Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты предсезонных матчей НХЛ, «Торонто» проиграл «Оттаве», дебют Самсонова за «Торонто», как это было

«Он может стать настоящим джокером!» Дебют россиянина Самсонова впечатлил фанов «Торонто»
Лев Лукин
Дебют Самсонова за «Торонто»
Комментарии
За два периода против «Оттавы» Илья ни разу не пропустил и показал очень солидный хоккей.

Уже совсем скоро стартует новый сезон НХЛ, ну а конец сентября – традиционное время для контрольных матчей. Первыми на предсезонный лёд вышли «Торонто» и «Оттава», причём «листья» и «сенаторы» провели на «Скотиабанк-Арене» два матча с интервалом в четыре часа. Основа и резерв команд были примерно поровну размазаны по двум заявкам, но для большинства российских болельщиков наиболее интересной представлялась вторая игра, ведь в ней за «Мэйпл Лифс» должен был дебютировать голкипер Илья Самсонов.

Мы помним путь воспитанника магнитогорского хоккея в НХЛ. Самсонов подавал надежды в «Вашингтоне», но стал заложником своей нестабильности и разгильдяйства, что не позволило тренерскому штабу «Кэпиталз» сделать на него долгосрочную ставку. В «Торонто» Илья пока тоже подписался только на один сезон, и он должен стать для него определяющим. Самсонову предстоит самому себе доказать, что он способен быть первым номером амбициозного клуба НХЛ без всяких глупостей.

$ 68 млн для Сергачёва, исторический контракт Самсонова! Все русские сделки на рынке НХЛ $ 68 млн для Сергачёва, исторический контракт Самсонова! Все русские сделки на рынке НХЛ

Что ж, начало в «Торонто» выдалось для россиянина оптимистичным. Он провёл в воротах два периода против «Оттавы», не пропустил ни одного гола и сделал 16 сейвов. Полевые игроки «листьев» в это время организовали две шайбы, автором которых стал Йернкрок.

Действия Самсонова вселили сдержанный оптимизм в сердца фанатов «листьев». Вот несколько их высказываний в соцсетях после игры.

«Само собой, что очень рано судить, но Илья Самсонов сегодня смотрелся солидно, отразив все 16 бросков. Если он сможет играть так каждый матч – спокойно и уравновешенно – то у «Торонто» в его лице появится настоящий джокер.

«Отличное начало его пребывания в «Торонто». Спокойствие в рамке, эффективное движение, удачные сейвы. Моменты у «Оттавы» были не самые опасные, но Самсонов очень хорошо с ними справился».

«Это всего лишь предсезонная игра, но Самсонов произвёл отличное впечатление в форме «Мэйпл Лифс».

ВИДЕО

Интересно, что в третьем периоде Самсонова сменил Кит Петруцелли, и американец сыграл гораздо хуже. Он пропустил три шайбы с 10 бросков, а «Оттава» одержала волевую победу. Впрочем, понятно, что поражению в предсезонном матче в «Торонто» никто всерьёз не огорчился.

«Первая игра, были нервы. Во втором периоде было больше бросков, я чаще вступал в игру. Чувствую себя хорошо, только немного устал, потому что это предсезонка. Очень рад быть здесь. Всё нравится – команда, партнёры, болельщики. Всем спасибо за поддержку. С каждым днём я прибавляю. Когда буду полностью готов? Не знаю (смеётся). Может, в следующей игре. Может, после пары игр. Посмотрим», — сказал Самсонов журналистам после матча.

Помимо Ильи, в составе «Торонто» был ещё один россиянин – форвард Семён Дер-Аргучинцев. Он провёл на льду 14 с половиной минут, нанёс один бросок в створ и заработал показатель полезности «-1». Также в тренировочном лагере «Лифс» присутствуют Павел Гоголев и пока травмированный Михаил Абрамов, кроме того, «листья» ждут приезда Родиона Амирова из «Салавата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022