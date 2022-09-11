Первое поражение «Спартака» и мощный Минск. Итоги игрового дня КХЛ

10 сентября в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось лишь две игры. Кратко рассказываем, что происходило на ледовых аренах в Магнитогорске и Нижнекамске.

«Магнитка» на домашнем льду принимала «Спартак», начавший сезон с трёх побед подряд. Уральцам после

безвольных поражений от «Северстали» и «Амура» была необходима победа, но и красно-белые явно не

собирались прерывать удачную серию.

В результате игра получилась упорной и малорезультативной. В середине матча «Спартак» открыл счёт усилиями Вароне, Майе через две с половиной минуты эту шайбу отыграл, а следующий гол состоялся уже в овертайме. Его автором стал всё тот же Майе, нанёсший шикарнейший кистевой бросок на 43-й секунде основного времени. 2:1, «Металлург» одержал первую победу в сезоне и потеснил «Сибирь» на вершине

Востока, а «Спартак» впервые уступил.

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«Нефтехимик» приехал в Нижнекамск с неудачного выезда, в ходе которого подопечные Олега Леонтьева проиграли три матча из трёх, и явно намеревался открыть сезон на домашней арене с победы. Но соперник у «волков» был очень серьёзный — минское «Динамо» на старте регулярки выглядит мощно.

Собственно, «Нефтехимик» в этом и убедился самолично. На гол Пакетта в первом периоде нижнекамцы ещё сумели быстро ответить шайбой Лещенко, воспользовавшегося ошибкой опытного защитника минчан Емелина, но других поводов для радости болельщикам хозяева льда не предоставили.

Сапего забил в самом начале второго периода после шикарного паса Горбунова, вскоре очередную шайбу в

сезоне забросил Спунер, а уже в третьем отрезке Козун реализовал большинство. Бросок Пинчука по пустым

воротам на последних минутах основного времени зафиксировал окончательный счёт матча — 5:1. Минское

«Динамо» одержало третью победу в сезоне, «Нефтехимик» по-прежнему не может познать вкус победы.

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Матчи 11 сентября