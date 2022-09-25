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Александр Шаров оформил покер за «Сибирь» в КХЛ и установил рекорд, 25 сентября 2022 года, видео голов

Уникальное событие в КХЛ! Игрок «Сибири» оформил покер и вошёл в историю лиги
Павел Панышев
Александр Шаров оформил покер за «Сибирь»
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Лучший матч в карьере Александра Шарова.

В последние годы «Сибирь» справедливо регулярно критиковали. Команда из Новосибирска зачастую оказывалась вне зоны плей-офф, приглашала слабых легионеров, да и просто показывала не тот хоккей, которого от неё ждали требовательные местные болельщики.

Однако с приходом на пост главного тренера Андрея Мартемьянова результаты сибиряков начали меняться в лучшую сторону. Да, хоккей новосибирцы в плане зрелищности по-прежнему демонстрируют далеко не самый яркий, но стал появляться определённый результат. Сейчас «Сибирь» расположилась в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции, уже успев победить в шести встречах.

Сегодня «Сибирь» одержала победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 5:4 (3:1, 0:2, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 5
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галузин (Яремчук, Рассказов) – 02:42 (5x4)   1:1 Бутузов (Шаров, Бек) – 06:20 (5x4)   1:2 Шаров (Бек, Мёрфи) – 13:39 (5x4)   1:3 Шаров (Аланов, Чайковски) – 16:23 (5x5)   2:3 Яремчук (Руа) – 22:42 (5x5)   3:3 Волгин (Граовац) – 35:23 (5x5)   3:4 Шаров (Чайковски, Пьянов) – 54:54 (5x5)   4:4 Галузин (Яремчук, Уилсон) – 56:19 (5x5)   4:5 Шаров (Пьянов, Александров) – 63:22 (3x3)

В составе победителей покер оформил нападающий Александр Шаров, также забивший решающий гол в дополнительное время. Ещё одну шайбу у «Сибири» забросил форвард Владимир Бутузов (Шаров – в ассистентах).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Сашу Шарова с хет-триком поздравляю, боролся много, и голы хорошие. С покером? Ну, с покером. Кошмар какой. Солист! На следующую игру не поставлю его. Шутка, конечно. Шаров выиграл много борьбы сегодня, чего в предыдущих матчах не очень было видно. Он умеет обыгрывать и забивать — это однозначно. Сегодня у него были трудовые голы, не грязные, а именно трудовые. Последним голом я, честно говоря, восхищён: приличная пауза, хладнокровно разобрался», — заявил после матча главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Таким образом, 26-летний форвард впервые в своей карьере стал автором покера. Ранее он не забрасывал более двух шайб за матч. Также Шаров стал первым игроком «Сибири», забросившим четыре шайбы в одной игре Континентальной лиги. Александр вошёл в историю лиги, уникальное событие для него и всей КХЛ!

Если копнуть глубже, то можно увидеть интересную деталь. Итак, вот игроки «Сибири», набиравшие пять и более очков в одном матче КХЛ: Йори Лехтеря — 1+4 со «Спартаком» (17.09.2012), Александр Шаров — 4+1 с «Витязем» (25.09.2022). Их, этих самых игроков, всего лишь двое.

Так что, помимо всего прочего, Шаров повторил клубное достижение Лехтери десятилетней давности по набранным баллам за игру. Правда, Йори, в отличие от Александра, до покера не добрался, выступив по большей части отменным ассистентом.

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