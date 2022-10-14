«ДНК крысы». На Малкина накинулись двое, перед этим его сбили грязным приёмом

У «Питтсбурга» в этом году самая возрастная команда, но их супертройка ветеранов в лице Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга всё ещё способна давать жару, что и продемонстрировала в первом матче. Конечно, в соперниках ничем не блещущая «Аризона», и «пингвины» перебросали её 53-28, но и она в определённом моменте даже показывала зубы и силилась навязать борьбу. Тем не менее, итоговый счёт – 6:2, а главные звёзды «Питтсбурга» сияли совсем как молодые.

Игра едва перевалила за пять минут, а «Аризона» уже горела 0:3. Это было форменное издевательство – Кросби прошил Карела Веймелку «в домик» после передачи Гюнцеля, который выиграл забег на скорость и отдал шайбу за спину на пятачок. Джейсон Цукер по завершении большинства бросил через трафик – 2:0.

Примечательными получились оба гола «Питтсбурга» в большинстве. Все привыкли, что в этой ситуации на точку встаёт Сидни Кросби, но сегодня это было прерогативой Малкина. Россиянин выиграл четыре из шести вбрасываний в большинстве и 11 из 14 в общей сложности. У Кросби – 7 из 14 в общем.

«Мы даём игрокам самим решать, кто, по их мнению, будет выигрывать вбрасывания. Как вы знаете, обычно на вбрасывания встаёт Сид, но сегодня Малкин убойно играл на точке. В общем, игроки сами решают», — так объяснил этот момент главный тренер команды Майк Салливан.

Два выигранных вбрасывания Малкина привели к голам. В первом случае Джино выиграл сам на себя, отпасовал Кросби, а тот уже переправил шайбу на пятачок. Раст не забил, но Гюнцель поразил ворота с добивания. Евгений здесь очков не набрал, но всё началось именно с него.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором случае забил уже сам Малкин – изначально он выкатился перед воротами и отдавал Кросби, но этот бросок Веймелка остановил. Однако при этом потерял ворота, и Евгений забивал с пятачка уже в пустые.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мог «Питтсбург» поиграть и «пять на три», но судьи пропустили очевидную подсечку на Малкине. В концовке первого периода защитник «Аризоны» Шейн Гостисбер пошёл брать Евгения на мельницу, но попал не в бёдра, а в колени. Это действие вполне заслуживало хотя бы двух минут, однако судьи промолчали. Ко всему прочему Ник Бьюгстад и Ник Ритчи покатили бучу на Джино (видимо, за то, что тот, падая, попал клюшкой по лицу Гостисберу) – в итоге россиянину дали две минуты за грубость, а Ритчи – четыре.

ВИДЕО.

«Гостисбер повалил Евгения Малкина мельницей в его хронически травмированное правое колено. Но, кажется, Гостисберу было больнее», — написал журналист Сет Рорабау.

«Не понимаю, почему игроки «Аризоны» накинулись на Малкина. Это Гостисбер попал Малкину в правое колено и повалил его на лёд. Если кто-то и должен был разозлиться, так это Малкин», — считает журналист Post Gazette Мэтт Венсел.

«Медведя подразнили», — отметила автор DK Pittsburgh Sports Тэйлор Хаас.

Болельщики тоже были недовольны.

«За что тут Малкин-то получил удаление?»

«Грязный хит Гостисбера. Давай, выбивай колено парня, который перенёс на нём серьёзную операцию в прошлом сезоне. Так держать».

«Гостисбер – бывший «лётчик», чего вы ещё ожидали? В его ДНК крысы заложено быть максимально возможным поганцем».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К счастью, с Малкиным было всё в порядке – он ответил на грязь заброшенной шайбой, провёл на льду 16 с лишним минут, нанёс пять бросков по воротам, завершил матч с показателем полезности «+1» и был признан второй звездой встречи. Первой с голом и двумя передачами стал Кросби. «Двухголовый монстр в своём привычном режиме зверя», — отметили на сайте «Питтсбурга».

«Малкин — очень опасный игрок. Если бы мы пытались его как-то заменить, то только потеряли бы от этого. Он – волшебник на льду, делает вещи, которые другие не могут», — говорил Крис Летанг.