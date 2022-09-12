«Авангард» продолжает позориться, «Автомобилист» — лидер Востока. Итоги дня КХЛ

11 сентября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ прошло четыре игры. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Формально «Адмирал» и «Куньлунь» должны быть близки к другу, но в реальности их разделяют километры и разные конференции. Китайская команда, которая очень поздно собралась в полноценном составе, тяжеловато вкатывается в сезон и потерпела четвёртое поражение подряд. Единственная победа в сезоне случилась как раз над «моряками», которые наверняка хотели отомстить.

Это сделать получилось. Особо отметился капитан команды и один из немногих чехов в КХЛ Либор Шулак: сначала до матча он продемонстрировал свою шляпу, потом исполнил шедевральный гол, где соперники выступили в роли манекенов, потом набрал ещё два очка за передачи. Между этими событиями один из самых хитующих форвардов КХЛ Марк Верба бросил вызов тафгаю Гарету Ханту — их драка получилась яркой.

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В Новосибирске встретились две команды с репутацией скучных и оборонительных клубов. Начинался матч медленно, потом хозяева плотно прижали «Трактор» и организовали несколько моментов — правда, первую же их ошибку реализовал Алексей Бывальцев, воспользовавшись тем, что игроки «Сибири» заснули в своей зоне. Уже во втором периоде Пулккинен удвоил счёт.



У «Трактора» прекрасно играл Илья Проскуряков, вернувшийся в ворота клуба спустя 10 лет, однако камбэк «Сибири» он предотвратить не мог: хозяева в прошлом году часто отыгрывались в концовке, вот и сейчас шайбы Бека и Шашкова перевели игру в дополнительное время. Там лучшим снова стал Проскуряков, который отразил все пять буллитов «Сибири» и пока провёл лучший вратарский матч «Трактора» в сезоне.

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Казалось бы, «Авангард» в Екатеринбурге должен был с самого начала врубать максимальные скорости и жёсткость — после трёх-то поражений подряд и всеобщих смешков. Однако вместо этого уже в дебюте получились 0:2 — «помог» Виктор Сведберг, удаление которого сначала реализовал Сергей Широков, а потом обрез казахошведа привёл к контратаке и шайбе Олега Ли.

«Авангард» ответил за счёт индивидуального мастерства — Владимир Ткачёв очень красиво обманул вратаря «Автомобилиста». Однако этого было мало, «ястребы» атаковали часто, но хаотично и бессистемно. А технари из «Авто» свой успех развили — Широков сделал дубль после роскошного паса Голышева, а потом забил и сам Анатолий. «Авангард» укрепился на дне таблицы, а «Авто» вернул ненадолго утраченное первое место Востока.

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После того как «Локомотив» сенсационно выбил ЦСКА из плей-офф-2017, создаётся ощущение, что в Ярославле какой-то комплекс ЦСКА. И ведь играет «Локо» против армейцев обычно неплохо, не уступая в количестве созданных моментов, но проигрывает — и проиграл сегодня дома.



Решающий вклад в победу внесли не лидеры. Шайбы у ЦСКА забросили Абрамов, Мингачёв и Соркин, почти весь прошлый сезон проводившие в нижних звеньях. Нельзя сказать, что «Локо» не огрызался — но импульс от шайбы Ильенко, сделавшей счёт 1:2, был погашен голом Соркина с подставления, именно он стал победным. С учётом плей-офф это восьмое поражение «Локомотива» от ЦСКА за последние 10 матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 12 сентября: