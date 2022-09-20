Дальневосточники не радуют болельщиков, а «Торпедо» хоть вымучивает голы, но обрело стабильный результат.

Издевательский гол в ворота «Динамо» уже называют лучшим в сезоне. Итоги игрового дня КХЛ

19 сентября новый игровой день Фонбет Чемпионата КХЛ подарил хоккейным болельщикам пять матчей. Коротко подводим итоги каждого из них.

В Хабаровске «Амур» принимал гостей из Уфы, неудачно съездивших до этого во Владивосток. Правильный настрой злого «Салавата», а также неудачная игра голкипера «тигров» Калниньша подсобили блицкригу юлаевцев: к концу первого периода уфимцы вели 2:0 благодаря шайбам Дроздова и Кулёмина.

И больше голов в этой встрече болельщики не увидели. «Салават» достаточно грамотно отзащищался и довёл дело до победы, а Илья Ежов оформил шат-аут. Хотя едва и не упустил «сухой» матч на последних секундах основного времени.

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Матч-близнец встречи в Хабаровске сыграли во Владивостоке «Адмирал» и «Металлург». Там тоже гости два раза забили в первом периоде (оба гола в большинстве), а затем довели дело до сухой победы. Шайбы «Магнитки» на счету у Яковлева и Зернова, а в активе Кошечкина – 32 сейва и очередной шат-аут за карьеру.

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«Трактор» и «Авангард», находящиеся пока вне зоны плей-офф на Востоке, провели очную встречу в Челябинске. Первый период прошёл с небольшим преимуществом «ястребов», но оказался безголевым, зато во втором отрезке омичи решили исход встречи в течение полутора минут. Сначала цели достиг шикарный бросок Толчинского с кистей, а затем Буше замкнул комбинацию с участием всё того же Толчинского и Найта. Оба гола «Авангард» провёл в большинстве.

В третьем периоде «Авангард» сразу же забросил третью шайбу, фактически сняв все вопросы о победителе. До сирены «Трактор» успел только сорвать «сухарь» воспитаннику команды Василию Демченко.

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«Торпедо» в последних матчах растеряло реноме сверхзабивной команды, зато к нижегородцам пришёл стабильный результат. Вот и в домашнем матче с «Витязем» голы тяжело давались и автозаводцам, и гостям из Балашихи: Ларионов-младший открыл счёт лишь под занавес второго периода, Рой уравнял цифры в начале третьего отрезка. Матч пришёл к ничьей, а затем и серии буллитов, где вратарь «Торпедо» Кульбаков отразил все четыре попытки «витязей», а Атанасов стал автором решающей попытки. Третий подряд успех нижегородцев и четвёртое кряду поражение «Витязя».

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В Москве «Динамо» принимало «Локомотив», и эта встреча была интересна дуэлью бывших вратарей – экс-железнодорожник Коновалов сыграл против бывшего динамовца Бочарова.

В первом периоде команды обменялись голами: Алексеев и Никонов отлично потрудились на пятачке. А в начале второго отрезка форвард «Локомотива» сотворил натуральный шедевр, забив, как выяснилось, победный гол в матче. Вскоре после шайбы, которую уже называют лучшей в сезоне КХЛ, Иван Чехович упрочил преимущество «Локомотива», и за оставшееся время бело-голубые не смогли даже подобраться к ярославцам вплотную.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 сентября