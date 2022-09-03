Украинский американец мощно ворвался в КХЛ! Ярко подрался и дал надежду «Салавату»

В первом периоде нападающий не реализовал буллит, но в концовке игры спас команду от поражения в основное время.

Сегодня в Петербурге сезон открывали две прилично обновлённые команды. СКА вступил в межсезонье с целой вереницей серьёзных потерь, но за лето всё добрал, по ощущениям, не растеряв в качестве. Снайпер Яшкин, восходящая звезда Никишин, Жафяров и Хайруллин на флангах у Хуснутдинова, пробившийся из молодёжки яркий Бучельников, да и много других. Даже временное отсутствие Прохоркина, который продолжает набирать форму после травмы, не вызывает беспокойства.

«Салават Юлаев» также претерпел большие изменения, прежде всего по ним ударил уход финских легионеров, на которых во многом строилась игра команды. Новые иностранцы, впрочем, крайне многообещающие – Хмелевски, Хо-Сэнг и Мёрфи, есть своя классная молодёжь, которая уже проявила себя в прошлом сезоне. Единственное, пока смущает то, что всем надо сыграться и притереться друг к другу и новому главному тренеру Виктору Козлову.

СКА на правах хозяев начал с места в карьер и, когда соперник предоставил ему шанс для двойного большинства, сразу же воспользовался им. Сразу три новичка петербуржцев набрали очки – Дамир Жафяров отдал пас, Дмитрий Яшкин бросил с пятачка, а Артём Фёдоров сыграл на добивании.

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Ближе к концу первого периода «Салават» воспрял и стал поддавливать хозяев, хоть игра ещё и выглядела сыроватой. Хо-Сэнг, который где-то ещё выглядел хоть и ярко, но бестолково, и даже чуть не «привёз» себе гол на ровном месте в большинстве, создал шикарный момент для партнёра. Он нашёл передачей Александра Кадейкина, отправив того один на один с Дмитрием Николаевым, но тому не по правилам помешал Фёдоров. На буллит вышел американец украинского происхождения Александр Хмелевски – трибуны гневно загудели, но нападающий сыграл бесхитростно, а Николаев был на высоте.

22-летний Николаев дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне, но тогда сыграл всего пять матчей. В этом году он уже игрок основного состава наряду с Александром Самоновым, и ему сразу доверили первый матч чемпионата. Николаев смотрелся более чем уверенно.

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Во втором периоде «Салават» прибавил ещё, и игра выровнялась. Но ни удаления с обеих сторон, ни атаки в равных составах ничего не приносили. Кареев, как и Николаев, не допускал ошибок. Сложно представить, чтобы две настолько нацеленные на атаку команды сыграли со счётом 1:0, но шайба никак не хотела идти в ворота.

Однако зрителям и без этого было на что посмотреть, а страсти на льду докипели до рукопашной! Михаил Науменков на пятаке сцепился с Валентином Зыковым, но их быстро разняли. Зато Захар Бардаков и всё тот же Хмелевски не собирались никуда уходить без выяснения отношений. Армеец оказался сильнее – скинул перчатку и успел провести пару ударов, а затем повалил Александра на лёд. Добро пожаловать в КХЛ, Хмелевски!

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Только в третьем периоде соперников прорвало на новые голы. Сначала Александр Волков добил шайбу после прохода с фланга Зыкова, а вскоре и «Салават» размочил Николаева. Кадейкин взял паузу за воротами, оттолкнул мешающего Хуснутдинова и отдал выверенный пас на пятак, который замкнул Сергей Шмелёв.

Не прошло и пары минут, как СКА оказался на льду вшестером. Удаление за три с половиной минуты до конца, тайм-аут «Салавата» и закрученная донельзя интрига, нервы на пределе… Приятно познакомиться, Александр Хмелевски! Именно этот нападающий ловко подставил клюшку и довершил камбэк уфимцев. Такой первый матч он точно запомнит надолго!

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В овертайме Жафяров прошил Кареева на выходе один на один и принёс СКА победу. Однако старт сезона удался для обеих команд, а Хмелевски, несмотря на поражение, сегодня стал героем Уфы.