«Моя история перевернула жизнь очень многих». Как женщины внедряются в мужской хоккей

Клубы НХЛ всё реже обращают внимание на графу «пол» в резюме. В новом сезоне в лиге будут работать как минимум шесть женщин.

Хоккей в массовом сознании остаётся сугубо мужской игрой, но в последние годы всё более активное участие в ней принимают женщины. Нынешнее межсезонье в НХЛ – самое красноречивое подтверждение новой тенденции.

Ещё в июне несколько женщин были назначены на ответственные посты в разных клубах лиги. Наиболее распространёнными стали должности внутри лагерей развития игроков. «Нью-Джерси» доверил Меган Дагган позицию директора по развитию, а Джессика Кэмпбелл получила аналогичную роль в «Нью-Йорк Рейнджерс». В мае она ассистировала главному тренеру сборной Германии на чемпионате мира в Финляндии.

Сильные и слабые стороны Ильи Михеева и Андрея Кузьменко оценивали Эмили Кастонгуэй и Камми Гранато. Незадолго до открытия рынка свободных агентов они стали помощниками генерального менеджера «Ванкувера».

Но дальше остальных, кажется, шагнул «Вашингтон». Должность Эмили Энгель-Нацке звучит менее респектабельно – зато она окажется намного ближе к игре. Видеотренер в течение двух лет трудилась в «Херши» из АХЛ и теперь получила повышение. В «Кэпиталз» она будет создавать нарезки по итогам матчей и формировать персональные видеоотчёты для Александра Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона».

«Это новый вызов для меня, я жду захватывающего приключения. Очень здорово, что теперь женщины появляются на различных ролях в такой мощной лиге, как НХЛ. Надеюсь, что эта дверь будет открыта всегда, а назначение женщин в клубы не будет освещаться в новостях как что-то необычное», – призналась Эмили.

Появление женщин в НХЛ становится трендом, однако сенсацией это не назовёшь. Некоторые из них существенно повлияли на игру ещё раньше.

Манон Реом защищала «Тампу» до Василевского

Уроженка Квебека Манон Реом занимает уникальное место в истории. Вратарь, которой прошлой зимой исполнилось 50 лет, остаётся единственной женщиной, сыгравшей за клуб НХЛ.

В 1991 году Манон в качестве третьего голкипера выступала за «Труа-Ривьер Дрэверс» из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Причём Реом не просто числилась в составе, а действительно принимала участие в матчах. Свидетелем одного из них стал основатель и тогдашний генменеджер «Тампы» Фил Эспозито. Легендарный канадец не догадывался, что ворота защищает девушка. «Этот парень, конечно, мелковат, но у него хорошие рефлексы, и двигается он здорово. Давай пригласим его в тренировочный лагерь», – предлагал Эспозито скауту «Лайтнинг» Жаку Кампо.

Манон Реом на тренировке «Тампы» Фото: nhl.com

Узнав правду, Эспозито не стал отзывать приглашение – и возможно, обрадовался ещё сильнее. «Тампа» только входила в лигу, и лишняя реклама была для неё совсем не лишней. В результате во время сборов Манон превратилась в главную героиню сотен репортажей и десятков интервью – поговорить с ней приезжали журналисты со всей Америки.

В сентябре 1992-го Реом вышла на лёд в предсезонной игре «Тампы» с «Сент-Луисом» и отразила семь бросков из девяти. «Дорогу от раздевалки до катка я никогда не забуду», – вспоминала потом Манон. – Но уже на площадке бабочки в животе куда-то исчезли, и мне удалось успокоиться».

После этого Манон подписала с клубом профессиональный контракт и отправилась в «Атланту Найтс» – фарм «молний» в Интернациональной хоккейной лиге. В этой и других минорных мужских лигах вратарь играла на протяжении пяти лет и провела 24 матча. Параллельно голкипер отстаивала честь женской сборной Канады на международных турнирах: она дважды стала чемпионкой мира и взяла серебро Олимпиады-1998 в Нагано.

«За эти годы ко мне подошло очень много людей, которые рассказывали, что я вдохновила их дочь или сына. Другие говорили: «На стене моей комнаты висит большой плакат с вашим изображением». Всё это заставляет меня понять, что моя история перевернула жизнь очень многих», – делилась Реом.

В 2008 году она основала фонд имени себя. Его цель – помочь девушкам состояться в видах спорта, которые традиционно считают «неженскими». Ровно месяц назад экс-вратарь «Тампы» приняла предложение «Лос-Анджелеса» войти в штаб по хоккейным операциям и проспектам.

Манон Реом Фото: nhl.com

Аиша Висрам первой попала на тренерскую скамейку

На катках Калифорнии Реом вполне может пересечься с Аишей Висрам, которая стала первой женщиной-тренером, поучаствовавшей в официальном матче под эгидой НХЛ. В январе тренер по физической подготовке наблюдала за игрой «королей» прямо со скамейки запасных.

Висрам во многом помогла случайность. Три тренера из штаба «Лос-Анджелеса» заразились коронавирусом, и на время их выздоровления Аишу экстренно командировали из АХЛ, где она работает на постоянной основе.

Эвелин Бинг дала имя престижному трофею

Ещё одна женщина на протяжении последних десятилетий присутствует в хоккее незримо. Индивидуальный приз, который по итогам сезона НХЛ получает хоккеист-образец честной борьбы, носит имя Эвелин Бинг. В 1925 году жена генерал-губернатора Канады Джулиана Бинга подарила лиге кубок. Первоначально он получил название «Приз леди Бинг». В первые 7 из 11 сезонов награды удостаивался один человек – Фрэнк Буше из «Рейнджерс». Тогда Эвелин – сама большая поклонница «Оттавы Сенаторз» – передала ему трофей на постоянное хранение, а в офис НХЛ отправила ещё один кубок.

Павел Дацюк выиграл Леди Бинг Трофи четыре раза Фото: nhl.com

Грэйс Саттер родила шестерых энхаэловцев

Обычная канадская женщина Грэйс Саттер не имеет прямого отношения к хоккею, но она родила семь мальчиков, шесть из которых стали игроками НХЛ. Брайан, Дэррил, Дуэйн, Брент, Рич и Рон сообща провели в лучшей лиге мира чуть больше 5 600 матчей. Общими усилиями они забросили почти 1500 шайб и набрали свыше 3000 очков.