Карьера талантливого русского в НХЛ летит в пропасть. Что делать Свечникову?

У Евгения есть сразу несколько вариантов, в том числе с возвращением в Россию.

Если первый день открытия рынка свободных агентов в НХЛ получился более чем насыщенным, то затем ситуация немного успокоилась. Все самые громкие обмены состоялись, жирные контракты подписаны, поэтому теперь осталось трудоустроиться лишь тем, у кого по-прежнему нет на руках завизированных генеральными менеджерами бумаг.

Отдельно можно порадоваться за россиян. Отличное соглашение получил Михаил Сергачёв, ставший самым высокооплачиваемым российским защитником в истории после восьмилетнего контракта с «Тампой». Крутой контракт на аналогичный срок подписал Валерий Ничушкин с «Колорадо», солидное жалованье в ближайшие четыре года будет у Ильи Михеева в «Ванкувере». Есть молодые ребята вроде Романова (обменян из «Монреаля» в «Айлендерс»), Тренина и Мальцева, которым сделаны квалификационные предложения их нынешними командами.

Единственным же российским хоккеистом без контракта в статусе неограниченно свободного агента на рынке НХЛ остался лишь нападающий Евгений Свечников, так и не получивший квалификацию от «Виннипега». К примеру, не получал квалификационное предложение от «Вашингтона» и вратарь Илья Самсонов, но он уже успел найти себе команду и отправился на слабый однолетний контракт в «Торонто».

Но по сравнению со Свечниковым-старшим это хоть что-то. А вот карьера в НХЛ 25-летнего форварда летит в пропасть.

В Северной Америке интересы Евгения представляет Марк Гандлер, но он, выбив мощное соглашение для Ничушкина, совершенно не горит желанием работать по менее заманчивым вариантам. Нынешняя работа Гандлера по Свечникову – настоящий провал, а обоим братьям стоит всерьёз задуматься о смене агента, как это недавно сделал Михаил Сергачёв, уже успевший уйти от теряющего сноровку специалиста к Дэну Мильштейну.

Евгению Свечникову, помнится, пророчили больше будущее в «Детройте», но как следует раскрыться россиянину помешали постоянные травмы и нахождение в лазарете. Хотя один трофей в системе «Ред Уингз» хоккеист всё же завоевал, успев выиграть Кубок Колдера с фармом «краснокрылых». Но это явно далеко не всё, о чём мечтал нападающий.

Евгений Свечников Фото: nhl.com

После долгих мучений в «Детройте» Евгений перебрался в «Виннипег» (на скромный годовой контракт с кэпхитом $ 750 тыс.), в котором и провёл сезон-2021/2022, набрав 19 (7+12) очков в 72 встречах при показателе полезности «-4». Если честно, то статистика слабовата, поэтому нет ничего удивительного в том, что квалификацию своему форварду «Джетс» не сделали.

«Я получаю огромное удовольствие от пребывания в Виннипеге, который в каком-то смысле возвращает меня мыслями в моё детство в Сибири. Меня тут отлично приняли — как в самом клубе, так и обычные болельщики.

Да, я родился в Южно-Сахалинске, но когда мне был год, мы переехали в Сибирь. И там я рос до 12 лет, начал играть в хоккей, там же родился мой брат Андрей. Потом мы переехали в Москву, где провели некоторое время, а затем перебрались в Казань. Именно там сейчас и находится мой дом, там живут родители, которые не жалели сил и средств, чтобы поднять нас на ноги и обеспечить нам хоккейную карьеру, о которой мы мечтали», – говорил Евгений, ещё не зная, что в «Джетс» на него в скором времени не будут рассчитывать.

Так что же теперь делать Евгению? Есть сразу несколько путей дальнейшего решения возникшей проблемы. Об одном из них мы уже сказали – смена агента. И чем быстрее, тем лучше.

Кроме того, Свечникову нужно прибавить в характере и бойцовских качествах, взяв пример с Валерия Ничушкина. Челябинец, находившийся в похожей ситуации и выслушивавший постоянную критику в своей адрес, раскрылся в «Колорадо» и провёл изумительный чемпионский плей-офф. Результат мы все знаем, а ведь для Валерия, по сути, это тоже был последний шанс закрепиться в НХЛ. И как же прекрасно Ничушкин его использовал.

В теории помочь Евгению может «Каролина», набравшая в свою систему уйму российских хоккеистов на прошедшем драфте. Важно, что лидером «ураганов» является Андрей Свечников – младший брат Евгения. Может, получится замолвить словечко за родственника? Рядом с братом Женя мог бы заиграть иначе.

Если и с этим вариантом не получится, то Свечникова-старшего наверняка примут в «Ак Барсе». Именно у казанцев права на форварда в КХЛ. Правда, под руководством Олега Знарка хоккеисту будет трудно, но вряд ли Евгения в его нынешней ситуации пугают какие-то сложности. Пришло время делать выбор и полностью перезагружаться.