$ 68 млн для Сергачёва, исторический контракт Самсонова! Все русские сделки на рынке НХЛ

Первый день работы трансферного рынка НХЛ в межсезонье-2022 ожидаемо подарил ряд громких сделок, и среди них не обошлось без значимых подписаний контрактов с российскими хоккеистами.

«Торонто» потерял двух наших игроков, зато подписал первого в своей истории русского вратаря, а «Тампа» вписала в историю Михаила Сергачёва и вернула блудного сына Наместникова.

Илья Самсонов будет бороться за позицию первого номера в «Торонто»

После того как «Вашингтон» расстался с Витеком Ванечеком, отдав чеха в «Нью-Джерси», показалось, что «Кэпиталз» предоставят очередной шанс Илье Самсонову, однако «столичные» удивили, не став даже делать россиянину квалификационное предложение.

В результате магнитогорец сменил статус ОСА на НСА и вышел на рынок свободных агентов, но пробыл там недолго. В первые же минуты открытия трансферного окна инсайдеры сообщили о согласовании Ильёй контракта с «Торонто», а вскоре подоспело и официальное подтверждение сделки от «листьев». С «Мэйпл Лифс» Самсонов подписал однолетнее соглашение на сумму $ 1,8 млн.

Весьма скромные деньги (даже меньше, чем вратарь зарабатывал в прошлом сезоне в «Вашингтоне»), однако будем честными: на свой первый «жирный» контракт нестабильный и имеющий периодические проблемы с дисциплиной 25-летний Самсонов пока не заработал. Новый шанс сделать это Илье предоставится в «Торонто», где россиянин постарается выиграть конкуренцию у Мэтта Мюррея, которого «листья» только что выменяли из «Оттавы». «Золотые» годы Мюррея остались в «Питтсбурге», в последние годы его мучают травмы, так что у Самсонова есть все шансы. Но, конечно, только в том случае, если Илья сам покажет свой лучший хоккей и правильное отношение к делу.

«Торонто», таким образом, полностью сменил вратарскую бригаду по сравнению с прошлым сезоном: место дуэта Мразек-Кэмпбелл заняла пара Мюррей-Самсонов. Интересно, это поможет «листьям» наконец преодолеть первый раунд плей-офф?

Михеев едет в «Ванкувер» за новым статусом и деньгами, Любушкин вернулся в клуб-аутсайдер

Самсонов остался единственным россиянином в «Торонто», так как Илья Любушкин и Илья Михеев покинули провинцию Онтарио. При этом уход воспитанника омского хоккея не стал каким-то сюрпризом: после лучшего сезона в НХЛ было очевидно, что Михееву тесно как в составе, так и в платёжке «листьев».

У форварда было несколько предложений, а в результате он выбрал «Ванкувер», где получил четырёхлетний контракт с зарплатой в $ 4,75 млн в год. Это отличный вызов для универсального трудяги Михеева, который в составе «Кэнакс» может рассчитывать на место в топ-6, что поможет ему ещё сильнее раскрыть его бомбардирский потенциал. Своей работой Илья заслужил контракт на такой срок и на такие деньги, но вряд ли это для него потолок. В «Ванкувере» же теперь собирается настоящая русская диаспора: Подколзин, Кузьменко и Михеев могут помочь друг другу в адаптации и проявлении лучших качеств.

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Что касается Любушкина, то он тоже получил прибавку к зарплате, заключив двухлетний контракт с «Баффало» с кэпхитом $ 2,75 млн. Правда, жаль, что крепкий защитник-домосед вновь возвращается в беспросветного аутсайдера НХЛ: до перехода в «Торонто» в прошлом сезоне Илья три с половиной года провёл в «Аризоне». С другой стороны, солидное игровое время в стане «клинков» россиянину обеспечено, а там, глядишь, и с точки зрения результатов у «Сэйбрз» что-нибудь поправится.

«Тампа» вернула Наместникова…

«Молнии» приросли ещё одним российским хоккеистом — в стан «Тампы» вернулся Владислав Наместников. В 2011-м форвард был выбран «Лайтнинг» в первом раунде драфта, медленно, но постепенно развивался в системе клуба, а затем несколько неожиданно был обменян в «Рейнджерс» по ходу лучшего сезона в карьере. Следующие четыре года Влад провёл в постоянных разъездах по клубам НХЛ, но нигде не мог вернуться на прежний уровень. Возможно, возвращение в «Тампу» поможет 29-летнему форварду по-настоящему перезагрузить карьеру.

… и выписала рекордный контракт Сергачёву!

Восемь лет и $ 68 млн — за Михаила Сергачёва можно только порадоваться! Стабильная и сильная игра российского защитника за «Тампу» привела к тому, что «молнии» надолго забронировали воспитанника нижнекамского хоккея, причём сделали это за год до истечения его предыдущего контракта.

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Заслужил ли Сергачёв такой «жирный» договор, который через год сделает его самым высокооплачиваемым защитником «Тампы» (да, даже в обход Хедмана) и самым дорогим русским дефом в истории? Пожалуй, «молнии» слегка переплатили хоккеисту, который не слишком продуктивен в атакующих действиях. С другой стороны, в этот контракт зашиты бонусы за надёжность на льду, трудолюбие и работоспособость, лояльность к клубу и, конечно, за два Кубка Стэнли.