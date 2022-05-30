«Худшие судьи в истории хоккея. Позор ЧМ!» Канадцы взбешены после поражения в финале

Финляндия сделала «золотой» дубль – к победе на Олимпиаде в Пекине прибавила золото чемпионата мира. Финал с Канадой подарил драму и интригу, оставив одних с сумасшедшим счастьем, а вторых – с горьким послевкусием.

Всё дело в удалениях «кленовых листьев», которые позволили финнам сначала переломить ход встречи, а затем поставить жирную точку в овертайме. Три штрафа подряд на старте третьего периода при счёте 1:0 в пользу Канады, и команда Юкки Ялонена сначала реализовала «пять на три», а следом – и «пять на четыре». Удаление Коула Силлинджера за игру высоко поднятой клюшкой вызвало волну возмущения в Канаде.

Новость по теме Видео спорного удаления канадца в финале ЧМ-2022, после которого Финляндия сравняла счёт

«Худшие судьи в истории хоккея, позор для чемпионата мира»

«На такое удаление нельзя взять просмотр, хотя я не понимаю почему. Судьи этого не видели – Силлинджер подбил клюшку Хейсканена, и это именно клюшка финна попала ему же по лицу. Внезапно, из-за одного неправильного решения судьи Финляндия забивает две. В любом виде спорта есть просмотры, просто примите правильное решение! Они приняли неправильное, и Канада стала уступать в счёте.

Но, как говорил Макс Комтуа, никогда не списывайте Канаду со счетов. Сняв вратаря, канадцы спаслись: сначала забил Уайтклауд, а через 40 секунд – Комтуа. К сожалению, в овертайме снова случилось удаление. Тома Шабо дали две минуты за задержку клюшкой, и это было реальное удаление», — сказал эксперт TSN Дэйв Рид.

«Худшие судьи в истории хоккея, позор для чемпионата мира. У Канады невероятная воля», — написал четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Бутч Горинг.

Сборная Канады Фото: iihf.com

«Не знаю, выиграла бы Канада или нет, но судейство в финале с Финляндией было настолько плохим, что даже комичным. Моё любимое – как Канаде дали удаление за то, что финн сам себя стукнул клюшкой по лицу», — написал ведущий радио TSN1200 Дин Браун.

«Нарушение за опасную игру высоко поднятой клюшкой так не работает. Именно твоя клюшка должна ударить соперника по лицу», — написал автор The Hockey News Стивен Эллис.

«Позор! Надеюсь, судьям тоже дадут золотые медали, если Финляндия выиграет матч», — написал бывший защитник НХЛ Марк Мето.

«Очевидно, что он упал сам. Думаю, все согласятся, что это нырок»

В овертайме всё решило удаление защитника Тома Шабо, к которому у канадцев тоже остались вопросы. «Мне кажется, очевидно, что он упал сам. Но моя клюшка была там, и я сам поставил себя в такое положение. Это игровой момент, всё происходит очень быстро. Но, думаю, все согласятся, что это был нырок», — сказал Шабо.

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«Полный отстой. Проиграть в овертайме, на таком удалении… Это отстой. Ты так выкладываешься ради этого, и в итоге всё решается вот так. Отстой. Мы знаем, что на этих турнирах другие правила, но не в этом дело. Обидно. Я не знаю, что это за правила. Мы провели хороший матч, они тоже. Они выиграли, они – лучшая команда турнира. Это отстой. Мы так бились, и всё закончилось вот так, в овертайме финала», — сказал расстроенный Пьер-Люк Дюбуа.

«Удаление Шабо было по меньшей мере спорным и оставило горький привкус у бывших чемпионов, которым пришлось довольствоваться серебром. Конечно, финские болельщики были безумно рады увидеть победу своей команды на родном льду, но Канада отправится домой с неприятным привкусом во рту. Сложно примириться с этим, учитывая, как они бились и совершили камбэк, а удаление только усугубило это ощущение», — пишет Toronto Sun.

«А что, разве тот парень не поставил подножку Шабо после того, как он поставил подножку ему? Ну и вечерок у этих судей», — недоумевал бывший игрок НХЛ Джефф О’Нилл.

«Какой бы ни был счёт, ИИХФ выставила себя не в лучшем свете в матче за золото со всей этой неразберихой с судьями», — написал автор сайта НХЛ Майк Цайсбергер.

«Никто не любит проигрывать, но для сборной Канады и её болельщиков поражение в финале чемпионата мира с Финляндией было горше обычного. Все испытывали огромное недовольство судейством, особенно в спорном удалении в овертайме, которое привело к победному голу Финляндии.

Это было не единственное спорное удаление канадцев. В третьем периоде Силлинджеру дали две минуты за фантомную игру высоко поднятой клюшкой, когда Канада и так уже играла в меньшинстве. Это удаление позволило финнам перехватить инициативу, в итоге они повели 3:1. Канада совершила героический камбэк на последних минутах, но, к сожалению, не смогла забить победный гол», — пишет Yahoo Sports.

«Можно спорить по поводу удаления в овертайме, судья решил так, но удаление за высоко поднятую клюшку в третьем периоде было, без сомнения, неправильным. Возможно, пришло время подумать о расширении списка причин, по которым тренер может брать просмотр, и включить в них моменты, где очевидно, что нарушения не было», — написал комментатор TSN Горд Миллер.

Клод Жюльен поздравляет сборную Финляндии Фото: iihf.com

Но как бы ни возмущались в Канаде, всё равно кто-то должен был победить, кто-то проиграть. Главный тренер «кленовых листьев» Клод Жюльен принял поражение с достоинством. «Мы показали характер, провели два крутых матча со Швецией и Финляндией, когда проигрывали в две шайбы, но оба раза сравнивали счёт в последние две минуты. Это показывает характер нашей команды. Я горжусь ребятами, которые приехали сюда представлять Канаду, и горжусь тем, как они играли весь турнир».