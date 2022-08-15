«Настоящий хоккейный позор». Латвию впихнули на МЧМ вместо России, а она устроила сенсацию

Когда от тебя ничего не ждали и даже смеялись над тобой, а ты использовал свой шанс на 200%.

Сегодняшний день – исторический для латвийского хоккея. Команда Артиса Аболса попала в состав участников молодёжного чемпионата мира-2022 только из-за исключения с турнира сборной России, но выжала из этой возможности всё и даже больше, удивив всех.

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От латвийской молодёжки ничего не ждали – само участие в элитном дивизионе уже считалось успехом. Они начали турнир медленно – 1:6 с Финляндией и 2:5 с Канадой. Впрочем, Аболс каждый раз подбадривал своих ребят. «Поражение есть поражение, но мы показали, что можем играть. Мне не было стыдно на скамейке», — говорил он после матча с «кленовыми листьями».

Самым реальным шансом зацепиться за четвёрку должен был стать матч со Словакией, которая также начала турнир с двух поражений, но Латвия уступила по буллитам. Шансы на выход в четвертьфинал тем не менее ещё оставались, для этого надо было обыграть Чехию.

Возможно, сказалось то, что у Латвии был выходной перед заключительным матчем группового раунда, в то время как чехи играли второй раз за два дня, при этом в предыдущем матче потерпели чувствительное поражение от Канады. Или то, что чехи ещё до начала игры обеспечили себе выход в следующую стадию.

Как бы то ни было, латвийцы вышли заряженными и уже на пятой минуте открыли счёт, а через восемь минут упрочили своё преимущество. Чехи встрепенулись, перехватили инициативу и к середине матча счёт сравняли, но затем капитан Латвии Ральф Бергманис взял дело в свои руки. Защитник оформил хет-трик, а вратарь Бруно Бруверис выдержал мощное давление чехов в третьем периоде, отразив все 17 бросков по своим воротам. Латвия не только впервые в истории обыграла Чехию на МЧМ, но также и впервые же пробилась в четвертьфинал турнира – ну чем не история Золушки?

Ральф Бергманис Фото: iihf.com

«Вначале все над нами шутили, говорили, что мы должны быть счастливы просто оказаться здесь. Но мы сотворили историю, и мы здесь, чтобы побеждать. Вчера игроки собрались без тренеров, и все говорили о победе в сегодняшней игре. Мы как одна большая семья», — сказал один из главных героев матча Бергманис. Реакция хоккеистов сборной Латвии на выход в четвертьфинал МЧМ.

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В Чехии поражение восприняли болезненно. «Проиграли команде, которая даже не должна была играть на МЧМ», — написал Hokej.cz. «Настоящий хоккейный позор», — заключил Sport.cz.

«Мы получили пощёчину, но это даже хорошо. Теперь будем готовиться к четвертьфиналу и сделаем всё, чтобы показать максимум, на что способны», — заявил нападающий Томаш Урбан.

«Мы, по сути, не играли, у нас не было игры на протяжении двух третей матча, поэтому другого результата и быть не могло. Этой игрой мы испортили всё впечатление о себе, над которым работали весь турнир. Дело не в усталости, это отговорки. Дело в голове, в мотивации и гордости, которой у нас сегодня не было», — заявил главный тренер чехов Радим Рулик.

Латвийцы уже прыгнули больше головы, но не боятся мечтать о большем. «Мы ещё не закончили!» — сказал нападающий Мартин Лавиньш. Латвия заняла третье место в группе А и ещё не знает своего соперника по четвертьфиналу (в отличие от чехов, которые вышли на победителя группы В США). И если случится ещё одна сенсация, и Германия обыграет Швецию в заключительном матче группы, то шансы Латвии продолжить свою историю успеха повысятся. В любом случае латвийцы использовали свой неожиданный шанс на все 200%.