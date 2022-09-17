Лидер Востока и самая забивная команда лиги — «Автомобилист». В чём секрет их успеха?

«Автомобилист» давно не давал поводов себя хвалить. Клуб из Екатеринбурга в последние годы был в основном символом безрезультатной траты средств богатого спонсора и даже с очень сильным составом постоянно не оправдывал ожиданий. Пролёта мимо плей-офф в прошлом сезоне вряд ли ожидали даже самые скептичные из скептиков.

Однако на старте нового сезона команда Николая Заварухина единолично идёт на первом месте Востока. Возможно, семь матчей — малая выборка для больших выводов, но игра «Авто» на фоне разнообразных проблем почти всех грандов конференции выглядит наиболее цельной и понятной. Как команда изменилась за лето?

В первую очередь напомним, кто пополнил команду. Как известно, в Екатеринбург должны были приехать финны Метсола, Аалтонен и Йокипакка, но так и не доехали. История эта была загадочной — агенты утверждали, что подписали контракты с новым клубом вообще в январе, но лига подтвердила, что всё было оформлено законно. «Автомобилист» избежал проблем с регламентом и смог привезти на новый сезон не только полный комплект иностранцев, но и двух натурализованных «казахов» Блэкера и Волка — несомненный успех менеджмента клуба в нынешних политических условиях.

Николай Заварухин Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Не все тренеры «Автомобилиста» последних лет получали карт-бланш на формирование состава, но Николай Заварухин смог привлечь многих знакомых людей. В его штаб вошёл Олег Ореховский, отвечавший за оборону ещё в «Сибири», из Новосибирска перешёл Олег Ли, составив компанию другим экс-сибирякам Гуркину и Романцеву, которые сменили клуб ещё год назад. Кроме того, «Автомобилист» претендовал ещё на троих игроков, с которыми Заварухин работал ранее, но «Сибирь» никого не отпустила.

«Авто» укрепил оборону Денисом Баранцевым и Ником Эбертом — теперь у клуба есть невиданная для КХЛ роскошь, сразу пять праворуких защитников. Если несколько лет назад лишь один-два защитника команды могли полноценно разгонять атаки, то сейчас это может делать практически любой игрок оборонительного корпуса «Автомобилиста».



Вполне возможно, именно укрепление обороны стало ключом к перемене стиля игры «Автомобилиста». Сейчас команда ставит на позиционные атаки как основной элемент — и такого, пожалуй, не было со времён работы Андрея Разина. При Владимире Крикунове игра шла через нагрузку пятака, добивания и нагрузку вратаря бросками, при Андрее Мартемьянове была ставка на атаки с ходу и быстрый переход из обороны в атаку, время Билла Питерса вообще ничем организованным не запомнилось, чисто индивидуальными потугами.



Почему усиление обороны критически важно для крутых позиционок? Потому что при них требуется не только креативная игра форвардов, но и активное подключение защитников, глубокие рейды в чужую зону — а на это способны далеко не все, и при низком качестве игроков это может приводить к провалам. В прошлом году основным «квотербеком» клуба был Джесси Блэкер, но пока на старте игрой в пас и поддержкой атаки приятно удивляет Ник Эберт.

Ник Эберт Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Если полтора года Питерса почти никто не понимал, что вообще хочет видеть канадец, то сейчас стратегия «Авто» стала намного понятнее. В чужой зоне при отборе команда активно идёт в форчек, играет очень энергозатратно — и сил на это хватает. Обычно в таких случаях считается, что игроки выходят на свежих ногах после лёгкой предсезонки, но этим летом «Автомобилист» грузили очень жёстко, наверняка закладывая фундамент на все 68 игр.



Однако прессингом на всех участках площадки клуб занимается не всегда и в средней зоне чаще всего выстраивает плотный заборчик по простой схеме «2-3». Фактически вся пятёрка перекрывает вход в зону, и тогда соперник чаще вынужден забрасывать шайбу, не всегда успевая на подбор.

Но у этого успеха, судя по всему, есть ещё один компонент — атмосфера в раздевалке. То, что в прошлом году внутри команды царил полный раздрай, вроде даже и не было секретом, в штрафбоксе два удалённых игрока могли сидеть друг от друга на максимальном расстоянии. В этом плане смена Питерса на Заварухина посреди сезона не помогла — по игре было ощущение, что легионеры начали натуральный саботаж, так как старый режим позволял им слишком много.



Но весной в команду пришёл Сергей Широков, которого команда своим голосованием сразу же избрала капитаном. Не все наблюдатели считали этот приход целесообразным, но ветеран, судя по всему, стал вожаком, сплотившим разрозненную раздевалку, которого у «Авто» не было очень давно. Один из игроков летом сказал, что обстановка в этом году и в прошлом — «небо и земля». Кроме того, новый капитан ещё и забивает — пять шайб уже прилетело двум бывшим командам, «Спартаку» и «Авангарду».

Сергей Широков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Кроме того, среди новичков очень выделяется Кёртис Валк. Пока он лучший бомбардир команды и всей лиги, во многом именно его креативная игра в пас сделала второе звено «Автомобилиста» самым опасным в команде. У натурализованного игрока сложилась прекрасная связка с Бруксом Мэйсеком, который полтора сезона занимался откровенной профанацией, но сейчас снова стал выглядеть как звёздный силовик с высокой зарплатой.

Положительного в этих семи матчах было достаточно, но стоит обсудить и моменты настораживающие. Прежде всего «Авто» роскошно смотрится дома, выиграв пять из пяти, но в гостях проиграл «Трактору» в овертайме и пропустил семь от «Торпедо». Заварухин не считает, что в гостях игра была плохой, но против «Трактора» команда объективно смотрелась ужасно, толком не созидала и взяла очко лишь благодаря ошибке вратаря Мыльникова. Игру с «Торпедо», конечно, решил пучок удалений — но ведь большинство из них команда Ларионова зарабатывала своей активностью.



Разительный контраст пока в игре спецбригад. Насколько хорошо большинство (30% реализации, большая вариативность, креативность розыгрышей), настолько ужасно меньшинство (лишь 63% нейтрализации). Иногда не везёт, как с шайбой Вячеслава Литовченко, которая зашла с нулевого угла. Однако в целом «4 на 5» у «Авто» пока выглядит слишком пассивным, зачастую оппоненты слишком беспрепятственно комбинируют.



Работает звено Валка, но к остальным пока вопросы. У первой тройки Широков — Да Коста — Голышев на бумаге огромное количество таланта, и всполохами, в каких-то моментах индивидуальной игры оно видно — но ощущения «химии» пока нет. Боттом-6 в атаке пока не особо заметен. Такая ситуация немного напоминает первые матчи Питерса: тогда команда тоже выглядела мощно на старте, много забивала, но в основном за счёт одной тройки (Макеев — Дацюк — Голышев).

Брукс Мэйсек, Олег Ли и Кёртис Валк Фото: ХК «Автомобилист»

Другое напоминание о странных двух сезонах Питерса — в последних матчах «Авто» многовато даёт бросать. 21 пропущенная шайба в семи играх — в целом перебор, но статистику сильно подпортила игра с «Торпедо». В этом матче и в трёх следующих соперники стабильно наносили больше 30 бросков. Конечно, это уже не похоже на безвольные игры образца прошлого октября, когда по воротам «Автомобилиста» без всяких препятствий позволяли наносить 40–50 бросков, но это аспект, который надо исправлять.



Но странно было бы ожидать, что у «Автомобилиста» с первых же матчей будет всё идеально. Задел у команды создан — и Олег Ли после матча с «Сибирью» сказал пусть банальную, но правильную вещь: «Думаю, что хорошо, когда всё хорошо. Это лучше, чем выкарабкиваться из какой-то ямы». В отличие от «Авангарда» и «СЮ», «Авто» надо заниматься корректировкой, а не попыткой перевернуть игру целиком.



Ещё с первых больших вливаний компании УГМК в хоккей, которые начались весной 2017-го, от «Автомобилиста» ждут окончательного вхождения в клуб господ, но не получалось. Может быть, именно сейчас этот момент и настал?