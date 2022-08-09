«Дерусь с 17 лет, меня обсуждают постоянно». Назаров – о турнире в Сочи

Sochi Hockey Open – 2022 подходит к концу, хозяева турнира завершили его яркой победой над минским «Динамо». После матча главный тренер «южан» Андрей Назаров подвёл итоги турнира, рассказал о том, зачем его команда устроила массовые драки с «Авангардом», что он запрещает своим игрокам и о своём отношении к футболкам с его изображением.

«Если пришлют на карточку, устроим «Авангарду» ещё тимбилдинг».

— Закончили на нормальной ноте. Четыре игры проиграли, были нестыковки, новые звенья. На это и есть предсезонка. Больших задач мы не ставили в плане лета. Задача — понять, кем мы начнём сезон. Уже вырисовываются пятёрки. Всё идёт по плану.

Видео можно посмотреть на канале ХК «Сочи» в YouTube.

— Драку с «Авангардом» здесь обсуждают абсолютно все. Вам это льстит?

— Так получилось, что я с 17 лет дерусь, меня обсуждают постоянно. Это не лестно, это просто часть работы, которая помогает молодым хоккеистам понять, что это серьёзный вид спорта. Смысл в том, что мы все объединяемся после этой драки, все пытаются показывать свой лучший хоккей, никто не хочет сыграть плохо. Потому что вчера мы все вместе дрались, радовались каким-то моментам, а сегодня опять игра.

— В Питере снова будет тимбилдинг с «Авангардом»?

— Тимбилдинг? Если пришлют мне на карточку – устроим, если не пришлют, то зачем так часто помогать собираться? Это наши конкуренты, я уже против себя начинаю работать.

— Рябыкин говорит…

— Скажите, чтобы Дима перечислил тысяч 100 хотя бы (смеётся).

— Он говорит почти вашими словами, что ничего не сплачивает лучше, как пьянка или драка. Какие у вас с ним отношения?

— Мы играли вместе, у нас хорошие дружеские отношения. Сейчас мы конкуренты, работаем друг против друга. Отношения рабочие.

— «Авангард» по делу выиграл?

— «Авангард» хорошо сыграл турнир. Но сейчас нельзя сказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже, потому что в сезоне может начаться череда травм, да всё, что угодно! Про этот турнир все забудут, будут смотреть на турнирную таблицу регулярки.

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«Учу ребят правильно бить и уворачиваться. И падать – это святое»

— У Ткачёва сломана челюсть, выбито три зуба. У ваших ребят нет травм после всех драк?

— Травм нет. Тренированные. Учу, как правильно драться – правильно бить и уворачиваться.

— И падать.

— Падать – это святое. Когда проигрываешь драку, нужно быстрее упасть, чтобы не прилетело. И спрятаться, как черепашка.

— Прямо на льду учите?

— Не на льду, но общаемся. Там ничего сложного нет. В шутку всё переводим.

— Журналисты играли в футбол с «Авангардом». В каком виде спорта мы могли бы посоперничать с Андреем Назаровым?

— Тяжело сказать. Я бы лучше вам организовал ещё одну… Не «Чёрную пяточку», а «Серый дельфин». Посадил бы вас в бассейн и поставил много пива. Кого первого стошнило – тот и «Серый дельфин». Это будет следующая игра.

— Журналисты получали по ногам и тоже отвечали Крылову. Вы бы с ним сыграли в футбол?

— К Крылову отношусь хорошо. Надеюсь, и он ко мне. Никаких претензий. А футбол – это хорошо, вы продвигаете спорт.

«Телефон в раздевалке игрокам можно. Выпивать по одному нельзя, только всем вместе»

— В своё время Сергей Зубов поддушивал Андрея Алтыбармакяна за блогерство и медийность. Вы как к этому относитесь?

— Отношусь уважительно. У нас бы с ним разговор. Если ему это помогает, нужен кайф, драйв – ради бога, используй. Если это идёт в минус хоккею, ты плохо играешь – надо что-то убирать.

— Почему вы запрещаете хоккеистами ездить на электросамокатах в Сочи?

— Это было моё первое правило здесь. Несколько раз видел, как люди падали с них и получали травмы. Когда вы приезжаете на два-три дня – это весело, а если ездить восемь месяцев по любому один раз упадешь. Ссадины, переломы. Мы потеряем игрока минимум на две недели.

— Какие ещё запреты есть в «Сочи»? Телефон в раздевалке?

— Телефон можно. Выпивать по одному нельзя. Если выпивать, то всем вместе.

— Понравился ли вам дизайн футболок, выпущенных после драк в матче с «Авангардом»?

— Шикарно. Ребята молодцы, можно только их поблагодарить. Сейчас время такое: все стараются быть интересными. Если раньше было две спортивные газеты, откуда мы получали всю информацию, то сейчас много активностей. Если ты неинтересен, то выпадаешь.

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— Как относитесь к футболкам с изображением Назарова?

— Фотографируюсь с людьми, смеёмся. Всё хорошо. Сами видите, какая в Сочи атмосфера добра и счастья.