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Результаты матчей КХЛ 11 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 12 сентября

«Авангард» продолжает позориться, «Автомобилист» — лидер Востока. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
«Авангард» продолжает позориться
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Чешский защитник «Адмирала» забил супергол, а «Трактор» наконец подтащил вратарь.

11 сентября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ прошло четыре игры. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Шулак (Уильямс, Берлёв) – 15:12 (5x5)   2:0 Грачёв (Гареев, Шулак) – 22:58 (5x5)   3:0 Криштоф (Горшков, Шулак) – 56:14 (5x4)   3:1 Фу (Ип, Вон) – 59:05 (6x5)

Формально «Адмирал» и «Куньлунь» должны быть близки к другу, но в реальности их разделяют километры и разные конференции. Китайская команда, которая очень поздно собралась в полноценном составе, тяжеловато вкатывается в сезон и потерпела четвёртое поражение подряд. Единственная победа в сезоне случилась как раз над «моряками», которые наверняка хотели отомстить.

Это сделать получилось. Особо отметился капитан команды и один из немногих чехов в КХЛ Либор Шулак: сначала до матча он продемонстрировал свою шляпу, потом исполнил шедевральный гол, где соперники выступили в роли манекенов, потом набрал ещё два очка за передачи. Между этими событиями один из самых хитующих форвардов КХЛ Марк Верба бросил вызов тафгаю Гарету Ханту — их драка получилась яркой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Бурдасов) – 16:10 (5x5)   0:2 Пулккинен (Карпухин, Ясинский) – 35:40 (5x5)   1:2 Бек (Мёрфи, Овчинников) – 38:53 (5x5)   2:2 Шашков (Мёрфи, Шаров) – 51:23 (5x5)   2:3 Пулккинен – 65:00 (ПБ)

В Новосибирске встретились две команды с репутацией скучных и оборонительных клубов. Начинался матч медленно, потом хозяева плотно прижали «Трактор» и организовали несколько моментов — правда, первую же их ошибку реализовал Алексей Бывальцев, воспользовавшись тем, что игроки «Сибири» заснули в своей зоне. Уже во втором периоде Пулккинен удвоил счёт.

У «Трактора» прекрасно играл Илья Проскуряков, вернувшийся в ворота клуба спустя 10 лет, однако камбэк «Сибири» он предотвратить не мог: хозяева в прошлом году часто отыгрывались в концовке, вот и сейчас шайбы Бека и Шашкова перевели игру в дополнительное время. Там лучшим снова стал Проскуряков, который отразил все пять буллитов «Сибири» и пока провёл лучший вратарский матч «Трактора» в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Широков (Да Коста, Валк) – 04:40 (5x4)   2:0 Ли (Валк, Мэйсек) – 08:50 (5x5)   2:1 Ткачёв (Грицюк, Береглазов) – 11:07 (5x4)   3:1 Широков (Голышев, Да Коста) – 36:17 (5x5)   3:2 Брюквин (Толчинский, Чистяков) – 45:04 (5x5)   4:2 Голышев (Гуркин, Ли) – 53:08 (5x4)

Казалось бы, «Авангард» в Екатеринбурге должен был с самого начала врубать максимальные скорости и жёсткость — после трёх-то поражений подряд и всеобщих смешков. Однако вместо этого уже в дебюте получились 0:2 — «помог» Виктор Сведберг, удаление которого сначала реализовал Сергей Широков, а потом обрез казахошведа привёл к контратаке и шайбе Олега Ли.

«Авангард» ответил за счёт индивидуального мастерства — Владимир Ткачёв очень красиво обманул вратаря «Автомобилиста». Однако этого было мало, «ястребы» атаковали часто, но хаотично и бессистемно. А технари из «Авто» свой успех развили — Широков сделал дубль после роскошного паса Голышева, а потом забил и сам Анатолий. «Авангард» укрепился на дне таблицы, а «Авто» вернул ненадолго утраченное первое место Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Мамин, Сергеев) – 04:12 (5x5)   0:2 Мингачёв (Нестеров, Классон) – 09:25 (5x5)   1:2 Ильенко (Андронов, Тесанов) – 32:29 (5x5)   1:3 Соркин (Диц, Мамин) – 35:25 (5x4)   2:3 Полунин (Красковский, Черепанов) – 46:08 (5x5)

После того как «Локомотив» сенсационно выбил ЦСКА из плей-офф-2017, создаётся ощущение, что в Ярославле какой-то комплекс ЦСКА. И ведь играет «Локо» против армейцев обычно неплохо, не уступая в количестве созданных моментов, но проигрывает — и проиграл сегодня дома.

Решающий вклад в победу внесли не лидеры. Шайбы у ЦСКА забросили Абрамов, Мингачёв и Соркин, почти весь прошлый сезон проводившие в нижних звеньях. Нельзя сказать, что «Локо» не огрызался — но импульс от шайбы Ильенко, сделавшей счёт 1:2, был погашен голом Соркина с подставления, именно он стал победным. С учётом плей-офф это восьмое поражение «Локомотива» от ЦСКА за последние 10 матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 12 сентября:

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо М
Москва
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