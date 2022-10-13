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Видео голов Валерия Ничушкина, видеообзор матча «Колорадо» – «Чикаго»

Ничушкин не зря получил $ 49 млн! Русский форвард начал сезон с дубля
Родион Власов
Видео голов Валерия Ничушкина
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Первый матч «Колорадо» в качестве чемпионов оказался результативным и победным.

Летом «Колорадо» предстояло принять много трудных решений. Одним из ключевых был вопрос о том, кого сохранять — Валерия Ничушкина или Назема Кадри? Оба выдали лучшие сезоны в карьере, у каждого были свои преимущества: у Кадри — более дефицитная позиция и большой опыт, у Ничушкина — подходящий под нынешний «Колорадо» стиль и ещё нераскрытый потенциал.

Выбор пал на Валерия, который получил главный контракт своей карьеры — $ 49 млн на восемь лет. Не все считали, что менеджмент «лавин» принял правильное решение, потому что позиция центра теперь у «Колорадо» провисает. «Ничушкин доказал, что он всегда пашет на льду, у него прекрасное катание и хорошие оборонительные инстинкты. Если он сохранит свою продуктивность прошлого сезона, этот контракт скоро будет выглядеть «кражей» с учётом будущего роста потолка», — пишет журналист The Athletic Питер Бо.

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Русский форвард стал отрабатывать большие деньги в первом же матче сезона. Соперник для этого попался очень удачный — «Чикаго», который всё лето занимался распродажей с такими скидками, словно это был закрывающийся магазин. Защита «ястребов» на фоне травм выглядела совсем бледно: во второй паре играл стащенный с драфта отказов Тинорди, а третью пару составляли вчерашние юниоры Рос и Регула.

Матчу предшествовало чествование чемпионов и церемония поднятия баннера под своды. Перед фанатами выступил солист группы Blink-182, чья песня All The Small Things сейчас считается неофициальным гимном «Колорадо». Капитан команды Габриэль Ландеског пока не играет из-за травмы, но прокатиться перед заполненным залом с Кубком Стэнли в руках он смог.

Габриэль Ландеског

Габриэль Ландеског

Фото: AP/ТАСС

Тон будущей игре задал первый же гол, который забил Эндрю Кольяно: он пришёл после подставления. Из семи шайб, заброшенных в игре, пять стали результатом подставления, при этом гол Кольяно — единственный, забитый в равных составах.

Первый гол Ничушкина комментаторы игры сначала записали на счёт Микко Рантанена. Могло действительно показаться, что шайба зашла в ворота после броска финского форварда из круга вбрасывания, но на повторе видно, что Ничушкин почти идеально сыграл на пятаке, плотно прикрыв Мразека и перенаправив шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Второй по сценарию получился примерно таким же: Кейл Макар замахнулся от синей, Ничушкин подправил, а вратаря на этот раз перекрывал уже Арттури Лехконен: финн сам сделал дубль и был признан первой звездой матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но праздновать победу «Колорадо» долго не сможет: уже завтра они отправляются на тяжёлый выезд в Калгари, где в новой красно-белой форме их будет ожидать Назем Кадри. Вряд ли при составлении календаря это учитывалось, но теперь эта битва будет ещё интереснее.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2022, четверг. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кольяно (Маккиннон, Тэйвз) – 13:44 (5x5)   1:1 Тэйвз (Курашев, Атанасиу) – 15:52 (5x4)   2:1 Ничушкин (Рантанен, Лехконен) – 17:07 (5x4)   3:1 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 23:49 (5x4)   4:1 Лехконен (Рантанен, Макар) – 30:12 (5x4)   4:2 Доми (Джонсон, Кейн) – 41:51 (5x4)   5:2 Ничушкин (Макар, Рантанен) – 57:03 (5x4)
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