В НХЛ есть самый несчастный русский хоккеист. Как Кныжову пережить все удары судьбы?

Ещё недавно защитник коллекционировал комплименты от своих кумиров из «Сан-Хосе», а сейчас мучается от постоянных травм и операций.

Одна из самых печальных новостей межсезонья пришла вчера: «Сан-Хосе» объявил, что 24-летний защитник Николай Кныжов порвал ахилл на тренировке, перенёс операцию и ближайшие полгода проведёт на больничном.

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Фамилия Кныжова едва ли известна в широких кругах. И это неудивительно: россиянин пробрался в НХЛ максимально нетривиальным способом. В карьере Николая был довольно тусклый МЧМ-2018, после которого клубы лиги проигнорировали его на драфте, а между турниров – два сезона в ВХЛ за «СКА-Неву».

Менеджеры «Сан-Хосе», вынужденные из «тяжёлых» контрактов Эрика Карлссона и Брента Бёрнса искать дешёвую рабочую силу для обороны, удовлетворились даже таким резюме и в 2019 году выложили перед Кныжовым контракт новичка. Больше пяти месяцев Николай обитал в АХЛ, а в марте 2020-го его впервые подняли до главной лиги планеты – и больше ни разу не спускали обратно.

Николай Кныжов Фото: nhl.com

Из-за коронавирусных ограничений первый сезон Кныжова завершился слишком рано – он успел провести только три игры. За следующее лето защитник стал крепче на девять килограммов, а во второй половине регулярки прочно занял место в основе «акул». «Оборона стоит во главе угла, первый пас, бросок», – рассказывал Кныжов о своих приоритетах после дебюта.

На втором десятке матчей за «Шаркс» домосед стал набирать первые очки передачами, вскоре последовали и первый гол с дракой. В итоге на второй год в лиге россиянин принял участие в 56 матчах со средним айстаймом выше 16 минут.

«До сих пор каждый день просыпаюсь и думаю, что мог бы сейчас быть в Кемерове, а нахожусь в Калифорнии, в Сан-Хосе, где солнце и тепло круглый год, – восхищался тогда Николай. – И понимаю, что играть в НХЛ – очень большое счастье. Раньше были PSP, маленькие портативные приставки. Я играл на такой в NHL 07 и часто выбирал «Сан-Хосе». Ещё тогда мне запомнилось и понравилось, что игроки домашней команды там выезжают на матчи через пасть акулы. А теперь делаю это сам! Да ещё и в паре с Эриком Карлссоном, за которого играл, когда был подростком».

Им восхищались в ответ. «Глядя на то, как он прогрессирует, я не сомневаюсь, что в этой лиге его ждёт долгая и успешная карьера», – утверждал сам Карлссон.

Эрик Карлссон Фото: nhl.com

«Страсть, с которой он ведёт борьбу, добавляет огня всем нашим ребятам», – вторил партнёру Бёрнс.

«У него великолепное катание, особенно для человека его габаритов. Это настоящий дар», – хвалил подопечного главный тренер Боб Бугнер.

Но потом на этот дар словно спустилось проклятье. 7 мая 2021-го Кныжов ответил согласием на приглашение сборной России к участию в чемпионате мира. Пять дней спустя планы пришлось менять: у защитника обнаружили спортивную грыжу, его отправили на операцию.

Медики предсказывали, что восстановление займёт не более 10 недель, то есть к новому сезону Кныжов должен был подойти в полном здравии. Однако реабилитация затянулась, и Николай полностью пропустил прошедший чемпионат.

«Не хочу углубляться в детали, но все травмы начались ещё с конца прошлого сезона, и одна вещь потянула следом за собой другую, – объяснял Кныжов четыре месяца назад. – В основном восстановление затянулось из-за внезапной инфекции после одной из операций, что увеличило время моего восстановления на несколько месяцев, в течение которых мне приходилось принимать сильные антибиотики».

Кныжов также рассказал, что значительно потерял в весе, а ситуацию, в которой оказался, назвал «одной из самых худших в жизни». При этом хоккеист сохранял оптимизм: «Я вынес много хороших уроков насчёт своего физического здоровья и всей психологии в целом. Ещё далековато от полноценной физической формы, но для этого есть целое лето, поэтому постараюсь использовать это время как можно продуктивнее».

В итоге лето, на которое так надеялся Николай, обернулось для него новым ударом судьбы. Даже по самым жизнеутверждающим прогнозам Кныжов не появится на льду раньше середины февраля. То есть в общей сложности он неминуемо пропустит полтора сезона – это невероятно большой срок, который ставит под угрозу продолжение всей карьеры.

При этом Кныжов останется игроком «Сан-Хосе» как минимум до конца следующего чемпионата: в апреле «акулы» подписали с ним соглашение на $ 750 тыс. Показательно, что статус недавнего новичка и тяжёлая история болезни не помешали «Шаркс» выдать Кныжову односторонний контракт. Этот факт позволяет надеяться на то, что «акулы» готовы ждать Николая и дать ему ещё один шанс.