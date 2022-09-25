«Он может стать настоящим джокером!» Дебют россиянина Самсонова впечатлил фанов «Торонто»

За два периода против «Оттавы» Илья ни разу не пропустил и показал очень солидный хоккей.

Уже совсем скоро стартует новый сезон НХЛ, ну а конец сентября – традиционное время для контрольных матчей. Первыми на предсезонный лёд вышли «Торонто» и «Оттава», причём «листья» и «сенаторы» провели на «Скотиабанк-Арене» два матча с интервалом в четыре часа. Основа и резерв команд были примерно поровну размазаны по двум заявкам, но для большинства российских болельщиков наиболее интересной представлялась вторая игра, ведь в ней за «Мэйпл Лифс» должен был дебютировать голкипер Илья Самсонов.

Мы помним путь воспитанника магнитогорского хоккея в НХЛ. Самсонов подавал надежды в «Вашингтоне», но стал заложником своей нестабильности и разгильдяйства, что не позволило тренерскому штабу «Кэпиталз» сделать на него долгосрочную ставку. В «Торонто» Илья пока тоже подписался только на один сезон, и он должен стать для него определяющим. Самсонову предстоит самому себе доказать, что он способен быть первым номером амбициозного клуба НХЛ без всяких глупостей.

Что ж, начало в «Торонто» выдалось для россиянина оптимистичным. Он провёл в воротах два периода против «Оттавы», не пропустил ни одного гола и сделал 16 сейвов. Полевые игроки «листьев» в это время организовали две шайбы, автором которых стал Йернкрок.

Действия Самсонова вселили сдержанный оптимизм в сердца фанатов «листьев». Вот несколько их высказываний в соцсетях после игры.

«Само собой, что очень рано судить, но Илья Самсонов сегодня смотрелся солидно, отразив все 16 бросков. Если он сможет играть так каждый матч – спокойно и уравновешенно – то у «Торонто» в его лице появится настоящий джокер.

«Отличное начало его пребывания в «Торонто». Спокойствие в рамке, эффективное движение, удачные сейвы. Моменты у «Оттавы» были не самые опасные, но Самсонов очень хорошо с ними справился».

«Это всего лишь предсезонная игра, но Самсонов произвёл отличное впечатление в форме «Мэйпл Лифс».

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Интересно, что в третьем периоде Самсонова сменил Кит Петруцелли, и американец сыграл гораздо хуже. Он пропустил три шайбы с 10 бросков, а «Оттава» одержала волевую победу. Впрочем, понятно, что поражению в предсезонном матче в «Торонто» никто всерьёз не огорчился.

«Первая игра, были нервы. Во втором периоде было больше бросков, я чаще вступал в игру. Чувствую себя хорошо, только немного устал, потому что это предсезонка. Очень рад быть здесь. Всё нравится – команда, партнёры, болельщики. Всем спасибо за поддержку. С каждым днём я прибавляю. Когда буду полностью готов? Не знаю (смеётся). Может, в следующей игре. Может, после пары игр. Посмотрим», — сказал Самсонов журналистам после матча.

Помимо Ильи, в составе «Торонто» был ещё один россиянин – форвард Семён Дер-Аргучинцев. Он провёл на льду 14 с половиной минут, нанёс один бросок в створ и заработал показатель полезности «-1». Также в тренировочном лагере «Лифс» присутствуют Павел Гоголев и пока травмированный Михаил Абрамов, кроме того, «листья» ждут приезда Родиона Амирова из «Салавата».