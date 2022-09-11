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Результаты матчей КХЛ 10 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 11 сентября

Первое поражение «Спартака» и мощный Минск. Итоги игрового дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 10 сентября
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«Магнитка» впервые выиграла дома, у «Нефтехимика» по-прежнему нет побед.

10 сентября в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось лишь две игры. Кратко рассказываем, что происходило на ледовых аренах в Магнитогорске и Нижнекамске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Вароне (Соколов, Злодеев) – 31:52 (5x5)   1:1 Майе – 34:14 (5x5)   2:1 Майе (Голдобин, Минулин) – 60:43 (3x3)

«Магнитка» на домашнем льду принимала «Спартак», начавший сезон с трёх побед подряд. Уральцам после
безвольных поражений от «Северстали» и «Амура» была необходима победа, но и красно-белые явно не
собирались прерывать удачную серию.

В результате игра получилась упорной и малорезультативной. В середине матча «Спартак» открыл счёт усилиями Вароне, Майе через две с половиной минуты эту шайбу отыграл, а следующий гол состоялся уже в овертайме. Его автором стал всё тот же Майе, нанёсший шикарнейший кистевой бросок на 43-й секунде основного времени. 2:1, «Металлург» одержал первую победу в сезоне и потеснил «Сибирь» на вершине
Востока, а «Спартак» впервые уступил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2022, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Пакетт (Душак) – 12:57 (5x5)   1:1 Лещенко – 15:13 (5x4)   1:2 Сапего (Горбунов) – 21:07 (5x5)   1:3 Спунер (Душак, Козун) – 26:22 (5x5)   1:4 Козун – 47:15 (5x4)   1:5 Пинчук (Лалонд) – 59:25 (en)

«Нефтехимик» приехал в Нижнекамск с неудачного выезда, в ходе которого подопечные Олега Леонтьева проиграли три матча из трёх, и явно намеревался открыть сезон на домашней арене с победы. Но соперник у «волков» был очень серьёзный — минское «Динамо» на старте регулярки выглядит мощно.

Собственно, «Нефтехимик» в этом и убедился самолично. На гол Пакетта в первом периоде нижнекамцы ещё сумели быстро ответить шайбой Лещенко, воспользовавшегося ошибкой опытного защитника минчан Емелина, но других поводов для радости болельщикам хозяева льда не предоставили.

Сапего забил в самом начале второго периода после шикарного паса Горбунова, вскоре очередную шайбу в
сезоне забросил Спунер, а уже в третьем отрезке Козун реализовал большинство. Бросок Пинчука по пустым
воротам на последних минутах основного времени зафиксировал окончательный счёт матча — 5:1. Минское
«Динамо» одержало третью победу в сезоне, «Нефтехимик» по-прежнему не может познать вкус победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 11 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
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