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Клубы НХЛ выставили на драфт отказов трёх русских хоккеистов — Клима Костина, Антона Худобина и Дмитрия Саморукова

Трое россиян за один день попали на драфт отказов НХЛ. Это печально, но объяснимо
Егор Бульчук
Трое россиян за один день попали на драфт отказов
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Один из них «сгорел» за сезон, а двое других так и не смогли дотянуться до уровня лучшей лиги мира.

Первый день нового сезона НХЛ оказался неудачным одновременно для трёх российских хоккеистов. Причём с проблемами они столкнулись, даже не выходя на лёд. Клим Костин, Антон Худобин и Дмитрий Саморуков были выставлены на драфт отказов до того, как их команды успели стартовать в чемпионате.

Решения клубов, которые почти синхронно объявили о готовности расстаться с россиянами, трудно назвать сенсационными и необоснованными. Карьера Худобина после вице-чемпионского плей-офф сорвалась в крутое пике. Прошедший сезон превратился для голкипера в бесконечную ночь ужасов: сначала он не мог войти в игру, потом получил травму, а в конце концов пережил ссылку в фарм-клуб «Далласа».

Антон Худобин

Антон Худобин

Фото: nhl.com

За лето 36-летний вратарь не стал ни моложе, ни лучше. Вероятно, последней каплей для боссов «Старз» стало его поражение в выставочном матче с «Миннесотой» — тогда Антон пропустил пять шайб с 28 бросков. При этом вратарский вопрос не является головной болью «Далласа». Предыдущий розыгрыш Кубка Стэнли окончательно утвердил в роли уверенного первого номера Джейка Эттингера. Талантливому американцу всего 23 года, и, скорее всего, именно с ним «звёзды» связывают своё не только ближайшее, но и весьма отдалённое будущее.

«Взгляните на Роопе Хинца, Джейсона Робертсона, Джейка Эттингера, Миро Хейсканена — это по-настоящему хорошие ребята. Так что у нас есть и уже сложившаяся группа игроков, и молодой костяк, и другая молодёжь, которая уже не так далека от состава. Мы довольны», — говорил в сентябре генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл. Проверенные ветераны уже не в состоянии тащить «Старз» на олимп. Пример Александра Радулова подтверждает — поэтому ставка на молодых и прощание с умудрёнными опытом игроками вполне укладываются в концепцию клуба.

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Клим Костин молод и горяч, но, несмотря на возраст, внушительные габариты и страсть к игре, он не пригодился «Сент-Луису». 23-летний нападающий неплохо стартовал в прошлом сезоне — в какой-то момент казалось, что он сможет дотянуться до показателей Ивана Барбашёва. Но ощущения обманули, и вскоре Костин сник. Ему так и не удалось провести полноценный сезон в НХЛ без ссылок в лигу рангом ниже.

Мотивы «Блюз» объяснимы. Россиянин не создавал разницу и в целом показывал себя как игрок, у которого нет особенно специфических черт. Хоккеистов подобного типажа и уровня достаточно в системе любого клуба лиги.

Зато почти наверняка Костин станет желанным гостем в Омске. В «Авангарде» сохранили о нём исключительно тёплые воспоминания после чемпионского сезона и всегда готовы принять обратно — об этом неоднократно говорил генменеджер «ястребов» Алексей Волков. Агент хоккеиста в конце лета тоже упоминал об омском клубе как о «плане Б», если в НХЛ у его клиента не сложится. Юридических препон для трансатлантического перехода Костина нет: кахаэловские права на него принадлежат сибирякам.

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Дмитрий Саморуков — наименее известный из троицы «сброшенных», однако его присутствие на драфте отказов удивляет в несколько большей степени. Травмы испортили защитнику «Эдмонтона» начало 20-х: только избавившись от проблем с плечом, он заработал перелом челюсти. При этом в «Ойлерз» были впечатлены его стремлением быстрее восстановиться, но дебют в НХЛ получился для Дмитрия кошмарным: за две с половиной минуты он схватил «-2». Больше Саморуков на льду лучшей лиги мира не появлялся.

Теоретически в клубе могли подарить 23-летнему игроку ещё один шанс. С другой стороны, упрекнуть руководителей в нежелании гадать на прогресс Саморукова тоже сложно. Если Дмитрием не заинтересуются соперники «Эдмонтона», то он теоретически может отправиться в ЦСКА, где уже выступал на правах аренды в «ковидный» сезон.

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