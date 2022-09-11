Первое поражение «Спартака» и мощный Минск. Итоги игрового дня КХЛ

10 сентября в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось лишь две игры. Кратко рассказываем, что происходило на ледовых аренах в Магнитогорске и Нижнекамске.
«Магнитка» на домашнем льду принимала «Спартак», начавший сезон с трёх побед подряд. Уральцам после
безвольных поражений от «Северстали» и «Амура» была необходима победа, но и красно-белые явно не
собирались прерывать удачную серию.
В результате игра получилась упорной и малорезультативной. В середине матча «Спартак» открыл счёт усилиями Вароне, Майе через две с половиной минуты эту шайбу отыграл, а следующий гол состоялся уже в овертайме. Его автором стал всё тот же Майе, нанёсший шикарнейший кистевой бросок на 43-й секунде основного времени. 2:1, «Металлург» одержал первую победу в сезоне и потеснил «Сибирь» на вершине
Востока, а «Спартак» впервые уступил.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Нефтехимик» приехал в Нижнекамск с неудачного выезда, в ходе которого подопечные Олега Леонтьева проиграли три матча из трёх, и явно намеревался открыть сезон на домашней арене с победы. Но соперник у «волков» был очень серьёзный — минское «Динамо» на старте регулярки выглядит мощно.
Собственно, «Нефтехимик» в этом и убедился самолично. На гол Пакетта в первом периоде нижнекамцы ещё сумели быстро ответить шайбой Лещенко, воспользовавшегося ошибкой опытного защитника минчан Емелина, но других поводов для радости болельщикам хозяева льда не предоставили.
Сапего забил в самом начале второго периода после шикарного паса Горбунова, вскоре очередную шайбу в
сезоне забросил Спунер, а уже в третьем отрезке Козун реализовал большинство. Бросок Пинчука по пустым
воротам на последних минутах основного времени зафиксировал окончательный счёт матча — 5:1. Минское
«Динамо» одержало третью победу в сезоне, «Нефтехимик» по-прежнему не может познать вкус победы.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 11 сентября
- 11 сентября 2022
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10:08
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09:33
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08:54
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08:28
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08:15
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06:00
- 10 сентября 2022
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23:29
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23:17
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22:43
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21:54
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21:10
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20:40
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20:31
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20:00
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19:42
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19:37
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19:26
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19:24
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19:15
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17:57
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17:38
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17:23
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17:13
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16:43
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16:23
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16:13
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15:58
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15:25
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14:57
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14:24
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13:58
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13:23
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12:41
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12:22
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11:55