткий промежуток времени экс-нападающий побывал даже главным в национальной команде, но свозить её на чемпионат мира наставнику не удалось – турнир отменили из-за свирепствующего коронавируса. В новый сезон 51-летний Кудашов вступает, находясь у руля российского «Динамо».

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Андрей Скабелка

В первые сезоны существования КХЛ белорусский специалист работал с местным «Гомелем», но затем его заметили в нижегородском «Торпедо», и больше Россию тренер не покидал. Впрочем, Скабелка всегда испытывал проблемы с тем, чтобы где-либо стать по-настоящему своим. Дольше всего тренер работал с «Сибирью» (три сезона), а вот с топ-клубами у Скабелки не заладилось: он пережил две болезненные отставки по ходу сезона в «Авангарде» и «Локомотиве».

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Сейчас 51-летний экс-нападающий находится в статусе безработного, зато в плане внешности идёт по стопам Билялетдинова.