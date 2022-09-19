«Локомотив» стагнирует не только на льду. Клуб перестал развиваться очень давно

В Ярославле собрали сильный по именам состав, но опять играют средне. Однако проблемы не только в хоккеистах и тренере.

На днях Леонид Вайсфельд в очередной раз озвучил то, что довольно давно говорят про «Локомотив»: «Коршков, Красковский и Полунин должны быть лучшей тройкой страны, а не просто на хорошем счету в «Локомотиве». Но люди там словно останавливаются в развитии [...] В других командах выросли Чинахов, Грицюк, Соркин… Яркие игроки появляются, а в Ярославле хороший добротный уровень, но элитных игроков нет».

И сам «Локомотив» уже сложно назвать элитной командой. За последние десять лет у «Локо» два финала конференции, один из которых был достигнут с позиции андердога. Конечно, Ярославль долго отсиживался, ожидая конца трансферного буйства двух базовых клубов. Однако от введения потолка клуб получил больше всех преимуществ, но пока никак их не реализовал.

Игорь Никитин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

И прямо сейчас Ярославль со своим составом вне зоны плей-офф. Игорь Никитин на пресс-конференции после СКА выдал свою годовую норму слов, сделав яркое заявление про «лицо в соплях». Сразу после этого был матч с «Витязем» — дважды в последние годы после неудачного старта и поражения от подмосковного клуба тренеров «Локо» увольняли (Мактавиш, Скабелка). Сейчас команда Никитина выиграла, но чуть не сломала зубы о проводившего второй матч в КХЛ Максима Дорожко, который отразил 42 броска и шесть буллитов.

Можно было бы задаваться вопросом, почему у «Локо» не получается, что должен сделать Никитин для того, чтобы изменить ситуацию — но такую картину мы наблюдаем чуть ли не через сезон. «Железнодорожная» депрессия на старте сезона никого не удивляет, как и ранние и сверхранние отставки в Ярославле. В последние годы четыре тренера «Локомотива» лишились поста в сентябре и ещё один на первой неделе октября, но каждый раз это не давало быстрого эффекта.

Возможно, «Локомотив» не принимает очередного импульсивного решения из-за того, что на рынке просто нет людей с громким именем — кроме Дмитрия Квартальнова, а ради него клуб в своё время уже шёл на перестановки. После отставки Мактавиша был странный опыт с назначением спортдира Ардашёва: снова нырять в этот омут клуб, кажется, не хочет.

Но говоря «Локомотив» в прошлом абзаце, мы, на самом деле, имеем в виду одного человека. Юрий Яковлев — почти вечный президент клуба, менеджер, который после давнишней отставки Геннадия Величкина остаётся одной из немногих заметных личностей КХЛ, кто застал ещё времена Суперлиги. И с каждым годом нарастает ощущение, что методы из начала нулевых в современном хоккее уже не работают.

Юрий Яковлев Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Люди, знающие руководителя «Локомотива», говорят, что его очень изменила трагедия 07.09. Тот состав «Локо», вполне возможно, был лучшим, который собирал менеджмент Ярославля. В то межсезонье команду, которая и так играла в финале конференции, усилили олимпийский чемпион Стефан Лив, два ветерана-защитника из НХЛ Руслан Салей и Карлис Скрастиньш плюс Ян Марек, проведший очень яркий плей-офф за «Атлант». На предсезонном Кубке ЛЖД клуб в трёх матчах не пропустил ни разу.

Кажется, после такого конца своего лучшего творения Яковлев как-то надломился — сложно сказать точнее, но в возрождённом «Локомотиве», несмотря на ресурсы, всё-таки не было больших звёзд. С какого-то времени клуб начал выдерживать чёткий вектор на своих воспитанников — это красиво, все хотят видеть в местной команде своих парней, но остаётся ощущение, что они не раскрываются до конца.

Можно найти два объяснения этому. Во-первых, у «Локо» очень давно не было тренеров, которые могли бы сыграть в нечто разухабисто-атакующее. Это пытался сделать Мактавиш, но главное слово «пытался». Яковлев ставит на оборону как на ключевой элемент победы — поэтому в Ярославле в последние годы работали в основном тренеры со строгим стилем игры. При Алексее Кудашове Алексей Мурыгин бил рекорды по сухарям, сменивший его Дмитрий Квартальнов не особо приветствует «горизонтальный» хоккей, Андрей Скабелка тоже отталкивается от обороны, Игорь Никитин ещё в ЦСКА прошёл путь от гиперактивности в квартальновском стиле почти что до отката.

«Локо» — это клуб, где в своё время тренера Суйкканена уволили за слабую игру в обороне, хотя команда шла в лидерах и забивала очень много. На постоянке раскрепостить команду давали только Дэйву Кингу перед плей-офф-2014. Поэтому сложно ждать бомбардирских рекордов в команде, которая больше заточена на то, чтобы не пропустить.

Вторая причина — местные ребята слишком рано получают большие контракты. В сливе зарплат «Локо» сразу же бросается в глаза оклад защитника Даниила Мисюля: за два сезона в КХЛ, где он проводил по 10 и 13 минут айстайма, 21-летний Мисюль получил 35 миллионов в год. Это самый вопиющий случай, но ведь и многие местные форварды даже после средних сезонов получают прибавки к зарплате. Это убивает мотивацию — не полностью, конечно, но частично.

Даниил Мисюль Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Поэтому так и получается, что игроки, которые выглядели монстрами в молодёжке, доминировавшей на уровне МХЛ, при переходе в основу терялись. И нельзя сказать, что проблема была в них — при вызове в сборные любого уровня они играли вполне на уровне своего таланта. Может быть, там не было сковывающих установок?

И, к сожалению, надо сказать, что клуб не только не развивает игроков — он давно не развивается сам. Показательно, что на последних матчах «Локо» присутствовали пять с половиной тысяч зрителей — то есть девятитысячная «Арена-2000» была полупустой. При этом регулярные аншлаги в Ярославле прекратились ещё в последние доковидные сезоны, когда стратегия команды становилась всё более загадочной.

В начале нулевых «Локомотив» был «отличником» по всем предметам: это была наиболее самоокупаемая команда лиги, с самой новой ареной в лиге (где выделялась собственная пивоварня), постоянно игравшая в финалах, сам город дышал хоккеем. В последние десять лет клуб никак не выделяется в медиа (какая-то движуха была только в это межсезонье), растерял фанатов. Скоро, после ввода в строй новых арен в четырёх городах-миллионниках, и «Арена-2000» будет самой возрастной в лиге.

Поэтому, говоря о том, что в «Локо» не развиваются игроки и там нет спортивного результата, надо смотреть глубже. Такое ощущение, что в клубе очень многих охватил глубокий пофигизм. Пока, как говорит Вайсфельд, это добротная команда. Но ведь отрицательная динамика последних лет сохраняется — и нужно как-то менять клуб, чтобы через пять-семь лет не потерять и этот скромный для Ярославля статус.