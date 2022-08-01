«Хотел разорвать контракт, но нет столько денег». Что имел в виду новичок «Динамо»?

Швед Якоб Лилья переезжает в Россию, но всё оказалось не так просто.

Московское «Динамо» встало на новые рельсы и теперь иначе строит свою стратегию развития, о чём уже неоднократно рассказывал в своих интервью главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов. Большое внимание будет уделяться развитию собственных воспитанников, работе с молодёжью, уходу от неоправданно высоких контрактов. Настало время экономить, а сорить деньгами в столичном клубе отныне не намерены.

Однако на одной молодёжи далеко не уехать, в клубе это прекрасно понимают. Именно поэтому в «Динамо» логично не стали отказываться от легионеров, как это сделали, например, в «Ак Барсе» или «Локомотиве». Вслед за подписанием контрактов с Эриком О’Деллом и Джорданом Уилом москвичи договорились о двухлетнем сотрудничестве с шведским нападающим Якобом Лильей. Таким образом, бело-голубые уже собрали первую легионерскую атакующую тройку.

«Якоб Лилья — шведский нападающий с хорошим катанием и отличным броском, состоявшийся хоккейный снайпер. Говоря «снайпер», я оперирую количеством заброшенных шайб в КХЛ и тем фактом, что Якоб является одним из лидеров двух последних чемпионатов по проценту реализованных бросков. Помимо атакующих качеств, его выделяет высокая работоспособность, что подтверждается его средним временем, проведённым на льду в обоих сезонах. В большинстве Лилья отлично действует на пятаке и под воротами. Верим, что он сможет разнообразить атакующий потенциал команды и стать любимцем болельщиков», – оценил сделку генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Лилья – это действительно отличный актив и сильный хоккеист. Достаточно посмотреть, как этот скандинав выступал в составе «Барыса», являясь в казахстанской команде одним из лидеров атаки. Агент хоккеиста – Алёша Пилко – вообще известен тем, что привозит в КХЛ исключительно качественных иностранцев. Словенец сам много раз говорил, что не работает с игроками, неспособными усилить команду. Именно поэтому у Пилко такой солидный подбор клиентов.

Сегодня интервью с новичком «Динамо» Лильей вышло в ведущем шведском издании Expressen. Выступление Якоба звучит следующим образом.

«Я подписал контракт в начале февраля, ещё до военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Я ясно дал понять, что хотел разорвать контракт. Был шанс, что это сработает. Я разговаривал с клубом в Швейцарии, который пытался выкупить меня. Также среди вариантов были «Мальмё» и «Линчёпинг», которые пытались решить эту проблему.

Сколько денег ушло бы на то, чтобы выкупить меня? Лично я не могу позволить себе выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности. Это больше денег, чем у меня есть», – заявил хоккеист.

Кто-то поспешил сделать выводы, что, дескать, при таком отношении к делу Лилья в «Динамо» ничего не покажет и будет валять на льду дурака, относясь к своей работе наплевательски. Но ничего подобного не случится, в этом есть полная уверенность.

Якоб Лилья Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Лилья – профессионал с большой буквы, он это уже не раз доказывал. Кроме того, нужно понимать всю нынешнюю непростую ситуацию в мире и ту истерию, которую периодически закатывают в Европе, в том числе по отношению к спортсменам. Посмотрите, к примеру, что происходит в Латвии, где хоккеистам угрожают едва ли не уголовным преследованием за попытку трудоустроиться в России. Разве это нормально?

В свою очередь, Якоб и его представитель повели себя по отношению к «Динамо» честно и, что самое главное, согласно букве закона. Лилья подробно объяснил ситуацию и подчеркнул, что при подписанном с «Динамо» контракте и при его расторжении по инициативе игрока согласно имеющемуся регламенту нужно выплачивать огромную компенсацию, но такой возможности у форварда нет. А нарушать все немыслимые правила и поступать так, как это сделал, скажем, Микс Индрашис по отношению к «Спартаку», Лилья не стал. И правильно сделал.

Теперь осталось дождаться сезона и посмотреть, как тренерский штаб Алексея Кудашова будет использовать своего нового нападающего на льду. Но линия нападения у «Динамо» вырисовывается очень интересная, а это важно, учитывая потерю Вадима Шипачёва, Артёма Фёдорова и Станислава Галиева.