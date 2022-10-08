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Результаты матчей КХЛ 7 октября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей на 8 октября

Космический гол «омского Дацюка» и безнадёжный «Трактор». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ
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«Северсталь» вновь проиграла, а СКА вытаскивает даже тяжелейшие матчи.

7 октября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о каждой игре.

Турнирная таблица КХЛ
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Бурдасов, Карпухин) – 13:46 (5x5)   1:1 Верек (Хант, Вуд) – 30:57 (5x5)   1:2 Капустин (Пулккинен, Хохряков) – 45:16 (5x5)   2:2 Кейн (Челиос, Поллок) – 57:35 (5x5)   3:2 Ип (Родевальд, Челиос) – 62:45 (3x3)

В Мытищах «Куньлунь» принимал «Трактор», скатившийся уже на последнее место Восточной конференции. Челябинцы открыли счёт усилиями Бывальцева на 14-й минуте, в середине матча «драконы» отыгрались, когда Вереку помог рикошет от ноги Альмквиста. В третьем периоде команды обменялись голами: на точный бросок Капустина за две с небольшим минуты до сирены ответил Кейн. Развязка наступила в овертайме: Родевальд и Ип мастерски разорвали оборону «Трактора».

3:2 – победа китайской команды. У «Трактора» же четвёртое поражение кряду, и пока даже подписание Сергея Шумакова не помогает уральскому клубу, в игре которого сквозит полная безнадёга.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
1:0 Хлыстов (Пресс) – 13:35 (5x5)   1:1 Локтионов (Хохлачёв, Вишневский) – 21:35 (5x4)   1:2 Заседа (Вишневский, Талалуев) – 25:20 (6x5)   2:2 Суворов (Луговяк, Подшивалов) – 29:02 (5x5)   2:3 Вароне (Заседа) – 46:52 (5x4)   2:4 Квартальнов – 55:44 (4x5)

«Северсталь» дома принимала «Спартак» и к первому перерыву вела в счёте: цели достиг дальний выстрел Хлыстова. Но на старте второго отрезка красно-белые дважды огорчили Шугаева, причём молодой форвард Заседа забил третий гол за три матча за «Спартак». В середине игры череповчане отыгрались благодаря шайбе Суворова, но в третьем периоде красно-белые дожали гостей.

Сначала Вароне отличился в большинстве, затем Квартальнов в очередной раз за сезон забил в меньшинстве. Контраргументов у «Северстали» не нашлось, и «Спартак» довёл дело до победы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Рассказов (Старков, Шикин) – 09:28 (5x5)   1:1 Хайруллин (Зыков, Воробьёв) – 27:47 (5x4)   1:2 Ежов (Попов, Яровой) – 28:47 (5x5)   2:2 Воробьёв (Фальковский, Волков) – 39:04 (5x5)   2:3 Абросимов (Рассказов) – 46:56 (5x5)   3:3 Воробьёв (Моисеев) – 52:32 (5x5)   4:3 Глотов (Жафяров, Фальковский) – 59:14 (5x5)

В Санкт-Петербург в гости к практически непобедимому СКА пожаловал «Витязь». Подмосковная команда сумела не пропустить первой, противопоставить фавориту равный хоккей и самостоятельно открыть счёт на 10-й минуте. Кирилл Рассказов, которого тренер Раймо Сумманен в своё время называл «омским Дацюком», сотворил шедевр вполне в стиле Волшебника. Эх, если бы Рассказов клал такие голы не раз в год, а почаще – цены бы ему не было.

СКА отыгрался только на 28-й минуте, когда очередную пулю мимо вратаря соперника послал Хайруллин, но буквально через минуту неуступчивый «Витязь» вновь вырвался вперёд после гола Ежова. Но и в этот раз армейцы ответили в большинстве шайбой Воробьёва под занавес второго периода.

«Витязь» очень хотел стать первой командой, которая обыграет СКА в основное время в нынешнем сезоне, и на 47-й минуте дальний бросок Абросимова приблизил балашихинцев к мечте. Но у армейцев и с характером всё прекрасно в этой регулярке: Воробьёв оформил дубль, не дожидаясь нервного финиша основного времени. А за 47 секунд до сирены Василий Глотов и вовсе принёс СКА полновесную победу!

Блестящая сила воли и очередная победа – армейцы с Невы продолжают катком идти по дистанции регулярки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 8 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
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