«Оттава» поскупилась на супернемца, а экс-партнёр Овечкина едет в Европу. Трансферы НХЛ

Время самых громких трансферов в НХЛ давно позади, генменеджеры перестали работать в авральном режиме – большинство из них сосредоточились на точечном укреплении составов. «Чемпионат» рассказывает о последних кадровых перестановках в клубах лучшей лиги мира.

Евгений Свечников нашёл себе пристанище в «Сан-Хосе». Прошедший сезон стал для 25-летнего форварда первым полноценным в НХЛ. Он принял участие в 72 матчах и, набрав 19 (7+12) очков, оставил от своей игры приятное впечатление. Но в «Виннипеге» не слишком впечатлились прогрессом россиянина и отказали ему в квалификационном предложении. Свечников-старший долго искал альтернативные варианты, в конце августа даже сменил агента и в итоге всё же подписался на минимальный двухсторонний контракт с «Сан-Хосе».

Возможно, именно на замену Свечникову «Джетс» выписали из «Детройта» 33-летнего Сэма Ганье. 10 сезонов назад он выбил восемь очков в рамках одного матча и подавал большие надежды. Со временем результативность Ганье снизилась, хотя ниже определённого уровня он не падает.

Ещё один аксакал лиги – 34-летний нападающий Джеймс Нил – заключил пробное соглашение с «Коламбусом». В активе канадца 559 (296+263) очков в 869 матчах, но за два предыдущих года он провёл меньше 50 игр и своему последнему клубу – «Сент-Луису» – совсем не помог.

Более видный ветеран и ровесник Нила – Фил Кессел – продолжит карьеру в «Вегасе». Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» будет выступать за «рыцарей» в течение одного года. За это время он заработает $ 1,5 млн – это лишь пятая часть от прошлого контракта игрока с «Аризоной».

Фил Кессел Фото: nhl.com

В минувшем сезоне американец переустановил свой личный антирекорд по заброшенным шайбам (8). Зато Кессел как мог пытался играть на партнёров и отдал 44 результативные передачи – в депрессивных «Койотс» он с отрывом оказался на вершине бомбардирского списка. В «Вегасе» у Фила будет больше мастеровитых одноклубников, хотя для достижения первоочередной цели он ни в ком не нуждается. Кессел – один из тех игроков, которых принято называть железными: ему осталось провести всего восемь матчей, чтобы превзойти Кейта Яндла, который сыграл в 989 матчах подряд.

Молодые звёзды лиги, напротив, сохранили свои рабочие места в тех клубах, чьи цвета защищали. 20-летний Тим Штюцле переподписал соглашение с «Оттавой». В надвигающемся сезоне он будет выступать по контракту новичка, а ещё через год в силу вступит восьмилетний договор с кэпхитом $ 8,35 млн. Немец станет самым дорогим хоккеистом «Сенаторз», но скоро всё равно может почувствовать себя обделённым. Разговоры об увеличении потолка зарплат в НХЛ становятся всё громче – в таком случае звёзды лиги смогут рассчитывать на более щедрые вознаграждения.

А вот 23-летнему Джейку Эттингеру недоплачивают уже сейчас. В отдельные отрезки прошедшего сезона голкипер превращался в настоящего спасителя «Далласа» и отлично провёл серию с «Калгари», однако клуб выдал американцу только трёхлетний контракт с общим чеком на $ 12 млн.

В «Монреале», наоборот, решили вложиться в перспективного игрока по полной. Правда, перспектива Кирби Дака – не самый однозначный вопрос. На старте карьеры нападающего сравнивали с Райаном Гецлафом, но чем больше времени проходило, тем меньше Дак впечатлял. В итоге центрфорвард стал фигурантом сделки с участием Александра Романова. «Канадиенс» обменяли российского защитника на выбор в первом раунде драфта и тут же скинули его в «Чикаго», а в обратном направлении проследовал Дак. По четырёхлетнему контракту в «Монреале» Кирби будет получать $ 3,362 млн в год – и пока это кажется переплатой.

Кирби Дак Фото: nhl.com

Один успешный сезон обеспечил Тейджа Томпсона на семь следующих. 24-летний нападающий выторговал у «Баффало» суммарно $ 50 млн. В предыдущей регулярке Томпсон стал лучшим бомбардиром «клинков», при показателе полезности «-17» набрав 68 (38+30) очков. Неизвестно, удержится ли Тейдж на этом уровне, но иного выбора у «Баффало», по сути, и не было: заманить сильных игроков в клуб с такой репутацией непросто – потому приходится цепляться за тех, кто приехал когда-то раньше.

Бывший партнёр Александра Овечкина покинет Северную Америку. Бретт Коннолли, выигравший с «Вашингтоном» Кубок Стэнли, переехал в швейцарский «Лугано». Впрочем, энхаэловскую зарплату 30-летний канадец сохранит: летом «Чикаго» выкупил последний год его контракта и теперь должен Коннолли чуть меньше $ 3,5 млн.

Хенрик Лундквист, прошлым летом завершивший карьеру, после годичного перерыва, вернулся к трудовой деятельности. 40-летний швед стал менеджером компании MSG Sports, которая владеет «Нью-Йорк Рейнджерс». Экс-вратарь займётся представлением организации в спонсорских проектах.