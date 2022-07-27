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В Латвии угрожают тюрьмой хоккеистам и тренерам, работающим в России, кто из латвийцев играет в КХЛ

В Латвии перешли черту. Давление на хоккеистов достигает запредельного уровня подлости
Лев Лукин
В Латвии перешли черту
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Прибалтийские власти грозят тюрьмой игрокам и тренерам, которые хотят работать в КХЛ. Вот они, ценности демократического общества.

После февральских политических событий Россия столкнулась с масштабной изоляцией в спортивной сфере. Нашу сборную бессовестно выкинули отовсюду, а об иностранцах в клубах КХЛ, кажется, можно было забыть надолго.

На поверку всё оказалось не так печально. Да, КХЛ потеряла много классных игроков со шведским, финским и чешским гражданством, но, например, словаки, а также североамериканцы не только остались в лиге, но и приросли количественно. Да и с другими европейцами мы распрощались не без остатка: в новом сезоне КХЛ сыграют и шведы, и финн («тракторист» Пулккинен — один против всех!), а в последние дни подписи под контрактами с русскими клубами ставят и чехи, вызывая нервные приступы у Доминика Гашека.

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Тяжелее же всего оказалось с латвийскими хоккеистами. В прибалтийском государстве с удовольствием отвели душу, когда отпала необходимость делать хорошую мину в отношении России, и погрузились в антироссийские санкции с головой. Спортсменов они коснулись напрямую, так как в Латвии на законодательном уровне спортсменам и тренерам запретили принимать участие в соревнованиях на территории России.

Больше до такого не додумались нигде, и это вполне понятно. Политическое противостояние — это одно, свобода выбора своих граждан — совсем другое. Человек волен зарабатывать деньги там, где хочет, государство (особенно демократическое) не вправе ему мешать. Лучше всего это понимают в США и Канаде, похуже — в Европе (там своим спортсменам, выступающим в России, мелко или крупно пакостят, но под статьи не подводят), ну а у Латвии свой путь.

Полагаю, без латвийских хоккеистов и тренеров в России бы прожить смогли. Невелика потеря. Так что после гениального решения властей никто прибалтов в КХЛ уже и не ждал. Но тут вдруг выяснилось, что это сами латвийские хоккеисты и тренеры не могут без России. Точнее, без российских денег, которые им больше нигде в мире не заплатят.

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И поэтому, к ужасу латвийского правительства, в КХЛ стали просачиваться нарушители закона. В возглавляемый латвийцем Тамбиевым «Адмирал» перешёл форвард Николай Елисеев, Микс Индрашис подписал контракт со «Спартаком», а голкипер Янис Калниньш заключил соглашение с «Амуром».

Про реакцию в Латвии на такое вопиющее нахальство сограждан мы уже писали. Индрашис не выдержал, отрёкся от «Спартака», а теперь и вовсе хочет сбежать, не заплатив компенсацию. Калниньш оказался орешком покрепче и сразу же изящно послал тех, кто попытается вмешаться в его личную жизнь под дешёвыми лозунгами.

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Про Елисеева, кстати, как будто забыли (хотя он играл за Латвию на ОИ-2022), но и кейсов Индрашиса с Калниньшем хватило латвийским управляющим органам, чтобы перейти черту адекватности. Микса вроде как «отбили» (нарушив при этом все законы), Янису местная Федерация хоккея запретила выступать в КХЛ, отказав в выдаче трансферной карты.

Но это было бы ещё полбеды: вопросы с «бегством из-под венца» Индрашиса и регистрацией трансфера Калниньша обязана была решить ИИХФ, у которой нет ни единого правового основания позволять латвийским хоккеистам и ФХЛ вытирать ноги о российские клубы.

Надеюсь, международная федерация всё-таки адекватно разберётся, но это уже может быть неважно. Ведь сегодня из Латвии пришли совсем уж дикие новости: хоккеисты и тренеры, работающие в России, попали на карандаш местной Службы государственной безопасности и теперь могут получить тюремный срок (Гашек аплодирует стоя).

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Абсурд? Бред? Чушь? Нет, это ценности демократического общества, как прямо сказано в сообщении издания Delfi. В Латвии настолько боятся, что их граждане хоть как-то поучаствуют в «российской пропаганде», что готовы за просто так лишить их дохода, да ещё и усадить за решётку.

И этот вопрос уже, конечно, ИИХФ не урегулирует. Так что же делать Тамбиеву, Калниньшу да Елисееву? Думаю, они и сами сейчас не знают. Разумеется, пока они будут находиться на территории России, им ничего не грозит, но ведь и о будущем, о семье не думать невозможно, да и остаться без родины вряд ли кто-то хочет.

Леонид Тамбиев

Леонид Тамбиев

Фото: Бондаренко Дмитрий, photo.khl.ru

Так что не удивлюсь, если Латвия всё-таки в итоге выиграет это подлое соперничество за своих хоккеистов, оставив людей без хороших денег, зато с «чистой кармой». Ну а «Адмиралу» с «Амуром» так и вовсе не позавидуешь: возможно, дальневосточным клубам придётся в разгар межсезонья искать главного тренера да основного вратаря.

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