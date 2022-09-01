КХЛ оставила старый формат плей-офф. Это поможет сохранить крутые противостояния

Одна из главных интриг межсезонья КХЛ — реформаторский зуд вокруг формата чемпионата. Атаку на уже ставшее традиционным разделение «Запад — Восток» отбить удалось, формат остался прежним. При этом не была ясна судьба плей-офф, который хотели всё-таки сделать перекрёстным между конференциями.

Попытки этого уже предпринимались несколько лет назад — тогда якобы планировалось сделать перекрёстный финал конференций, как в МХЛ. В условиях 2017-го это означало неприкрытое желание обеспечить гарантированный финал СКА — ЦСКА, но предложение не было одобрено. Сейчас речь уже шла якобы о перепосеве конференций со второго раунда.

Однако всё осталось на своих местах. Президент ФХР Владислав Третьяк, судя по всему, своего разочарования не скрывал: «Мы хотели попробовать что-то новое, потому что на протяжении многих лет одни и те же команды в плей-офф играют между собой: сильные со слабыми». Цитата звучала максимально непонятно: а что тогда надо было делать в плей-офф, сводить сильных с сильными и слабых со слабыми? Ну, это было бы странно.



При этом за время обсуждения перекрёстного формата ПО не было высказано реально железобетонных аргументов в его пользу. Единственное, что упоминали тот же Третьяк и другие апологеты идеи — попробовать что-то новое, потому что надоели одни и те же пары. Но не является ли это постоянство на самом деле минусом, а не плюсом?



Какой была самая огненная серия этого плей-офф? «Авангард» — «Металлург», битва с историей, которая уходит в ранние годы Суперлиги, когда в прессе вели заочные битвы Геннадий Величкин и Анатолий Бардин, когда маскот «Магнитки» Тимоша провоцировал соперников курицей на клюшке. И не стоит думать, что всё это напряжение умерло после ухода участников тех битв на покой — оно чувствовалось и сейчас, и в прошлогодней серии.

Серия «Авангард» — «Металлург» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Это понимают и в НХЛ, где после локаута-2013 окончательно ввели новую систему плей-офф: вместо ставшего привычным посева внутри конференций случился перепосев клубов на четыре дивизиона, где клубы из разных дивизионов (если не считать уайлд-кард) пересекались уже только в финале конференции. Эта система была не новой — до 1995-го команды тоже играли внутри дивизионов, и очки в конференциях имели меньше значения, чем место в дивизионе.

Однако лига вернулась к старой системе. Она намного менее справедлива со спортивной точки зрения. Например, «Миннесота» и «Сент-Луис» не должны были играть в первом раунде, это вторая и четвёртая команды Запада, однако формула проведения решила иначе.



НХЛ нужны rivalries (извините за англицизм, но всё-таки сложно подобрать в русском максимально точный аналог). Поэтому там и сводят всех старых соперников в одни дивизионы, рассчитывая на то, что в плей-офф они встретятся и на старых дрожжах ненависти поддадут жару. И чаще всего самыми ожесточёнными сериями оказываются именно те, где соперникам есть что делить. Какой была самая яркая битва этого плей-офф? «Битва при Альберте» между «Эдмонтоном» и «Калгари», которую не видели 31 год.



Ещё недавно «Питтсбург» и «Вашингтон» сталкивались в плей-офф три раза подряд. И эта битва была горячей ещё до того, как клубы задрафтовали Овечкина и Кросби — географические соседи часто сталкивались в плей-офф и в девяностых, и в ранних нулевых. Три этих серии были прекрасны и по содержанию, и по драматургии, и по тому, что «Вашингтон» в конце концов взял красивый реванш за провалы прошлых лет.



Может ли быть серия Кубка Гагарина интересной без подоплёки между командами? Может. Но если в плей-офф встречаются два традиционных соперника, то она почти гарантированно получается мощной. Вспомните и «зелёные дерби», и «Динамо» — СКА на Западе, которое во многом подогревалось и футбольной враждой. У нас нет реальных противостояний между командами из разных конференций, кроме разве что «Авангард» — «Динамо». Много ли значили матчи с тем же «Спартаком» для восточных болельщиков? Скорее всего, мало что.



И КХЛ, наоборот, должна укреплять свои дерби, пиаря не только «Ак Барс» — «Салават». Пример НХЛ с «Вегасом» и «Сан-Хосе» показывает, что новая rivalry может родиться буквально за один год, если между командами появляется реальное ожесточение, а не назначенное административно, как у СКА и ЦСКА.

«Зелёное дерби» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Понятно, что многим не нравится бесконечное СКА — ЦСКА. Но если бы эти серии реально были интересными по содержанию, они могли бы стать такой же кахаэловской классикой, как «Колорадо» — «Детройт» рубежа веков. Однако вместо этого два сверхбогача год за годом выдавали зрелище, от которого дохли мухи и пропадало желание смотреть какой-либо хоккей.



В конце концов, перекрёстный плей-офф как раз может подарить бесящую всех вывеску уже в главном финале, и будет ли это лучше? Вряд ли. Так что вопросы по прекращению армейской гегемонии отсылаем к «Локомотиву», который не может менять тренеров реже раза в год, а также к «Динамо», которое идёт от одного финансового краха к другому.



Ну а освежить чемпионат КХЛ можно разными способами — урéзать бесконечные заявки, попробовать убрать потолочные лазейки со сверхлимитными бонусами и двусторонними контрактами. Не стоит рушить ради этого дерби со своей историей, которые многие очень ждут.