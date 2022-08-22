Время не терпит. Как годы в НХЛ изменили Овечкина и других русских звёзд

Без некоторых людей представить хоккей почти невозможно. Многие из российских звёзд НХЛ стали символами этой игры – почти такими же необходимыми, как шайба и клюшка. «Чемпионат» показывает, как наши звёзды изменились с течением времени.

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Александр Овечкин

Самый популярный российский хоккеист расстался с передним верхним зубом и планами на его восстановление в начале своей карьеры. На долгие годы это стало его фирменной чертой, поэтому сегодня очень трудно вообразить, что когда-то Ови мог улыбаться по-голливудски.

2005 Сейчас

Теперь Александра среди других игроков лиги отличают ещё и волосы: седые люди обычно не играют в хоккей, но Овечкин – очевидное исключение.

Евгений Малкин

Непонятно, таинственные особенности уральского климата или генетика тому причина, но Евгений Малкин прошёл через годы с минимальными изменениями. Разве что к собственной причёске звезда «Питтсбурга» стал относиться более ответственно.

2007 Сейчас

В отличие от многих хоккеистов, которые становятся чем старше, тем тяжелее, Малкин, как и раньше, максимально поджарый. Но у Евгения есть внешние атрибуты, которые способны добавить ему веса – например, три перстня за победы в Кубке Стэнли.

Павел Дацюк

Ещё один человек, которому удалось если не подчинить себе время, то, по крайней мере, договориться с ним, – Павел Дацюк. Его лицо сохранило треугольную форму, а тело по-прежнему не отягощено лишними килограммами.

2005 Сейчас

Впрочем, оценивать изменения во внешности Дацюка становится сложнее. С прошлой весны нападающий почти не попадает в объективы фотоаппаратов, потому что не выходит на профессиональный лёд.

Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин дебютировал на взрослом уровне в тот момент, когда его лицо скрывала маска. По регламенту 17-летний нападающий был обязан выступать с дополнительной защитой. За ней скрывались характерные черты взрослого подростка: прыщики и пушок над верхней губой.

2013 Сейчас

10 лет спустя Ничушкин – всё ещё молодой, но уже куда более солидный человек – с выверенной щетиной, Кубком Стэнли и шикарным действующим контрактом.

Никита Кучеров

Самый результативный российский форвард последних лет сыграл в России только 165 матчей – и большинство из них за «Красную армию» в МХЛ. За океаном карьера Кучерова сложилась куда более успешно. Никита – стабильный участник плей-офф и лидер «Тампы».

2011 Сейчас

Так же стабилен и его имидж. Лишь изредка Кучеров сбривает окладистую бороду. Но когда она отрастает вновь, внешность нападающего приобретает свой обычный угрожающий вид.

Алексей Ковалёв

Один из самых импозантных российских игроков в истории НХЛ часто участвовал в предматчевых раскатках без шлема – на скорости его длинные волосы развевались с максимальным эффектом.

2005 Сейчас

Прошли годы, и Алексей Ковалёв потемнел, а солнцезащитные очки сменил на медицинские, что, правда, не может быть удивительным. Экс-форвард активно занимается интеллектуальной деятельностью: написал автобиографическую книгу, а с 2020 года работает тренером.

Игорь Ларионов

В предстоящем сезоне Ковалёву, ассистенту главного тренера «Куньлуня», придётся оппонировать в том числе Игорю Ларионову, который летом возглавил «Торпедо». В 61 год Профессор дебютирует в клубном хоккее в качестве наставника.

1994 Сейчас

Бывший нападающий знаменитой «русской пятёрки» рано начал носить очки, но поздно поседел, а шикарную фигуру сохраняет до сих пор. Возможно, помогают в том числе секреты из молодости. «Вместо допинга я ел бананы и пил воду», – рассказывал Ларионов несколько лет назад.

Павел Буре

Русская ракета после завершения профессиональной карьеры оброс должностями. Сейчас он является членом Совета ИИХФ и специальным представителем ФХР по международным делам. До того, как Владислав Третьяк переизбрался на пост руководителя федерации, именно Буре прочили в сменщики знаменитому вратарю.

1991 Сейчас

Возможно, эта рокировка когда-то всё-таки произойдёт. Но таким же молодым и свежим функционер уже вряд ли станет.