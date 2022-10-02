Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 1 октября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание КХЛ на 2 октября 2022

Безвольный позор ЦСКА и историческая победа «Авангарда». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Историческая победа «Авангарда»
Комментарии
«Ак Барс» вымучил победу, проигрывая 0:2, а СКА снова непринуждённо побеждает.

1 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось четыре матча регулярки. Кратко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи (Пьянов, Бутузов) – 10:41 (5x4)   1:1 Береглазов (Грицюк) – 39:17 (5x4)   2:1 Буше (Ярош, Толчинский) – 49:28 (5x4)

Между раскаткой и первым вбрасыванием в омском матче прошло больше часа, в который уместили масштабную церемонию открытия и напутствия официальных лиц. Возможно, из-за долгого ожидания начало матча выглядело диковато: у обеих команд процент брака зашкаливал

Первую шайбу в официальных матчах на «G-Drive Арене» забросил форвард «Сибирских Снайперов» — ну а первый гол в матчах КХЛ на счету защитника «Сибири» Тревора Мёрфи, который прошил Демченко мощнейшим броском от синей. В целом гости контролировали ход матча, хотя играли вторым номером — «Авангард» отвечал в основном индивидуальными выпадами от Толчинского. В середине игры «Сибирь» удвоила счёт, но шайбу Голубева отменили — Дмитрий Овчинников слишком явно залез в офсайд.

Однако своё слово сказало омское большинство, которое не ухудшается даже при провальном старте. Сначала Береглазов забил в раздевалку, а потом в середине третьего периода Рид Буше забросил победную шайбу. После этого у гостей, которые отдыхали на два дня меньше «Авангарда», совсем закончился бензин, и «Авангард» довольно спокойно довёл матч до победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Шаров (Комаров, Калниньш) – 21:46 (5x5)   0:2 Махановский – 24:55 (4x5)   1:2 А. Радулов (Зарипов, Семёнов) – 29:02 (5x5)   2:2 Дыняк (Глухов) – 42:39 (5x5)   3:2 Кагарлицкий (А. Радулов) – 64:16 (4x3)

«Ак Барс» продолжает разочаровывать в первую очередь игрой — прошёл уже месяц, но никаких улучшений на льду не видно, фантастическая по уровню мастерства атака до сих пор мучается на льду, и исключений практически нет. Казалось бы, в игре с «Амуром», на котором недавно Эрик О’Делл набил покер, можно исправиться.

Но у гостей были совсем другие планы, и за три минуты они шокировали хозяев. Два большинства подряд закончились провалами — сначала выскочивший со скамейки Шаров реализовал выход на одинокого Мифтахова. Позже Чудинов крайне неудачно отдал пас, и после рикошета Махановский использовал второе рандеву с голкипером «Ак Барса».

Команда Знарка продолжила долбить по воротам (в прошлом матче у них 41 бросок, в сегодняшнем тоже), и это принесло эффект. Сначала Радулов быстро сократил отставание до одной шайбы, а уже в третьем периоде четвёртое звено нарисовало простую, но эффективную комбинацию, которую реализовал Дыняк. В овертайме многострадальное большинство «Ак Барса» после нескольких добиваний всё-таки родило победный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 4
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников – 19:35 (5x5)   0:2 Каменев (Окулов, Соркин) – 22:53 (5x5)   1:2 Поллок (Челиос, Лесли) – 28:57 (5x5)   1:3 Полтапов (Юртайкин, Провольнев) – 29:19 (5x5)   1:4 Диц (Соркин, Окулов) – 37:38 (5x4)   2:4 Броссо (Ип, Фу) – 45:39 (5x5)   3:4 Перевалов (Шульц) – 55:30 (5x5)   4:4 Перевалов (Фу) – 59:01 (5x5)   5:4 Перевалов – 65:00 (ПБ)

ЦСКА трясёт примерно так же, как и в первые недели прошлого сезона КХЛ. Правда, тогда команда, декларировавшая «советский» хоккей, с трудом вымучивала шайбы — сейчас проблемы появились и в обороне, которая была сверхнадёжной. Казалось бы, уж с «Куньлунем» (19 пропущенных шайб за четыре последних матча) проблем не будет.

До третьего периода их почти и не было. Счёт открыл Сергей Плотников, в самой концовке первого периода забросивший почти с нулевого угла. Через три минуты Каменев удвоил счёт, а на ответную шайбу «Куньлуня» Прохор Полтапов ответил уже через 22 секунды. Уже перед вторым перерывом проваливающий старт сезона Даррен Диц забил в большинстве.

Однако икс-фактором «Куньлуня» оказался арендованный у «Локомотива» 18-летний Александр Перевалов: в родном клубе он вряд ли бы претендовал на место в первом звене. Сначала он сократил разницу до минимума, а в концовке перевёл игру в овертайм, причём сыграл невероятно хладнокровно для своего возраста. Более того, Перевалов забил и решающий буллит, который принёс его клубу вторую победу над ЦСКА за 10 дней.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2022, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин – 03:39 (5x5)   1:1 Варфоломеев – 06:41 (5x5)   1:2 Камалов – 21:49 (5x5)   1:3 Яшкин (Педан) – 24:11 (5x5)   1:4 Волков (Жафяров) – 36:18 (5x5)   1:5 Грошев – 58:01 (4x5)

Посещаемость этого сезона КХЛ — чуть ли не главный провал в первом месяце регулярки. Однако Минск всегда был одним из локомотивов зрительского интереса лиги, и сегодня «Минск-Арена» собрала аншлаг: выходной + звёздный соперник = 15 005 зрителей и пока лучший результат в лиге. Побить его могут только сами минчане.

Однако игра болельщикам вряд ли понравилась. Тон ей задала очередная результативная ошибка Алексея Емелина — Марат Хайруллин перехватил у него шайбу, когда защитник готовился бросать, и вышел на одинокого Шостака. Впрочем, Варфоломеев очень быстро счёт сравнял.

СКА снова вышел вперёд во втором периоде: сначала зашёл наброс Никиты Камалова. Потом «Динамо» должно было забивать при выходе «3 в 1», но вместо этого через пять секунд пропустило от Яшкина, бросавшего почти со входа в зону. В концовке периода Александр Волков своей шайбой почти убил интригу. Ну а точку в матче поставил Максим Грошев: форвард, о котором многие стали забывать, забросил вторую шайбу в сезоне — и вторую в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 2 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022