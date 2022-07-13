$ 68 млн для Сергачёва, исторический контракт Самсонова! Все русские сделки на рынке НХЛ

Первый день работы трансферного рынка НХЛ в межсезонье-2022 ожидаемо подарил ряд громких сделок, и среди них не обошлось без значимых подписаний контрактов с российскими хоккеистами.
«Торонто» потерял двух наших игроков, зато подписал первого в своей истории русского вратаря, а «Тампа» вписала в историю Михаила Сергачёва и вернула блудного сына Наместникова.
Илья Самсонов будет бороться за позицию первого номера в «Торонто»
После того как «Вашингтон» расстался с Витеком Ванечеком, отдав чеха в «Нью-Джерси», показалось, что «Кэпиталз» предоставят очередной шанс Илье Самсонову, однако «столичные» удивили, не став даже делать россиянину квалификационное предложение.
В результате магнитогорец сменил статус ОСА на НСА и вышел на рынок свободных агентов, но пробыл там недолго. В первые же минуты открытия трансферного окна инсайдеры сообщили о согласовании Ильёй контракта с «Торонто», а вскоре подоспело и официальное подтверждение сделки от «листьев». С «Мэйпл Лифс» Самсонов подписал однолетнее соглашение на сумму $ 1,8 млн.
Весьма скромные деньги (даже меньше, чем вратарь зарабатывал в прошлом сезоне в «Вашингтоне»), однако будем честными: на свой первый «жирный» контракт нестабильный и имеющий периодические проблемы с дисциплиной 25-летний Самсонов пока не заработал. Новый шанс сделать это Илье предоставится в «Торонто», где россиянин постарается выиграть конкуренцию у Мэтта Мюррея, которого «листья» только что выменяли из «Оттавы». «Золотые» годы Мюррея остались в «Питтсбурге», в последние годы его мучают травмы, так что у Самсонова есть все шансы. Но, конечно, только в том случае, если Илья сам покажет свой лучший хоккей и правильное отношение к делу.
«Торонто», таким образом, полностью сменил вратарскую бригаду по сравнению с прошлым сезоном: место дуэта Мразек-Кэмпбелл заняла пара Мюррей-Самсонов. Интересно, это поможет «листьям» наконец преодолеть первый раунд плей-офф?
Михеев едет в «Ванкувер» за новым статусом и деньгами, Любушкин вернулся в клуб-аутсайдер
Самсонов остался единственным россиянином в «Торонто», так как Илья Любушкин и Илья Михеев покинули провинцию Онтарио. При этом уход воспитанника омского хоккея не стал каким-то сюрпризом: после лучшего сезона в НХЛ было очевидно, что Михееву тесно как в составе, так и в платёжке «листьев».
У форварда было несколько предложений, а в результате он выбрал «Ванкувер», где получил четырёхлетний контракт с зарплатой в $ 4,75 млн в год. Это отличный вызов для универсального трудяги Михеева, который в составе «Кэнакс» может рассчитывать на место в топ-6, что поможет ему ещё сильнее раскрыть его бомбардирский потенциал. Своей работой Илья заслужил контракт на такой срок и на такие деньги, но вряд ли это для него потолок. В «Ванкувере» же теперь собирается настоящая русская диаспора: Подколзин, Кузьменко и Михеев могут помочь друг другу в адаптации и проявлении лучших качеств.
Что касается Любушкина, то он тоже получил прибавку к зарплате, заключив двухлетний контракт с «Баффало» с кэпхитом $ 2,75 млн. Правда, жаль, что крепкий защитник-домосед вновь возвращается в беспросветного аутсайдера НХЛ: до перехода в «Торонто» в прошлом сезоне Илья три с половиной года провёл в «Аризоне». С другой стороны, солидное игровое время в стане «клинков» россиянину обеспечено, а там, глядишь, и с точки зрения результатов у «Сэйбрз» что-нибудь поправится.
«Тампа» вернула Наместникова…
«Молнии» приросли ещё одним российским хоккеистом — в стан «Тампы» вернулся Владислав Наместников. В 2011-м форвард был выбран «Лайтнинг» в первом раунде драфта, медленно, но постепенно развивался в системе клуба, а затем несколько неожиданно был обменян в «Рейнджерс» по ходу лучшего сезона в карьере. Следующие четыре года Влад провёл в постоянных разъездах по клубам НХЛ, но нигде не мог вернуться на прежний уровень. Возможно, возвращение в «Тампу» поможет 29-летнему форварду по-настоящему перезагрузить карьеру.
… и выписала рекордный контракт Сергачёву!
Восемь лет и $ 68 млн — за Михаила Сергачёва можно только порадоваться! Стабильная и сильная игра российского защитника за «Тампу» привела к тому, что «молнии» надолго забронировали воспитанника нижнекамского хоккея, причём сделали это за год до истечения его предыдущего контракта.
Заслужил ли Сергачёв такой «жирный» договор, который через год сделает его самым высокооплачиваемым защитником «Тампы» (да, даже в обход Хедмана) и самым дорогим русским дефом в истории? Пожалуй, «молнии» слегка переплатили хоккеисту, который не слишком продуктивен в атакующих действиях. С другой стороны, в этот контракт зашиты бонусы за надёжность на льду, трудолюбие и работоспособость, лояльность к клубу и, конечно, за два Кубка Стэнли.
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