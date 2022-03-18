Латвия заменит молодёжную сборную России на МЧМ-2023, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Отмечается, что на ЮЧМ замен не будет, в турнире примут участие восемь сборных.

Ранее ИИХФ приняла решение о приостановке участия всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси не сыграют на чемпионате мира 2022 года в Финляндии.



Россия лишилась прав на проведение молодёжного чемпионата мира, который должен был состояться в декабре 2022 — январе 2023 года в Новосибирске и Омске. В ближайшие месяцы ИИХФ начнёт переговоры, чтобы найти новую страну-хозяйку соревнований.



Российские команды не примут участия в молодёжном чемпионате мира 2022 года, чемпионате мира по хоккею — 2022 среди юношей до 18 лет, а также в молодёжном женском чемпионате мира — 2022.