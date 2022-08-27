Новый закон из-за России? Финны готовы пойти на всё, чтобы забрать арену у наших олигархов

Есть ещё вариант с покупкой. Но для этого Ротенберг и Тимченко должны спросить разрешения у США, а деньги с продажи попадут под санкции.

С правами на «Йокерит» финны разобрались – Яри Курри, которого обвиняли в связях с Россией, отказался от клуба, но есть ещё одна большая загвоздка. Как пишет Helsingin Sanomat, решение вопроса с «Хартвалл-Ареной» (сейчас её название сменили на «Хельсинки холл») является условием для вступления «джокеров» в финскую лигу, которое запланировано на сезон-2023/2024.

Самая большая арена в Финляндии сейчас находится в запустении и является проблемой для Хельсинки. Её не используют — никакого хоккея, концертов и прочих мероприятий. Всё из-за санкций, наложенных на её владельцев Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга.

«Это единственная крытая арена Хельсинки международного размера. Если в будущем она не перейдёт к финским владельцам, это ограничит наши возможности по организации концертов иностранных артистов.

Только вчера говорил с мэром Тампере, три мероприятия были перенесены в тот город. Другие мероприятия переносят в «Ледовый дворец» Хельсинки или отменяют. Отсутствие этой арены – проблема не только для города, но и для всей Финляндии. Если к следующей весне стадион не сменит владельца, то матчи Евробаскета-2025 придётся перенести в Тампере.

Организаторы международных мероприятий хотят приезжать именно в Хельсинки, так как здесь больший гостиничный фонд и легче размещать многочисленные спортивные команды. Если арены не будет, они не приедут», — говорит заместитель мэра Хельсинки по культуре и отдыху Пааво Архинмяки.

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Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, финнам надо как-то договариваться с российскими владельцами. Весной финны мечтали, что из-за санкций владельцы влезут в долги по арене, и тогда власти страны смогут выкупить её принудительно. Но этот трюк не прошёл – ещё в середине августа MTV сообщало, что владельцы стадиона уже полностью оплатили аренду земли до конца 2022 года.

Iltalehti сообщает, что изначально за свою долю стадиона (около 45% акций) Тимченко и Ротенберг запросили € 60 млн, а сейчас цена, вероятно, снизилась до € 50 млн.

Но даже просто заключение сделки с лицами из санкционного списка представляет огромные трудности. «Цель санкций – причинить неудобства тем, кто под ними находится. Санкции не должны затрагивать третьих лиц, но в случае с «Хартвалл-Ареной» косвенно страдают и остальные. Когда операции заморожены, упускается потенциальный доход», — пишет Iltalehti.

«Хартвалл-Арена» Фото: Сергей Бабунов, khl.photo.ru

«Лица под санкциями Евросоюза должны получить лицензию на продажу от компетентного органа, в нашем случае – от Министерства иностранных дел. После этого достаточно просто уведомить Евросоюз.

Лица под санкциями США должны получить разрешение от американских властей, а именно – от Управления по контролю за иностранными активами. Финские власти никак не могут этому поспособствовать, владельцы должны сами этим заниматься», — рассказывает схему возможной продажи советник муниципалитета Веса Раутиаинен.

То есть российские владельцы должны, во-первых, захотеть продать арену и, во-вторых, спросить разрешения на это у США. Ни Тимченко, ни Ротенберг публично не высказывали намерения о продаже.

К тому же продажа вовсе не означает фактическое получение денег. «Деньги переведут на заблокированный счёт, они будут там оставаться до тех пор, пока эти лица находятся под санкциями. Например, для лиц под санкциями США деньги поступят на счёт эскроу. Плюс ко всему надо, чтобы банки провели эти платежи. У них нет обязательств предоставлять банковские услуги компаниям из санкционного списка», — говорит Раутиаинен.

Архинмяки предлагает ещё более радикальный вариант. Согласно Helsingin Sanomat, идея заместителя мэра Хельсинки состоит в том, чтобы парламент принял закон, по которому можно будет просто «отжать» собственность, по примеру других европейских стран. «Однако у самого города нет на это полномочий», — добавляет чиновник.

Кажется, финны готовы пойти на всё, чтобы забрать арену у Ротенберга и Тимченко – каким бы то ни было – легальным или легализованным преступным путём.