Ждут до последнего, а есть ли смысл? 5 русских хоккеистов, отчаянно мечтающих об НХЛ

Вчера мы вспоминали про Сергея Шумакова, который до сих пор остаётся без контракта. Однако он не единственный из игроков с именем, чье будущее в середине августа остаётся неопределённым. Многие из свободных агентов ещё надеются (хотя бы на словах), что смогут получить контракт в НХЛ — хотя с каждым днём тишины на американском рынке это становится всё менее вероятным.

Итак, о каких игроках известно, что они ещё хотят преследовать свой шанс в НХЛ?

Никита Сошников

В своё время форвард «Атланта» сорвался в Америку очень неожиданно — даже с учётом того, что он набрал 32 очка во втором сезоне в КХЛ. 21-летний Сошников так комментировал переход: «Знаю, на что иду. Мне никто ничего не обещал. Потребуется – буду играть в фарм-клубе. Была заинтересованность и от других клубов НХЛ, но «Торонто» сделал конкретное предложение и очень быстро действовал». Это выглядело нетипичным — ещё несколько лет назад наши игроки избегали АХЛ так, как будто это лава из мема.

В «Торонто» появившиеся молодые и талантливые конкуренты оттеснили Никиту в четвёртое звено, но там он играл ответственно и полюбился местной фан-базе, что обычно сделать весьма сложно. Однако через год в составе места уже не было, Сошников отправился в АХЛ, а чуть позже — в «Сент-Луис». Развитию форварда очень помешало несколько травм — за два сезона Сошников провёл лишь 50 игр в НХЛ и АХЛ.

Никита Сошников Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

В КХЛ та же история: отличный первый сезон в «Салавате» (27+21) — потеря места в топ-6 — обмен — потеря места в составе ЦСКА и новый обмен в «Авангард». Статистика грустна: если в первом сезоне после возвращения у нападающего 48 очков, то за два следующих суммарно — 42, плюс безголевая серия из 37 матчей.



Но в НХЛ Сошникова помнят как неплохого чекера, и если какая-то команда захочет видеть его в четвёртом звене на минималке, то низкая результативность роли особо не сыграет. Правда, из конкретных команд, которые интересовались форвардом, назывались лишь «Айлендерс», у которых четвёртое звено уже давно сформировано.



Прогноз: Сошников подпишет просмотровый контракт, не пройдёт трай-аут и вернётся в КХЛ.

Максим Летунов

Самый малоизвестный форвард из списка — один из очень редких русских игроков, прошедших школу NCAA. Выпускник университета Коннектикута длительное время ждал свой шанс в «Сан-Хосе», но у команды не было проблем в центральной оси, и пребывание Максима в НХЛ ограничилось лишь тремя матчами. Параллельно кахаэловские права на Летунова проделали сложный путь «Салават» – «Трактор» – «Локомотив» – «Торпедо».

Говорят, что форвард уже получил американское гражданство и женился на местной девушке — однако сложно представить, что он всю карьеру прокатается в АХЛ. В прошлом сезоне его зарплата по двустороннему контракту составила $ 140 тысяч, менее 10 миллионов рублей по нынешнему курсу. В Нижнем Новгороде, даже с учётом не особо богатого положения команды, вполне могут дать в два раза больше.



Прогноз: вернётся в Россию и сыграет за «Торпедо».

Евгений Свечников

Поразительно, но «Виннипег» даже не выдал квалификационное предложение форварду, который и так играл на минималке — при этом нельзя сказать, что у «Джетс» забитый состав и проблемы с платёжкой. Местные болельщики очень удивились такому шагу клуба. За свои обычные 10-11 минут за матч Свеч-старший как минимум не вредил игре, а их звено с Дюбуа и Коннором — самая используемая тройка «Джетс» прошлого сезона.



19 очков для хоккеиста, который играл так мало и вообще не появлялся в большинстве — отличный результат. В любой другой год Свечников бы уже подписался, но из-за ситуации с потолком на рынке толпа игроков без контрактов. Однако если условный Кадри остаётся безработным из-за того, что просит слишком много, то аппетиты Евгения вряд ли будут выше околоминимального контракта.

В КХЛ правами на игрока всё ещё владеет «Ак Барс», куда Свечников возвращаться явно не хочет. Однако в НХЛ наверняка найдётся команда, которая даст игроку, выбранному в первом раунде, ещё один шанс из-за его драфтовой родословной. Вполне вероятно, это будет «Каролина» — там есть не только родной брат, но и места в основе: хотя неплохих молодых центров в системе достаточно, но габаритных крайков для чекинг-лайн не хватает.

Евгений Свечников Фото: nhl.com

Прогноз: подпишет минимальный контракт в НХЛ. Основной вариант — «Каролина», но может вмешаться и «Эдмонтон», где работает драфтовавший Свечникова Кен Холланд.

Артём Анисимов

Наш самый заметный оборонительный центр очень резко перестал восприниматься игроком НХЛ. Казалось бы, совсем недавно он вычищал все оборонительные огрехи в связке Панарина и Кейна, и вот уже в позапрошлом сезоне Анисимов сидел в запасе унылой «Оттавы». Как говорят, виновата скорость — в НХЛ темп игры возрос резко, и бегать надо вообще всем, даже центрам четвёртого звена.



В прошлом году Анисимов занимался в тренировочном лагере «Колорадо», но просмотр в команду будущих чемпионов не прошёл и вернулся в «Локо». Сложно представить, что за год Артём стал другим хоккеистом. Американские журналисты не упоминают имя русского центра даже в слухах — но лагерь форварда, возможно, знает чуть больше и на что-то надеется. Однако со стороны есть ощущение, что современная НХЛ уже не даст шанса Анисимову



Прогноз: подпишет контракт с «Локомотивом» уже после старта сезона КХЛ.

Никита Гусев

Пару лет назад Гусева очень ждали в НХЛ и надеялись, что из него получится второй Панарин — всё-таки по стилю и уровню игрового интеллекта игроки во многом схожи. Однако Никита в НХЛ продержался два сезона — если первый был неплохим (44 очка за 66 игр), то второй обернулся кошмаром и расторжением контракта посреди регулярки. Даже переход во «Флориду» со всеми её звёздами и атакующей системой не помог: в плей-офф Никита не сыграл ни минуты.

Никита Гусев на Олимпиаде Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Здесь такая же история, как с Анисимовым: пусть Гусев порой умеет выдавать пасы и решения, которые никогда не покорятся 90% игроков лиги, для игры в Америке нужна скорость. В случае Никиты — ещё и умение отрабатывать в обороне. Панарин, который в чикагский период считался чёрной дырой в защите, здорово прибавил в этом элементе в «Коламбусе».

Идеальным вариантом здесь мог бы стать «Торонто», где любят брать технарей на минималку, чтобы играть с Таваресами-Мэттьюсами, но год назад Гусев уже был на просмотре там и его не прошёл. Сложно представить, куда сейчас попадёт Никита — в НХЛ это игрок для топ-6, в нижних звеньях заигрывать его абсолютно бессмысленно. В голову приходит только один вариант — «Тампа» захочет попробовать его связку с Кучеровым на уровне НХЛ. Но «молнии» тоже не резиновые — как в плане состава, так и в плане потолка.



Прогноз: вернётся в СКА — то, что у него есть договорённость с питерским клубом, вроде бы даже и не секрет.