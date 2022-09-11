Боб Хартли прилетел в Омск рано утром 11 сентября

Сегодня утром, 11 сентября, бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли приземлился в Омском аэропорту имени Дмитрия Карбышева.

Ранее Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов сообщал, что Хартли приедет в Омск на открытие новой «G-Drive Арены», которое состоится 1 октября 2022 года. Вместимость арены составит 12 тысяч зрителей. На этой арене в декабре 2022 года должны были пройти матчи МЧМ-2023.

Напомним, 61-летний специалист покинул «Авангард» в апреле 2022 года. Он возглавлял клуб с мая 2018 года. Под его руководством омичи стали обладателями Кубка Гагарина — 2021, в финальной серии оказавшись сильнее ЦСКА (4-2). В прошедшем розыгрыше плей-офф «Авангард» уступил в серии второго раунда магнитогорскому «Металлургу» (3-4).