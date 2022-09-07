Драка в подтрибунке и первое место «Спартака» в лиге. Итоги игрового дня КХЛ

6 сентября в КХЛ прошёл очередной игровой день, вместивший в себя пять матчей. Кратко рассказываем о каждой встрече.

Фантастический камбэк «Северстали» в третьем периоде! Команды начали игру неспешно, но на старте второго периода «Магнитка» взвинтила обороты и за четыре с небольшим минут соорудила три гола, обеспечив себе уверенный задел. Сначала Максим Карпов реализовал большинство, затем Филипп Майе уже в формате «пять на пять» подставил клюшку под передачу Егора Яковлева. И, наконец, Семён Кошелев довёл счёт до 3:0, отправив вратаря Дмитрия Шугаева отдыхать.

Однако в третьем периоде хозяева прижались к своим воротам (статистика бросков была 2-13), и «Северсталь» побежала отыгрываться. После быстрого гола Даниила Вовченко Андрей Разин стал раз за разом снимать вратаря – тем более что «Магнитка» своими удалениями только этому способствовала. Иван Емец выскочил в большинстве на смену Подъяпольскому и затолкал шайбу на пятаке, а за минуту до конца, но уже в формате «шесть на пять» Александр Петунин замкнул передачу Гераськина.

В овертайме мы увидели продолжение вратарских перебежек на скамейку запасных. «Северсталь» уверенно контролировала шайбу, и в итоге Петунин оформил дубль, завершив суперкамбэк гостей.

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«Трактор» проиграл два первых матча сезона, «Автомобилист», наоборот, две свои первые встречи выиграл. Сегодня надо было побеждать кровь из носу, и главным героем Челябинска стал Антон Бурдасов. Воспитанник «Трактора», вернувшийся в родной клуб 10 лет спустя, открыл счёт уже на 17-й секунде, убежав после ошибки гостей один на один.

«Автомобилист» отыгрался под конец периода, забив Мыльникову всего лишь третьим броском по воротам, а на экваторе игры Да Коста вывел гостей вперёд. Но солировал сегодня Бурдасов – он подставил клюшку на пятачке, сравняв счёт, а затем прошил Галкина своим фирменным броском в большинстве. Правда, хет-трик сорвался, так как позже шайбу переписали на Пулккинена.

В основное время «Трактор» не смог удержать победный счёт, но в овертайме зарешал Пётр Хохряков. Есть первая победа Челябинска в сезоне.

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Игорь Ларионов одержал первую победу в качестве главного тренера в КХЛ. Его «Торпедо» задало отличный тон, открыв счёт уже через 31 секунду после начала игры. Нижегородцы царили на площадке, раз за разом разыгрывая красивые комбинации. Впрочем, и «Амур» нет-нет да получал шанс отыграться, но не реализовал моменты. Зато во втором периоде Николай Коваленко, который провёл первый матч за новую команду, сразу же открыл счёт своим заброшенным шайбам. В третьем периоде на гол Ярослава Лихачёва «Торпедо» ответило сразу четырьмя шайбами.

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В Мытищах «Сибирь» бодалась с «Куньлунем». Первый период прошёл в равной борьбе, но без заброшенных шайб, а на старте второго новосибирцы стали авторами первого гола в меньшинстве в новом сезоне КХЛ! Никита Шашков подкараулил ошибку на входе в свою зону и разобрался с Мэттом Джурасиком.

Но самые интересные события развернулись после второго периода, и не на льду, а в тоннеле, ведущем в подтрибунные помещения. Команды сцепились не на шутку – Евгений Чесалин и Денис Голубев сцепились в драке с Гаретом Хантом, Андрей Мартемьянов вступил в словесную перепалку с тренерским штабом «Куньлуня», а Грег Айрленд потом ещё что-то выговаривал судьям.

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На третий период команды выходили порознь, а судьи ещё долго разбирались с удалениями. По итогам Хант и Чесалин были удалены до конца игры с формулировкой «за драку в подтрибунном помещении», а рефери убедительно просили тренеров «доиграть матч».

Остаток игры действительно прошёл в спокойном ключе, зато подарил невероятный проход защитника Зака Лесли, который просочился мимо между двух защитников и заводил шайбу в ворота, но попал в штангу. «Куньлунь» всё равно забил – Джек Родевальд сыграл на добивании, но «Сибирь» в итоге дожала соперника в буллитной серии.

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КХЛ поставила «Спартак» на второе место после «Автомобилиста» в еженедельном рейтинге силы, а сегодня команда Бориса Миронова возглавила турнирную таблицу КХЛ! В Западной конференции сразу семь команд имели по четыре очка в своём активе, и победа над «Адмиралом» позволила красно-белым вырваться вперёд. Опередили они и «Автомобилист», который лидирует на Востоке с пятью очками.

Решающую роль в матче с «Адмиралом» сыграло большинство, которое в предыдущих матчах не реализовало ни одну из восьми попыток. А сегодня – прорвало, обе шайбы забросил Шейн Принс. «Моряки» свою единственную шайбу тоже забили в неравных составах.

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Матчи 7 сентября