Первый русский хет-трик предсезонки НХЛ! Гущин готов ехать в Чехию злить Гашека

Данил Гущин стал лучшим снайпером «Сан-Хосе» на предсезонке и сделал заявку на попадание в основу.

Миниатюрный нападающий с поразительным чутьём на голы и отличным броском Данил Гущин пробивает себе место в основу «Сан-Хосе». Он отлично проявил себя на турнире новичков, а затем продолжил делать то же самое в тренировочном лагере основной команды. Россиянин выдерживает конкуренцию, которая в атаке у «акул» очень серьёзная. «Он скоростной, использует свои сильные стороны, как и должен любой молодой игрок», — так объяснил своё решение оставить Гущина в составе главный тренер Дэвид Куинн.

В первом товарищеском матче Гущин отметился голом и результативной передачей, а сегодня с «Вегасом» оформил хет-трик – первый русский хет-трик на этой предсезонке НХЛ! Первый гол он забил в большинстве в середине второго периода, после прекрасной передачи Томаша Гертла. Дубль случился через 10 минут в быстрой атаке – у россиянина было время переложить шайбу на удобную и прицелиться. «Хорошо сыграли на форчеке, Гаджович завладел шайбой и отдал её мне, я сразу бросил», — сказал герой матча.

И, наконец, в третьем периоде Данил забросил свою третью шайбу – спасибо Филу Кесселу, который неожиданно упал и потерял шайбу. Гущин её подхватил и опять продемонстрировал возможности своего броска.

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Гущин с четырьмя голами в двух матчах стал лучшим снайпером команды на предсезонке. Дальше «акулы» отправляются в Европу, где сначала сыграют с «Айсбереном» в Берлине, а затем поедут в Прагу открывать сезон против «Нэшвилла».

«У Гущина, как и у остальных игроков, которые борются за место в составе, сегодня был последний шанс произвести впечатление на тех, кто принимает решения в клубе. И, похоже, Гущин привёл настолько хороший аргумент, насколько мог – хет-трик в матче с «Вегасом», который выставил практически полноценный энхаэловский состав», — пишет The Mercury News.

«Есть одна тёмная лошадка, которая делает заявку на место в составе «Сан-Хосе». Данил Гущин надеется пережить завтрашние сокращения состава, и сегодняшний хет-трик в ворота «Вегаса» должен ему в этом помочь», — соглашается блог Fear The Fin.

Любопытно, что изначально Гущин должен был играть не с «Вегасом», а с «Анахаймом» — «акулы» разделили состав и проводили два матча одновременно. Но в последний момент россиянина поменяли с Вильямом Эклундом в другую половину команды, о чём пошутил помощник главного тренера «Шаркс» Скотт Гордон, который руководил командой в матче с «утками» и проиграл 1:4.

«Не знал, что Гущин оформил хет-трик. Теперь расстроился из-за этой перестановки. Может, Куинни знал что-то, чего я не знал… Я с ним об этом поговорю. Это три гола, они могли бы сравнять нам счёт. Но он играл не у нас.

Я с самого начала был под впечатлением от Гущина. Он выглядел спокойным, чего обычно не ждёшь от первогодок. Он становился лучше с каждым днём», — сказал Гордон.

Судя по всему, Гущин вполне готов ехать в Чехию злить Доминика Гашека, который не смог помешать НХЛ привезти россиян в Европу. Совсем скоро узнаем, попал ли он в состав – на понедельник у «акул» запланирована тренировка на берлинском льду.