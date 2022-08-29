«Он изрядно утомился». Почему в Америке справедливо не верят в Овечкина

Пока Национальная хоккейная лига активно готовится к новому сезону, отечественные и зарубежные СМИ анализируют прошлый чемпионат и рассуждают, что будет в новом. Так, заслуженно особое внимание к себе привлекает главная российская звезда и одна из главных звёзд всей лиги — Александр Овечкин. Целый ряд крупнейших зарубежных журналистов высказался о капитане «Вашингтона». Кто-то по-прежнему восхищается 36-летним форвардом, кто-то — не скрывает своего скепсиса по поводу того, что россиянин в новом сезоне сможет повторить успехи прошлого чемпионата. И, кажется, мнение последних вполне оправданно.

На днях известному журналисту The Athletic Шону Гентайллу предложили ответить на вопрос, сколько игроков достигнет отметки в 50 и больше голов в сезоне-2022/2023, предложив пятерых хоккеистов, которые с большей вероятностью сделают это: Остона Мэттьюса, Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида, Кирилла Капризова и, наконец, Александра Овечкина. Североамериканский обозреватель усомнился в оправданности нахождения капитана «Вашингтона» в этом списке.

«Эх, в конце прошлого сезона Овечкин выглядел изрядно утомлённым. Мне неудобно говорить, что он снова выбьет 50, как бы глупо это ни звучало. Для меня Мэттьюс — единственная верная ставка, сразу за ним идут Капризов и Драйзайтль. И я люблю оптимизм, но забить 50 голов сложно. Только 17 игроков добрались до 40 в прошлом сезоне. Это случается редко по понятным причинам», — написал Гентайлл.

Даже за последнее время это уже не первый случай, когда известный журналист не верит в Овечкина. Ранее обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен полномасштабно проанализировал выступление россиянина и высказал то же мнение: Ови не забросит 50 шайб. Американец подкрепил свою позицию статистикой.

«Нет, он не сможет. И я скажу больше, даже не получив вопроса. Я никогда не буду сомневаться в способности Овечкина забивать, но вновь требовать 50 голов в 37 лет, потенциально без центрального нападающего Никласа Бекстрёма, который выбыл на весь сезон из-за операции на бедре, и, вероятно, без форварда Тома Уилсона — по крайней мере, в первой половине сезона — из-за операции на колене… это будет очень трудно. Он не будет окружён талантами такого же уровня. По идее, из-за этого Овечкина должно быть легче сдержать. Овечкин, без сомнения, пробьёт себе путь к 40 голам в этом сезоне. Дайте ему дюйм — и у него появляется шанс забросить. Но в прошлом сезоне он стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 50 голов. Теперь нам интересно, сможет ли он сделать это снова в 37 лет. И малейший регресс — даже при условии, что он сыграет полные 82 матча — будет значить, что он не дойдёт до 50 голов. Плюс ещё один год для его тела, когда Ови будет окружён меньшим числом талантливых игроков, несущих угрозу сопернику, означает, что Овечкин не дойдёт до 50 голов. Он приблизится к этому рубежу, но не перейдёт его.

Раз уж мы начали, давайте поиграем с математикой. За последние пять сезонов Овечкин забил 222 гола в 353 матчах. Это 0,63 гола за встречу, что составляет в среднем 51 гол за 82 матча. Замечательно. Но, как я уже сказал, он очень близок к тому, чтобы оказаться не на нужной стороне отметки в 50 шайб. За последние четыре полных сезона Овечкин проводил в среднем 77 матчей и забивал 49 голов за сезон. В прошлом году он забросил 50 шайб в 77 встречах, что соответствует статистике. Но теперь он на год старше, и его тело прогнало несколько лишних миль. Он был в ударе в конце прошлого сезона, забив 18 голов в своих последних 24 матчах и восемь голов в последних 10. Вот как он добрался до рубежа в 50 голов. Теперь мы нелепо заявляем, что ему нужно вновь быть в ударе, чтобы набрать 50 ещё раз. Может быть, я пну себя (фигурально, не буквально) за то, что поставил против Овечкина, но 50 голов, опять же — слишком большая натяжка для меня, чтобы отступить от своего решения. Я поставлю на 45 голов Овечкина, и это надо будет отпраздновать. Он обгонит Гретцки, но больше не забросит 50 шайб за сезон», — написал Розен.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Что ж, если честно, давненько никто так тщательно не анализировал выступление россиянина. Конечно, Розен ориентируется преимущественно на статистику, однако математика — уже мощное подспорье. С ней сложно спорить. Но на самом деле, несмотря на то, что ни Розен, ни Гентайлл не написали об этом, есть несколько других важных факторов, которые наверняка повлияют на статистику Овечкина в худшую сторону.

Начнём с возраста. Когда стартует регулярный чемпионат, Овечкину будет уже 37. Кто бы что ни говорил, в таком возрасте сложнее сохранять прежнюю форму и результативность. Конечно, мощный бросок у Ови всё равно останется, однако только на старом-добром щелчке далеко не уехать. И тут в дело вступает второй важный фактор — стиль игры россиянина.

Принято считать, что главная цель Овечкина — это великий рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас, вероятно, так оно и есть. Тем не менее россиянин всегда был известен своей любовью к «Вашингтону» и желанием выкладываться ради команды, а не только ради личных результатов. Вспоминается немало моментов из прошлого сезона, когда 36-летнему форварду приходилось бежать в защиту, чтобы помочь ошибающимся партнёрам по команде. Проблема в том, что, как я уже сказал, с возрастом сил становится меньше, усталость проявляется быстрее и чаще. То есть возможностей и отрабатывать в защите, и уже стоять, ожидая передачи, в левом офисе будет меньше. Но ведь Овечкин едва ли сможет отказаться от своих капитанских обязанностей по помощи команде в своей зоне. Значит, будет больше сил тратить на отработку в защите. Значит, меньше сил останется на достойную игру в атаке в ходе каждого матча и особенно всего сезона.

Выходом могло бы стать предоставление большего отдыха возрастному нападающему, однако кто в здравом уме будет держать здорового Овечкина в запасе в разгар сезона? Очевидно, никто. Да и сам капитан едва ли будет с трибун или из дома наблюдать за тем, как его «Вашингтон» тонет.

Тут уже в дело вступает третий важный фактор — слабость самой команды. Если посмотреть на сделки «столичных» в межсезонье, можно покривиться в ужасе — и никто вас не осудит. Конечно, команда избавилась от нестабильных Ильи Самсонова и Витека Ванечека — в этот момент многие болельщики наверняка спокойно выдохнули. Однако на место молодых голкиперов взяли 32-летнего Дарси Кемпера, который, по сути, такой же кот в мешке, но более возрастной. В качестве бэкапа выцепили немолодого 28-летнего Чарли Линдгрена, на счету которого нет и 30 матчей в НХЛ. За ворота точно будет немало волнений, и, вероятно, Овечкину придётся ещё больше отрабатывать в защите.

Среди мощных сделок можно отметить переход Коннора Брауна из «Оттавы», однако 28-летний форвард за семь сезонов в НХЛ лишь дважды добирался до отметки в 20 голов: в сезонах-2016/2017 и 2020/2021. Скорее всего, ему придётся начать сезон в первом звене, вместе с Овечкиным и Кузнецовым. Похож ли этот человек на игрока главной тройки нападения топового клуба?

Кроме того, старт сезона из-за травмы пропустит Том Уилсон. Американский форвард очень важен для команды, он занимал место в первом звене, поэтому его отсутствие явно скажется на игре клуба. На Никласа Бекстрёма, конечно, уже и так мало кто надеется, но не стоит забывать, что швед — главный ассистент в карьере Ови.

Теперь прибавим к пунктам выше и тот факт, что два других лидера «столичных», Евгений Кузнецов и Джон Карлсон, также уже далеко не молодые: россиянину — 30, американцу — 32. Заменить или достойно поддержать их, в сущности, некому. То есть, ко всему прочему, и так не сильный «Вашингтон» за это межсезонье стал ещё слабее. Это важный фактор, поскольку вся команда, понимая значимость погони Овечкина, так или иначе играет на него, помогая повышать результативность. Наверняка она и дальше будет делать это. Но качество самих исполнителей-подносчиков снарядов явно изменилось в худшую сторону, ещё и качество игры уже имеющихся партнёров может снизиться…

Никто не говорит, что Ови провалится. Те же Розен и Гентайлл не утверждают, что Овечкина ждёт крушение в новом сезоне. Они считают, что лидер «столичных» просто не добьётся прошлогоднего результата в 50 шайб, однако это не значит, что россиянин не сможет пробить отметку, например, в 40 голов — это всё ещё крайне высокий достойный результат. Тем не менее, кажется, Ови ещё не попадал в настолько непростые условия, когда и физические возможности, и уровень команды, и стиль игры — считай, всё, что окружает россиянина — против него. Конечно, капитан «Вашингтона» всегда удивлял болельщиков и СМИ и рушил их уверенные прогнозы о провале. Но сможет ли Овечкин и в этот раз благодаря поддержке близких и своему характеру преодолеть небывалые сложности?