Безвольный позор ЦСКА и историческая победа «Авангарда». Итоги дня КХЛ

1 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча регулярки. Кратко подводим их итоги.

Между раскаткой и первым вбрасыванием в омском матче прошло больше часа, в который уместили масштабную церемонию открытия и напутствия официальных лиц. Возможно, из-за долгого ожидания начало матча выглядело диковато: у обеих команд процент брака зашкаливал

Первую шайбу в официальных матчах на «G-Drive Арене» забросил форвард «Сибирских Снайперов» — ну а первый гол в матчах КХЛ на счету защитника «Сибири» Тревора Мёрфи, который прошил Демченко мощнейшим броском от синей. В целом гости контролировали ход матча, хотя играли вторым номером — «Авангард» отвечал в основном индивидуальными выпадами от Толчинского. В середине игры «Сибирь» удвоила счёт, но шайбу Голубева отменили — Дмитрий Овчинников слишком явно залез в офсайд.

Однако своё слово сказало омское большинство, которое не ухудшается даже при провальном старте. Сначала Береглазов забил в раздевалку, а потом в середине третьего периода Рид Буше забросил победную шайбу. После этого у гостей, которые отдыхали на два дня меньше «Авангарда», совсем закончился бензин, и «Авангард» довольно спокойно довёл матч до победы.

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«Ак Барс» продолжает разочаровывать в первую очередь игрой — прошёл уже месяц, но никаких улучшений на льду не видно, фантастическая по уровню мастерства атака до сих пор мучается на льду, и исключений практически нет. Казалось бы, в игре с «Амуром», на котором недавно Эрик О’Делл набил покер, можно исправиться.



Но у гостей были совсем другие планы, и за три минуты они шокировали хозяев. Два большинства подряд закончились провалами — сначала выскочивший со скамейки Шаров реализовал выход на одинокого Мифтахова. Позже Чудинов крайне неудачно отдал пас, и после рикошета Махановский использовал второе рандеву с голкипером «Ак Барса».

Команда Знарка продолжила долбить по воротам (в прошлом матче у них 41 бросок, в сегодняшнем тоже), и это принесло эффект. Сначала Радулов быстро сократил отставание до одной шайбы, а уже в третьем периоде четвёртое звено нарисовало простую, но эффективную комбинацию, которую реализовал Дыняк. В овертайме многострадальное большинство «Ак Барса» после нескольких добиваний всё-таки родило победный гол.

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ЦСКА трясёт примерно так же, как и в первые недели прошлого сезона КХЛ. Правда, тогда команда, декларировавшая «советский» хоккей, с трудом вымучивала шайбы — сейчас проблемы появились и в обороне, которая была сверхнадёжной. Казалось бы, уж с «Куньлунем» (19 пропущенных шайб за четыре последних матча) проблем не будет.

До третьего периода их почти и не было. Счёт открыл Сергей Плотников, в самой концовке первого периода забросивший почти с нулевого угла. Через три минуты Каменев удвоил счёт, а на ответную шайбу «Куньлуня» Прохор Полтапов ответил уже через 22 секунды. Уже перед вторым перерывом проваливающий старт сезона Даррен Диц забил в большинстве.



Однако икс-фактором «Куньлуня» оказался арендованный у «Локомотива» 18-летний Александр Перевалов: в родном клубе он вряд ли бы претендовал на место в первом звене. Сначала он сократил разницу до минимума, а в концовке перевёл игру в овертайм, причём сыграл невероятно хладнокровно для своего возраста. Более того, Перевалов забил и решающий буллит, который принёс его клубу вторую победу над ЦСКА за 10 дней.

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Посещаемость этого сезона КХЛ — чуть ли не главный провал в первом месяце регулярки. Однако Минск всегда был одним из локомотивов зрительского интереса лиги, и сегодня «Минск-Арена» собрала аншлаг: выходной + звёздный соперник = 15 005 зрителей и пока лучший результат в лиге. Побить его могут только сами минчане.



Однако игра болельщикам вряд ли понравилась. Тон ей задала очередная результативная ошибка Алексея Емелина — Марат Хайруллин перехватил у него шайбу, когда защитник готовился бросать, и вышел на одинокого Шостака. Впрочем, Варфоломеев очень быстро счёт сравнял.



СКА снова вышел вперёд во втором периоде: сначала зашёл наброс Никиты Камалова. Потом «Динамо» должно было забивать при выходе «3 в 1», но вместо этого через пять секунд пропустило от Яшкина, бросавшего почти со входа в зону. В концовке периода Александр Волков своей шайбой почти убил интригу. Ну а точку в матче поставил Максим Грошев: форвард, о котором многие стали забывать, забросил вторую шайбу в сезоне — и вторую в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 2 октября