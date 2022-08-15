Похоже, Овечкин может забыть о втором Кубке Стэнли. У «Вашингтона» слишком много проблем

«Кэпиталз» взяли вратарей с сомнительным резюме, сделали спорный выбор на драфте и не хотят верить, что Никлас Бекстрём уже не тот.

В последние дни в НХЛ только и разговоров, что о «Вашингтоне». Фокус внимания сместился на «Кэпиталз» после того, как в прессе появились свежие новости о здоровье Никласа Бекстрёма. Шведский центрфорвард с середины позапрошлого десятилетия играет в столичном клубе роль одного из системообразующих хоккеистов. Но в ближайшей регулярке он вряд ли поможет партнёрам.

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Фактор Бекстрёма

Впрочем, эффективность Никласа в системе «Вашингтона» падала на протяжении последних трёх лет. На этом отрезке он от сезона к сезону появлялся на льду всё реже, а в предыдущем регулярном чемпионате не сыграл и 50 матчей. При этом в платёжной ведомости Бекстрём заметен гораздо лучше: скандинав с кэпхитом $ 9,2 млн занимает второе место по величине контракта после Александра Овечкина.

Генеральный менеджер Брайан Маклеллан публично утверждает, что в клубе рассчитывают на возвращение нападающего. Но это не единственный расчёт, который следует провести Маклеллану. Смириться с тем, что игрок, «съедающий» девятую часть от клубной платёжки, просто пропустит сезон, значит, собственноручно оставить «Вашингтон» без шансов на достижение серьёзных целей.

Никлас Бекстрём и Александр Овечкин Фото: nhl.com

Функционерам «Кэпс» стоит взять пример с «Тампы». В позапрошлом сезоне травма Никиты Кучерова оказалась настолько серьёзной, что он тоже пропускал регулярку целиком. Тогда «Лайтнинг», поместив россиянина в долгосрочный список травмированных, легально высвободили его контракт из-под потолка зарплат и сумели оставить всех лидеров. «Вашингтону» некого сохранять за такие деньги – зато «столичные» могут потратить их на новичков. И если по ходу сезона они не появятся, а Бекстрём так и будет оставаться на больничном, то менеджерам «Кэпс» придётся отбиваться от критики.

Фактор Овечкина

Другие лидеры вашингтонского нападения, как и Бекстрём, не становятся моложе. Это касается в том числе и Александра Овечкина. Зависимость команды от него чрезвычайно велика, и чаще всего форвард, которому через месяц исполнится 37 лет, справляется с собственными обязательствами перед коллективом. Однако в таком возрасте спад в игре может наступить совершенно внезапно – это и доказала серия с «Флоридой», по ходу которой Ови выглядел бледной тенью самого себя и забросил только одну шайбу.

Вратарский фактор

Ключевой проблемой постчемпионского «Вашингтона» стали голкиперы. «Столичные» слишком легко доверились Илье Самсонову, который совсем не «отбил» вложения и не сумел стать настоящим первым номером. Этим летом лимит ожидания у менеджеров «Кэпс» истёк – в результате в клубе полностью отказались от прежней вратарской бригады. Вслед за Самсоновым «на мороз» отправился и Витек Ванечек.

Но что скауты привезли на замену? Во-первых, новоиспечённого обладателя Кубка Стэнли Дарси Кемпера. 32-летний голкипер получил контракт на пять сезонов и $ 26,25 млн. При этом по ходу завершившегося плей-офф игра Кемпера являлась главной и чуть ли не единственной причиной для беспокойств за кубковые перспективы «Колорадо». Во-вторых, Чарли Линдгрена, который к 28 годам сыграл только 29 матчей в НХЛ. Будет ли этот дуэт действительно лучше Самсонова с Ванечеком?

Фактор драфта

К полноценной перестройке в «Вашингтоне» тоже, кажется, не готовы. Свой пик в первом раунде драфта-2022 «Кэпс» потратили на Ивана Мирошниченко. С одной стороны, ещё совсем недавно этот нападающий считался едва ли не самым перспективным в целом поколении. С другой — абсолютно неясно, насколько Ивана как хоккеиста изменила борьба с лимфомой Ходжкина. За несколько месяцев до обнаружения болезни форвард не выглядел так же опасно, как раньше, и с большим трудом адаптировался в ВХЛ. Кроме того, у Мирошниченко осталось ещё два года по контракту с «Авангардом» – значит, в ближайшее время «Вашингтон» его услугами воспользовался не сможет.

Теоретически «Кэпиталз» могли бы пожертвовать приближающимся сезоном, чтобы сорвать куш на следующем драфте. Вероятнее всего, его первым номером станет Коннор Бедард, которому пророчат судьбу едва ли не главной звезды лиги на ближайшее десятилетие. Но при нынешних условиях драфт-лотереи нет никаких способов гарантировать себе право на выбор первыми. Да и Овечкин вряд ли согласится на такую комбинацию.