Главных звёзд сезона КХЛ срубили травмы. И что теперь делать «Автомобилисту»?

На одного из лидеров КХЛ внезапно обрушились большие проблемы. Первая команда Востока – «Автомобилист» – стремительно теряет своих звёзд. Чуть больше суток назад екатеринбуржцы поместили в список травмированных Стефана Да Косту, а сегодня открыли больничный лист Сергею Широкову. Выпавшие нападающие вместе с партнёром по тройке – Бруксом Мэйсеком – возглавляют рейтинг лучших бомбардиров лиги. Каждый из игроков набрал на старте чемпионата по 17 очков.

В «Автомобилисте» поделились с «Чемпионатом» надеждой на скорейшее возвращение Да Косты, но негативно оценили перспективы Широкова. Ему, как утверждает директор клуба Максим Рябков, может потребоваться операция. Более глубокое медицинское обследование, которое определит степень воздействия на организм капитана, пройдёт завтра.

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Двумя игроками лазарет «Авто» не исчерпывается. «Безусловно, нам очень жаль, мы за последние четыре матча по одному игроку основного состава теряем. С «Сибирью» травму получил защитник Джесси Блэкер, с «Куньлунем» мы лишились Павла Куликова – центра сдерживающего звена. С «Ак Барсом» травмировался Да Коста, с «Салаватом» – Широков. Это мы ещё молчим, что летом потеряли на длительный срок Макеева. По сути, «Автомобилист» остался без первого звена. Что поделать, будем работать дальше», – рассказал «Чемпионату» Рябков.



В такой ситуации руководителям уральского клуба можно лишь посочувствовать. На протяжении последних пяти лет щедрость спонсоров вполне позволяла «Авто» бороться за место среди грандов. Но всякий раз организации что-то мешало: ошибки управления, сомнительный тренер, демотивированные легионеры…



Этим летом в Екатеринбурге наконец дождались команды, которая:

а) даёт результат;

б) доставляет эстетическое удовольствие.



В 13 матчах «Автомобилист» потерпел только четыре поражения и вознёсся на первую ступень таблицы Восточной конференции. Кроме того, банда Николая Заварухина демонстрирует невероятные цифры при реализации большинства, используя почти каждую третью попытку, и наряду со СКА лидирует по общему количеству заброшенных шайб (47).

Залог успеха «Авто» – игра ведущих форвардов. Да Коста, вряд ли готовый занести себе в актив предыдущий сезон, в новом засверкал привычными гранями. Француз вышел на фантастически стабильный уровень – лишь три игры он завершил без набранных очков.

Стефан Да Коста Фото: Официальный сайт ХК «Автомобилист»

Широков не отметился подобным постоянством – в начале чемпионата и вовсе могло показаться, что «Автомобилист» ошибся с приглашением ветерана. Однако, нащупав игровой ритм, 36-летний нападающий пришёл в себя и выдал несколько мощных вспышек: например, «привёз» по дублю «Авангарду» и «Куньлуню», а для своего бывшего клуба – «Спартака» – не пожалел и хет-трика.

По косвенным признакам можно сделать вывод, что Широков играл не менее важную роль в раздевалке екатеринбургской команды. Сразу после перехода из московского клуба в уральский Сергей стал капитаном, хотя хоккеистов, давно выступающих с эмблемой в виде буквы «А» на груди, в «Автомобилисте» достаточно. Даже по телекартинке было очевидно, что Широков придавал одноклубникам особенно мощный импульс: несмотря на почтенный по спортивным меркам возраст, нападающий бурно реагировал на любое взятие ворот, эмоционально спорил с судьями, а в паузах порой руководил оперативными «совещаниями» с одноклубниками.

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Что будет с «Автомобилистом» теперь – вопрос непраздный. Потеря одного Широкова – удар, который невозможно не заметить. Но пока в обойме нет ещё и Да Косты, рассчитывать на прежний темп «Автомобилиста» его болельщикам не приходится. Остающийся в строю Мэйсек чаще завозил или заталкивал шайбу в ворота, а ещё один винт в спецбригаде большинства – Кёртис Валк – зарабатывает деньги в первую очередь передачами. Что делать, когда их некому отдавать?



С другой стороны, злоключения лидеров – шанс для тех, кто сидит за их спинами. Наверняка большего ждёт от себя Никита Трямкин, воспользоваться возможностью способен Олег Ли, а Анатолию Голышеву вполне по силам заменить одного из травмированных.



Но, пожалуй, главный выгодоприобретатель кадрового кризиса «Автомобилиста» – это «Ак Барс». За 10 дней казанцы сыграют с подопечными Николая Заварухина трижды. Позднее в октябре уральцы встретятся с ЦСКА, СКА и «Магниткой» – такой концентрации устрашающих соперников у «Авто» в этом сезоне ещё не было.