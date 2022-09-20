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Результаты матчей КХЛ 19 сентября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 20 сентября 2022 г.

Издевательский гол в ворота «Динамо» уже называют лучшим в сезоне. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 19 сентября
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Дальневосточники не радуют болельщиков, а «Торпедо» хоть вымучивает голы, но обрело стабильный результат.

19 сентября новый игровой день Фонбет Чемпионата КХЛ подарил хоккейным болельщикам пять матчей. Коротко подводим итоги каждого из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Хмелевски, Панин) – 07:23 (5x5)   0:2 Кулёмин (Хмелевски, Мёрфи) – 11:12 (5x5)

В Хабаровске «Амур» принимал гостей из Уфы, неудачно съездивших до этого во Владивосток. Правильный настрой злого «Салавата», а также неудачная игра голкипера «тигров» Калниньша подсобили блицкригу юлаевцев: к концу первого периода уфимцы вели 2:0 благодаря шайбам Дроздова и Кулёмина.

И больше голов в этой встрече болельщики не увидели. «Салават» достаточно грамотно отзащищался и довёл дело до победы, а Илья Ежов оформил шат-аут. Хотя едва и не упустил «сухой» матч на последних секундах основного времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Яковлев (Лайпсик, Карри) – 04:37 (5x5)   0:2 Зернов (Коростелёв, Кошелев) – 14:07 (5x4)

Матч-близнец встречи в Хабаровске сыграли во Владивостоке «Адмирал» и «Металлург». Там тоже гости два раза забили в первом периоде (оба гола в большинстве), а затем довели дело до сухой победы. Шайбы «Магнитки» на счету у Яковлева и Зернова, а в активе Кошечкина – 32 сейва и очередной шат-аут за карьеру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Толчинский (Буше, Найт) – 22:46 (5x4)   0:2 Буше (Найт, Толчинский) – 24:02 (5x4)   0:3 Береглазов (Шарипзянов) – 40:35 (5x5)   1:3 Ткачёв (Манухов, Карпухин) – 54:56 (5x5)

«Трактор» и «Авангард», находящиеся пока вне зоны плей-офф на Востоке, провели очную встречу в Челябинске. Первый период прошёл с небольшим преимуществом «ястребов», но оказался безголевым, зато во втором отрезке омичи решили исход встречи в течение полутора минут. Сначала цели достиг шикарный бросок Толчинского с кистей, а затем Буше замкнул комбинацию с участием всё того же Толчинского и Найта. Оба гола «Авангард» провёл в большинстве.

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В третьем периоде «Авангард» сразу же забросил третью шайбу, фактически сняв все вопросы о победителе. До сирены «Трактор» успел только сорвать «сухарь» воспитаннику команды Василию Демченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
1:0 Ларионов (Ян) – 38:06 (5x4)   1:1 Руа (Граовац, Уилсон) – 43:59 (5x5)   2:1 Атанасов – 65:00 (ПБ)

«Торпедо» в последних матчах растеряло реноме сверхзабивной команды, зато к нижегородцам пришёл стабильный результат. Вот и в домашнем матче с «Витязем» голы тяжело давались и автозаводцам, и гостям из Балашихи: Ларионов-младший открыл счёт лишь под занавес второго периода, Рой уравнял цифры в начале третьего отрезка. Матч пришёл к ничьей, а затем и серии буллитов, где вратарь «Торпедо» Кульбаков отразил все четыре попытки «витязей», а Атанасов стал автором решающей попытки. Третий подряд успех нижегородцев и четвёртое кряду поражение «Витязя».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев (Иванов, Никулин) – 14:21 (5x5)   1:1 Никонов (Миронов, О'Делл) – 18:07 (5x4)   1:2 Алексеев (Иванов, Никулин) – 23:31 (5x5)   1:3 Чехович (Рафиков) – 31:58 (5x4)

В Москве «Динамо» принимало «Локомотив», и эта встреча была интересна дуэлью бывших вратарей – экс-железнодорожник Коновалов сыграл против бывшего динамовца Бочарова.

В первом периоде команды обменялись голами: Алексеев и Никонов отлично потрудились на пятачке. А в начале второго отрезка форвард «Локомотива» сотворил натуральный шедевр, забив, как выяснилось, победный гол в матче. Вскоре после шайбы, которую уже называют лучшей в сезоне КХЛ, Иван Чехович упрочил преимущество «Локомотива», и за оставшееся время бело-голубые не смогли даже подобраться к ярославцам вплотную.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ЦСКА
Москва
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Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Северсталь
Череповец
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