Космический гол «омского Дацюка» и безнадёжный «Трактор». Итоги игрового дня КХЛ

7 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о каждой игре.

В Мытищах «Куньлунь» принимал «Трактор», скатившийся уже на последнее место Восточной конференции. Челябинцы открыли счёт усилиями Бывальцева на 14-й минуте, в середине матча «драконы» отыгрались, когда Вереку помог рикошет от ноги Альмквиста. В третьем периоде команды обменялись голами: на точный бросок Капустина за две с небольшим минуты до сирены ответил Кейн. Развязка наступила в овертайме: Родевальд и Ип мастерски разорвали оборону «Трактора».

3:2 – победа китайской команды. У «Трактора» же четвёртое поражение кряду, и пока даже подписание Сергея Шумакова не помогает уральскому клубу, в игре которого сквозит полная безнадёга.

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«Северсталь» дома принимала «Спартак» и к первому перерыву вела в счёте: цели достиг дальний выстрел Хлыстова. Но на старте второго отрезка красно-белые дважды огорчили Шугаева, причём молодой форвард Заседа забил третий гол за три матча за «Спартак». В середине игры череповчане отыгрались благодаря шайбе Суворова, но в третьем периоде красно-белые дожали гостей.

Сначала Вароне отличился в большинстве, затем Квартальнов в очередной раз за сезон забил в меньшинстве. Контраргументов у «Северстали» не нашлось, и «Спартак» довёл дело до победы.

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В Санкт-Петербург в гости к практически непобедимому СКА пожаловал «Витязь». Подмосковная команда сумела не пропустить первой, противопоставить фавориту равный хоккей и самостоятельно открыть счёт на 10-й минуте. Кирилл Рассказов, которого тренер Раймо Сумманен в своё время называл «омским Дацюком», сотворил шедевр вполне в стиле Волшебника. Эх, если бы Рассказов клал такие голы не раз в год, а почаще – цены бы ему не было.

СКА отыгрался только на 28-й минуте, когда очередную пулю мимо вратаря соперника послал Хайруллин, но буквально через минуту неуступчивый «Витязь» вновь вырвался вперёд после гола Ежова. Но и в этот раз армейцы ответили в большинстве шайбой Воробьёва под занавес второго периода.

«Витязь» очень хотел стать первой командой, которая обыграет СКА в основное время в нынешнем сезоне, и на 47-й минуте дальний бросок Абросимова приблизил балашихинцев к мечте. Но у армейцев и с характером всё прекрасно в этой регулярке: Воробьёв оформил дубль, не дожидаясь нервного финиша основного времени. А за 47 секунд до сирены Василий Глотов и вовсе принёс СКА полновесную победу!

Блестящая сила воли и очередная победа – армейцы с Невы продолжают катком идти по дистанции регулярки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 8 октября