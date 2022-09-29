Хоккей ждёт неизбежная революция? Учёные лоббируют эпохальные изменения самой мужской игры

Несколько лет назад одной из главных внехоккейных тем в Америке был иск бывших тафгаев к НХЛ. Он последовал после смертей нескольких бывших бойцов: считалось, что постоянные сотрясения мозга вели к головным болям, которые тафгаи заглушали таблетками и наркотиками, что и приводило их к печальному исходу.

Комиссионер НХЛ Гари Бэттмен публично заявил, что связи между сотрясениями мозга и развитием хронической энцефалопатии якобы не существует с научной точки зрения. Бывший силовик «Чикаго» Дэн Карсилло, который стал основным спикером судящейся группы игроков, постоянно критиковал босса лиги, а после введения Бэттмена в Зал славы заявил: «Это настоящая пощёчина для семей Стива Монтадора, Рика Райпьена, Дерека Бугара, Боба Проберта и Уэйда Белака. Беттмэн приложил руку к каждой из этих смертей, скрывая информацию о рисках, которым они подвергались, когда выполняли свою работу».

В 2018-м один бывший хоккеист вообще предложил запретить силовую борьбу, и этим хоккеистом был Эрик Линдрос. Вряд ли бы 18-летний Эрик, пробивавший себе путь в НХЛ мясом и плечами, уже тогда выбивавший людей из строя, поверил бы в то, что через 30 лет будет выступать за полный запрет силовой. Однако сам Линдрос знает, что говорит — из-за последствий сотрясений он так и не стал настоящей суперзвездой уровня Гретцки или Лемье, а силовой от Скотта Стивенса прикончил его карьеру.

Линдрос сравнивал свою игру в НХЛ 90-х с ветеранским хоккеем: «Когда я выступал в НХЛ, тот хоккей был невероятно силовым, однако когда я сейчас выхожу на лёд, то получаю не меньше удовольствие от игры, чем тогда. Сейчас нам уже не нужно врезаться друг в друга, но это точно так же весело. В лиге без силового контакта нет и сотрясений».

Эрик Линдрос Фото: nhl.com

Союзником Линдроса был знаменитый вратарь Кен Драйден, который после окончания карьеры стал сенатором и писателем. Драйден тогда же заявлял: «Сотрясения будут случаться — вопрос в том, насколько сильно мы можем сократить их количество. Пока основные надежды связаны с улучшением экипировки, с тем, что лучший шлем поможет защитить голову. Но пока это не работает».

Другим аргументом канадской легенды было то, что игра значительно ускорилась. Во времена игровой карьеры Драйдена смены продолжались по две минуты, у игроков было куда больше пространства на льду, больше времени для принятия решений, они могли успеть уйти от силового. Сейчас смены стали короче, темп игры намного ускорился, и хоккей намного больше напоминает хаотичное броуновское движение — с той разницей, что столкновение этих частиц на льду может привести к тяжёлым последствиям.

Очередной шаг на пути к большей безопасности игры предлагают сделать учёные. На днях телекомпания TSN рассказала об исследовании канадского доктора Чарльза Тэйтора — нейрохирурга с 50-летним стажем, который почти всю свою карьеру занимается проблемой сотрясений в хоккее: за это Тэйтор вошёл в канадский Зал спортивной славы.

Что же предлагает человек с безупречной репутацией? Прямо сейчас в канадском хоккее силовая борьба разрешена с 13 лет, причём несколько лет назад этот возраст составлял 11 лет. Доктор отмечает, что введение силовых с детского возраста было связано с предположением, что такой шаг поможет молодым игрокам научиться лучше хитовать, но подтверждений этой гипотезы не нашлось.

Доктор Чарльз Тэйтор Фото: Keith Beaty/Getty Images

В исследовании приняли участие 87 молодых игроков — как мужчин, так и женщин — которые получали сотрясения мозга. У 34 из них оно наступило в результате силовой борьбы. Кроме того, у 70 из 87 игроков развился так называемый посткоммоционный (или постконтузионный) синдром, который может приводить к повышенной усталости, проблемам в памяти, снижению уровня интеллекта и депрессии.

Исходя из этого, Тэйтор предлагает повысить возраст, при котором разрешена силовая борь-ба, до 18 лет — по его мнению, это поможет предотвратить 85% сотрясений, связанных с силовой борьбой. Для этого доктор предлагает запретить несовершеннолетним играть в Канадской юниорской лиге, где силовая разрешена. «Отложите их дебют в CHL до 18 лет. Это не такая уж и высокая цена. Можем ли мы оценить стоимость одного здорового мозга?».

При этом Тэйтор в предшествующие годы делал заявления и о последствиях сотрясений во взрослом хоккее. Например, упомянутое в начале текста заявление Бэттмена доктор прокомментировал так: «Есть минимум одна связь между сотрясениями и повреждениями мозга — это Стив Монтадор. Пусть Бэттмен вспоминает это имя каждый раз, когда говорит, что такой связи нет». Доктор заявил, что у бойца «Чикаго» были 19 сотрясений и подтверждённая энцефалопатия на биопсии мозга.

Стив Монтадор Фото: Rocky Widner/Getty Images

И рано или поздно эта волна дойдёт и до самой НХЛ, потому что сам хоккей будет меняться. Во времена Билла Мастертона, в 60-е, считалось, что шлем — это для трусишек и девочек. Смерть Мастертона ничего не изменила, народ всё равно играл без касок довольно долго. Сейчас случаи, подобные травмам Скотта Сабурина или Джуджхара Хайры, которые какое-то время просто лежали на льду неподвижно, будут лишним доводом за шаги к запрету силовой: попробуй тут сказать что-то про традиции и украшение игры, когда на льду лежит человек в непонятном состоянии.

И вопрос не в том, будут ли дальнейшие послабления правил, которые снизили бы риск травматичности. Они будут — и хоккейным консерваторам это наверняка не понравится, но это неизбежно, как заход и восход солнца. Вопрос будет только в размере этих уступок — будем ли мы ещё узнавать старый хоккей или нет.