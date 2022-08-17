Звёзды без контрактов и проблемы с потолком. Какие интриги остались в межсезонье НХЛ

Середина августа — время, когда почти вся хоккейная тусовка Северной Америки в отпуске. Игроки потихоньку готовятся к новому сезону, журналисты, которым не о чем писать, сокращают текстовые объёмы, и даже генеральные менеджеры нежатся на солнышке после девятимесячного марафона регулярки.

Тем не менее ещё далеко не вся работа сделана. Без контрактов все ещё сидит почти сотня хоккеистов, сыгравшая хотя бы один матч в прошлом сезоне НХЛ (75 НСА и 24 НСА). Нескольким командам нужны обмены, чтобы уйти ниже лимита зарплат — в межсезонье его ещё можно превышать на 10%. Кто-то ещё не закрыл важные дыры в своём составе. Какие же интриги сохраняются в самое тихое время предсезонки?

Где окажутся звёзды без контрактов?

С судьбой Назема Кадри вроде бы наступила ясность — многие журналисты давно указывали на «Айлендерс». О том, что у ливанско-канадского центра есть предварительная договорённость с командой из Лонг-Айленда, говорили в первые дни рынка, но указывалось, что Кадри ищет себе вариант выгоднее. Выгоднее найти не удалось: говорилось об интересе «Колорадо», но они не стали чистить платёжку. «Айлендерс», правда, тоже надо скинуть контракт, поэтому стороны ничего пока и не объявляли.

Назем Кадри Фото: nhl.com

Фил Кессел заработал за карьеру $ 91 млн (до вычета налогов), плюс параллельно выиграл два Кубка Стэнли. Может создаться впечатление, что американскому снайперу уже толком ничего не нужно, но любитель хот-догов все ещё хочет играть в хоккей. Слухи связывают Фила с «Эдмонтоном», которому пригодился бы классный снайпер рядом с Макдэвидом, а также с «Миннесотой» – «штат хоккея» соседствует с родным для Кессела Висконсином.

Из всех свободных агентов самым дорогим был Пи Кей Суббэн, имевший кэпхит в $ 9 млн. Но таких сумм обладатель «Норриса» уже точно не получит — буквально за несколько лет защитник фантастически деградировал. Агент игрока утверждает, что Суббэн всё ещё хочет играть в хоккей. Однако одним из самых харизматичных игроков НХЛ интересуются телекомпании, Пи Кей органично смотрелся в роли эксперта ESPN. Говорящие головы крупных телесетей могут получить оклад больший, чем защитник третьей пары, которым сейчас воспринимается Суббэн.

Что делать «Далласу»?

У «Старз» прямо сейчас под потолком целых $ 10,3 млн — для современной НХЛ просто невероятный простор для манёвра. Проблема в том, что без контрактов сидят два молодых лидера команды. Это Джейсон Робертсон, второй бомбардир «Далласа» прошлого сезона (79 очков), и Джейк Эттингер — вратарь, выигравший конкуренцию по ходу сезона и единолично тащивший клуб в серии с «Калгари».

Джейсон Робертсон в составе сборной США Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Робертсон свой уровень уже показал, и на «мостик» после контракта новичка вряд ли согласится. 125 очков за 128 игр к 23 годам — фантастический результат. В условиях, когда большие контракты выдают уже после одного успешного сезона, сложно представить, что кэпхит Джейсона составит менее $ 8 млн в год.

По Эттингеру вопросов больше — серия с «Калгари» вышла инопланетной, но две регулярки молодого вратаря пока были обычными. Сложно найти подходящие ориентиры. Игорь Шестёркин получил $ 5,66 млн после 47 игр в НХЛ, но он был старше и с кахаэловской родословной. Алекс Неделькович после одного укороченного сезона подписал сделку на $ 3 млн в год — так что Эттингер может ориентироваться на нечто среднее между двумя контрактами.

Так или иначе, суммарный кэпхит двух молодых лидеров, скорее всего, превысит резервы «Старз». Им, как и многим другим командам, надо будет искать контракты для скидывания. Очевидным вариантом кажется Антон Худобин — только найдутся ли желающие принять этот контракт без дополнительных активов — «подсластителей»?

Будут ли оффершиты?

«Один генеральный менеджер заявил мне: «Если в пятницу кто-то выйдет на моих игроков с оффером, то я буду на протяжении 10 лет присылать офферы кому-то из этого клуба в ответ». Наверное, это самая знаменитая цитата о процедуре оффершита в НХЛ — возможности предложить контракт ОСА чужой команды. Если клуб не повторит чужое предложение, то получит компенсацию драфт-пиками по таксе, которую утверждает лига.

Однако менеджеры очень не любят такие шаги. За эру потолка в НХЛ было лишь 10 оффершитов, из них восемь было повторено. Последний случай — связка Ахо — Котканиеми, где «Монреаль» в 2019-м сделал предложение финну из «Каролины», которое было повторено. Через два года «Каролина» вышла на другого финна из «Хабс», которые из-за потолковых проблем отпустили Котканиеми. Всё в оформлении того оффера было обставлено так, чтобы затроллить «Монреаль» по максимуму. Правда, в итоге сама «Каролина» получила игрока, который ей толком не нужен, да ещё и с немаленьким контрактом.

Джейк Эттингер в составе сборной США Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

Ожидалось, что каролинско-монреальский сериал продолжится оффершитом Мартину Нечасу, но у «Канадиенс» всё ещё нет места под потолком. Среди кандидатов на оффершит назывался как раз Эттингер — инсайдеры передавали, что такой вариант обсуждали несколько команд НХЛ. Однако теперь все вратарские бригады лиги упакованы, и такой вариант представить уже сложнее.

Как командам чистить платёжку?

Примерно месяц назад мы уже анализировали ситуацию с платёжками НХЛ. За это время всё стало ещё хуже: по данным Capfriendly, 13 клубов сейчас превышают потолок. Однако если не считать команды с игроками в LTIR, то остаются лишь четыре: «Флорида», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Питтсбург».

Ожидается, что «акулы» поменяют вратаря Джеймса Раймера (в претендентах ходит «Вегас»), а «Торонто» — форварда Александра Керфута, тогда они вернутся в зарплатные рамки. Посложнее придётся «Питтсбургу», у которого в основе 24 человека, а не положенные 23, и явный переизбыток защитников — ожидается, что кто-то из них уйдёт.

Труднее всего будет «Флориде». Команда превышает потолок на $ 3,3 млн, кроме того, у неё явные проблемы с защитой — она и в этом сезоне выглядела намного слабее атаки, а после ухода Уигара и арендованного под плей-офф Шьяро разрыв между линиями стал ещё сильнее. Одновременно совместить разгрузку потолка и укрепление обороны нереально, так что «пантерам» нужна двухходовка.

Какой контракт получит Романов?

Лучший защитник МЧМ-2019 — единственный из наших ограниченно свободных агентов без контракта на руках. Два его сезона в «Монреале» не были огненными — но первый можно списать на процесс адаптации к новой лиге, а во втором от «Канадиенс», игравших в финале, остались рожки да ножки. При этом наш защитник получил внутренний трофей имени Жака Бошома, которым награждают незаметных героев сезона «Хабс». Правда, предложение от «Айлендерс» было очень выгодным, и «Монреаль» расстался с молодым талантом.

Александр Романов Фото: nhl.com

Основываясь на чистой статистике, Романов должен ориентироваться на контракт Юусо Вялимяки в «Калгари» (да, пока скромный пример) – $ 1,5 млн по два года, «мостик». Романов, возможно, рановато дебютировал в лиге, толком не получал времени в большинстве, поэтому статистика у него сравнительно скромная. Из-за этого вряд ли клуб и игрок будут стремиться к долгосрочному контракту уже сейчас.

Да и места под потолком у «Айлс» не так много — надо не только освобождать место под Кадри, но и думать о продлении Ноа Добсона, который незаметно для многих в прошлом году выбил 50 очков в регулярке. Защитника ценят высоко, и некоторые считают его будущим лидером обороны команды. Инсайдеры говорят, что контракты двух игроков уже согласованы — так что нам остаётся только гадать сумму.