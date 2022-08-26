«На меня велась ужасная охота». Легенда финского хоккея ушёл из «Йокерита» и заговорил

Яри Курри больше не имеет отношения к «джокерам». Во многом из-за нападок в прессе и давления на его семью.

В Финляндии добились своего – легенда финского хоккея Яри Курри больше не имеет никакого отношения к «Йокериту». Бренд хоккейного клуба, который находился в аренде у компании Курри, был передан обратно владельцу Helsingin Jokerit Ry, а затем – дочерней компании, которая и будет заниматься переводом «шутов» в финскую лигу. Курри к этим делам уже не имеет никакого отношения.

«Я достаточно настрадался здесь. Всё время на меня велась ужасная охота»

Сам пятикратный обладатель Кубка Стэнли полгода хранил молчание, пока его поливали грязью в прессе, а теперь наконец заговорил. «Чемпионат» перевёл его интервью изданию Helsingin Sanomat. Курри рассказывает, как тяжело ему дались нападки в СМИ и что давление на семью стало основной причиной ухода из клуба.

«Это настоящее шоу, чёрт подери. Я этого не понимаю. Всё нагнетают и нагнетают. После того, что обо мне стали писать, как меня атаковали [в прессе], я быстро принял решение для себя и моей семьи. Я достаточно настрадался здесь. Посчитал, что будет лучше уйти в сторону и начать работу над своим новым будущим. Давление на семью? Это было очень тяжело, вы даже не представляете. Очень чувствительно.

Я сам через многое прошёл. Невозможно отрицать, что всё это время на меня велась ужасная охота. Была ли она справедливой, каждый пусть решает сам, но мне кажется, это было несправедливо.

Чуть ли не каждый день выходили какие-то истории. Если вы не можете найти новую историю, тогда придумываете какие-то инсайдерские статьи или анонимные материалы».

«Не могу говорить о «Йокерите». Много дезинформации, это ещё больше запутывает дело»

За эти месяцы другая финская легенда Теэму Селянне собрал группу инвесторов и хотел получить управление над «Йокеритом». Однако переговоры с Helsingin Jokerit Ry ни к чему не привели. Говорили, Курри просил у компании Селянне не менее € 500 тыс., но Курри утверждает, что финансовая сторона не была основной при переговорах. В финской прессе появилась информация, что, помимо Селянне, на «Йокерит» нацелился и сын предыдущего владельца клуба Харри Харкимо – Йоэль Харкимо, который якобы действовал через подставных лиц.

Курри о новых владельцах клуба не распространяется, ссылаясь на конфиденциальность. И, как указывает Helsingin Sanomat, отрицает, что эта секретность имеет какое-то отношение к КХЛ.

«Я уже в мае принял решение отказаться от «Йокерита». Сейчас я не могу много говорить о ситуации с клубом, пока есть вещи, которые надо хранить в секрете. Очень много дезинформации, это ещё больше запутывает дело.

Я отказался от «Йокерита» и теперь не имею к нему никакого отношения. У меня нет никаких связей с руководством КХЛ. Связи прервались ещё в апреле, когда закончился сезон.

Яри Курри Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Мы с «Йокеритом» преследовали исключительно спортивные цели в КХЛ, работали над развитием финского хоккея, играя в этой лиге. Но очевидно, что внешние факторы стали мешать работе. Однако мы всегда действовали и принимали решения только с хоккейной и спортивной точки зрения. Такова была наша позиция.

Думал ли я, что «Йокерит» вызовет такой интерес, когда только пришёл в клуб? Кажется, всё слетело с катушек. Эту историю раздули до невероятных масштабов».

Эра Курри в «Йокерите» подошла к концу, а что дальше – он и сам не знает. В нынешней ситуации вряд ли его примут обратно в финский хоккей.

«Я и сам не знаю, что буду делать дальше. Надо подумать, перевести дух и вернуть свою жизнь в нужное русло. Но я хотел бы поблагодарить свою семью за то, что выдержала всё это».