Канадец, который чем дальше, тем ближе к статусу легендарного игрока, оформил хет-трик и украл победу у Андрея Кузьменко.

«Его гол – красота!» Русский новичок мощно ворвался в НХЛ, но померк на фоне Макдэвида

Похоже, в НХЛ зажигается новая российская звезда. Андрей Кузьменко феноменально провёл шесть выставочных матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. Старт регулярного сезона не заставил его прервать результативную серию.

Новость по теме Чинахов и Кузьменко — в списке главных открытий предсезонки НХЛ по версии Dobber Hockey

На 21-й минуте игры с «Эдмонтоном» нападающий «Ванкувера» забил важнейший для себя гол – первый в лиге. Россиянин ввёл шайбу в зону и с помощью подкидки переадресовал её на Джей Ти Миллера. Затем Кузьменко, не замеченный соперниками, пробрался на пятак, где получил от Миллера обратную передачу. Она оказалась настолько точной, что Кузьменко оставалось лишь грамотно подставить клюшку.

ВИДЕО

Андрей не стал отмечать успех вызывающими жестами и даже не вскинул вверх клюшку. Радость форварда выдал лишь крупный план, на всю ширину которого растянулась его улыбка.

К спокойному празднованию располагала общая обстановка на льду. После комбинации Миллер – Кузьменко «Ванкувер» увеличил преимущество и сделал счёт 3:0. Вероятно, «Кэнакс» слишком сильно уверовали в собственное превосходство и вскоре выпустили нити игры из-под личного контроля.

Ещё до второго перерыва у «Эдмонтона» сработала знаменитая связка Драйзайтль – Макдэвид. Немец и канадец поочерёдно помогли друг другу отличиться и сократили отставание от соперника до минимума. Сравнять счёт удалось защитнику Дарнеллу Нурсу.

Новость по теме Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 700 очков

В решающий момент роль главного героя возложил на свои плечи не Кузьменко, а Макдэвид. Капитан «нефтяников» сначала заработал 700-е очко в карьере, удачно сыграв на добивании, а во время финального штурма «Ванкувера» поразил пустые ворота. Эвандер Кейн мог забивать и сам, но шикарным пасом из-за спины позволил оформить Макдэвиду хет-трик.

ВИДЕО

Успешный дебют Кузьменко – один из немногих приятных итогов стартового матча сезона для «Ванкувера». «Запомните это имя», — отреагировали на шайбу россиянина официальные аккаунты НХЛ.

Sportsnet Stats отмечает, что Андрей оказался первым в истории «Кэнакс» хоккеистом, который забросил дебютную шайбу в большинстве. Болельщики заполняют соцсети более эмоциональными высказываниями.

«У нас был зрительный контакт с Андреем Кузьменко после того, как он забил «Аризоне» в выставочной игре. С тех пор я стал отлично спать», — написал после гола нападающего пользователь @roxyfever.

«Кузьменко – потрясающий. Хочу, чтобы он всегда играл за нас», — утверждает @rathbOner.

«Его первый гол в НХЛ – просто красота», — констатирует @VCPHockey.

«Кузьменко в 893 голах от Уэйна Гретцки. Он может побить рекорд», — журналист Джэн Джанг оставил в интернете такой пост. Какова в нём доли шутки, он не уточнил.