Время не терпит. Как годы в НХЛ изменили Овечкина и других русских звёзд

Без некоторых людей представить хоккей почти невозможно. Многие из российских звёзд НХЛ стали символами этой игры – почти такими же необходимыми, как шайба и клюшка. «Чемпионат» показывает, как наши звёзды изменились с течением времени.
Александр Овечкин
Самый популярный российский хоккеист расстался с передним верхним зубом и планами на его восстановление в начале своей карьеры. На долгие годы это стало его фирменной чертой, поэтому сегодня очень трудно вообразить, что когда-то Ови мог улыбаться по-голливудски.
Теперь Александра среди других игроков лиги отличают ещё и волосы: седые люди обычно не играют в хоккей, но Овечкин – очевидное исключение.
Евгений Малкин
Непонятно, таинственные особенности уральского климата или генетика тому причина, но Евгений Малкин прошёл через годы с минимальными изменениями. Разве что к собственной причёске звезда «Питтсбурга» стал относиться более ответственно.
В отличие от многих хоккеистов, которые становятся чем старше, тем тяжелее, Малкин, как и раньше, максимально поджарый. Но у Евгения есть внешние атрибуты, которые способны добавить ему веса – например, три перстня за победы в Кубке Стэнли.
Павел Дацюк
Ещё один человек, которому удалось если не подчинить себе время, то, по крайней мере, договориться с ним, – Павел Дацюк. Его лицо сохранило треугольную форму, а тело по-прежнему не отягощено лишними килограммами.
Впрочем, оценивать изменения во внешности Дацюка становится сложнее. С прошлой весны нападающий почти не попадает в объективы фотоаппаратов, потому что не выходит на профессиональный лёд.
Валерий Ничушкин
Валерий Ничушкин дебютировал на взрослом уровне в тот момент, когда его лицо скрывала маска. По регламенту 17-летний нападающий был обязан выступать с дополнительной защитой. За ней скрывались характерные черты взрослого подростка: прыщики и пушок над верхней губой.
10 лет спустя Ничушкин – всё ещё молодой, но уже куда более солидный человек – с выверенной щетиной, Кубком Стэнли и шикарным действующим контрактом.
Никита Кучеров
Самый результативный российский форвард последних лет сыграл в России только 165 матчей – и большинство из них за «Красную армию» в МХЛ. За океаном карьера Кучерова сложилась куда более успешно. Никита – стабильный участник плей-офф и лидер «Тампы».
Так же стабилен и его имидж. Лишь изредка Кучеров сбривает окладистую бороду. Но когда она отрастает вновь, внешность нападающего приобретает свой обычный угрожающий вид.
Алексей Ковалёв
Один из самых импозантных российских игроков в истории НХЛ часто участвовал в предматчевых раскатках без шлема – на скорости его длинные волосы развевались с максимальным эффектом.
Прошли годы, и Алексей Ковалёв потемнел, а солнцезащитные очки сменил на медицинские, что, правда, не может быть удивительным. Экс-форвард активно занимается интеллектуальной деятельностью: написал автобиографическую книгу, а с 2020 года работает тренером.
Игорь Ларионов
В предстоящем сезоне Ковалёву, ассистенту главного тренера «Куньлуня», придётся оппонировать в том числе Игорю Ларионову, который летом возглавил «Торпедо». В 61 год Профессор дебютирует в клубном хоккее в качестве наставника.
Бывший нападающий знаменитой «русской пятёрки» рано начал носить очки, но поздно поседел, а шикарную фигуру сохраняет до сих пор. Возможно, помогают в том числе секреты из молодости. «Вместо допинга я ел бананы и пил воду», – рассказывал Ларионов несколько лет назад.
Павел Буре
Русская ракета после завершения профессиональной карьеры оброс должностями. Сейчас он является членом Совета ИИХФ и специальным представителем ФХР по международным делам. До того, как Владислав Третьяк переизбрался на пост руководителя федерации, именно Буре прочили в сменщики знаменитому вратарю.
Возможно, эта рокировка когда-то всё-таки произойдёт. Но таким же молодым и свежим функционер уже вряд ли станет.
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