Клубы НХЛ обменялись российскими игроками. Но пострадал от этой сделки «Авангард»

В НХЛ состоялся первый обмен по ходу нового сезона. Его фигурантами оказались два российских хоккеиста, которые ранее были выставлены на драфт отказов. В результате Клим Костин отправился в «Эдмонтон», а Дмитрий Саморуков стал игроком «Сент-Луиса».

Похоже, победителями в этой сделке стоит признать «нефтяников». Канадский клуб владеет, вероятно, лучшим нападающим планеты, но за спиной Коннора Макдэвида не так много сильных нападающих, поэтому любой достойный новичок способен сделать команду лучше.

Ограниченная конкуренция в боттом-6 «Эдмонтона» — реальный шанс Костина наконец закрепиться в лиге. В прошедшем сезоне он вовсе не был так плох, чтобы немедленно паковать чемоданы и ехать в КХЛ. Клим провёл 40 игр и поначалу активно набирал очки. Однако каждая неудача стремительно понижала котировки форварда, а изобилие крайних нападающих в «Сент-Луисе» не позволяло надеяться на доверие тренеров и стабильное место в основе.

После ссылки в АХЛ Костин перешёл в режим адаптации и до начала игр на вылет не мог найти себя. Но на стартовых стадиях плей-офф россиянин открылся с новой стороны: в восьми первых матчах Костин набрал шесть очков. А затем снова замолчал, хотя и дошёл вместе с командой до финала Кубка Колдера.

«Моё мнение – просто Костину не повезло, что у нас в «Сент-Луисе» много ребят со средними контрактами, — объяснял положение соотечественника в команде Павел Бучневич. — Люди должны играть. Тут многое решает бизнес‑модель, и тяжело ему найти место в команде в первых трех звеньях. Ну а Костину нужно играть там».

Переезд в Канаду вовсе не гарантирует нападающему райскую жизнь. Костин не обладает специфическими навыками, и, скажем честно, лига не испытывает дефицита в сопоставимых по уровню игроках. С другой стороны, очевидно, что «Эдмонтон» — более привлекательная площадка, чем «Сент-Луис». «Ойлерз» наверняка предоставят Климу возможности показать себя, а уж как он ими распорядится — другой вопрос.

Впрочем, один пострадавший от трансфера Костина тоже есть — и это российский клуб. В «Авангарде» многократно заявляли о заинтересованности в услугах форварда и рассчитывали, что в случае проблем за океаном он оперативно вернётся в команду. Невыразительные результаты «ястребов» в текущем сезоне должны лишь увеличивать их обиду на перехвативший игрока «Эдмонтон».

Клим Костин в форме «Авангарда», апрель 2021 года Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Перспективы второго участника обмена — Дмитрия Саморукова — просматриваются тяжелее. Против защитника говорит насыщенная история травм. Ему, например, пришлось пропустить половину позапрошлого сезона из-за повреждения плеча. Вскоре после этого россиянин получил перелом челюсти. В НХЛ Саморуков сыграл только однажды, но вряд ли он хочет, чтобы ему напоминали об этом дне: в конце декабря Дмитрий схватил «-3» за две с половиной минуты. Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат ЦСКА, и, если в скором времени он будет бронировать билеты в Москву, никто не удивится.